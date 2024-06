Sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH phát triển dự án ngay trên giảng đường

Sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH lựa chọn cách học bằng trải nghiệm thực tế để sớm lập trình sự nghiệp

Thời đại 4.0 đánh dấu những bước phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin, chỉ tiếp thu thuần túy kiến thức trên lớp đôi khi sẽ chậm nhịp với thay đổi đó. Để sớm lập trình sự nghiệp thành công, những bạn trẻ theo đuổi ngành học này tại HUTECH mạnh dạn lựa chọn cách học phát triển dự án ngay từ sớm.

"Cày " dự án từ sân chơi học thuật: K hởi đầu vững chắc cho các nhân tài công nghệ trẻ

Công nghệ thông tin đang mở ra vô vàn cơ hội việc làm cho các bạn trẻ yêu công nghệ với nhiều xu hướng công nghệ mới nở rộ trong những năm gần đây như: trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML), khoa học dữ liệu (Data Science), chuỗi khối (Blockchain), DevOps, điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu lớn (Big Data),...

Là lĩnh vực đang "khát" nhân lực nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao trong quá trình tuyển dụng, thị trường lao động ngành Công nghệ thông tin đòi hỏi các ứng cử viên tiềm năng phải có năng lực chuyên môn vững vàng và kỹ năng thích ứng nhanh, sẵn sàng tham gia ngay vào các dự án thực tế tại doanh nghiệp công nghệ hiện nay.

Đa dạng sân chơi học thuật để các bạn trẻ được trải nghiệm phương pháp học qua dự án

Sớm nhận thấy được điều đó, HUTECH nỗ lực kiến tạo môi trường học tập gắn kết với thực tiễn, khuyến khích mỗi sinh viên Công nghệ thông tin thử sức sáng tạo và thể hiện năng lực lập trình trên những đấu trường học thuật chuyên nghiệp như AI Challenge, My First Website, HUTECH Code War, Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN, Code Your Future,...

Đây là những không gian mà các IT-ers của HUTECH được trao quyền thực hiện các dự án thiết kế - vận hành website, phần mềm, tranh tài lập trình, viết thuật toán, phán đoán và xử lý các tình huống hóc búa phát sinh, thử sức với những xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin. Điều đặc biệt là đồng hành cùng sinh viên tại các đấu trường học thuật, bên cạnh đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm còn có sự hỗ trợ, tiếp sức từ các chuyên gia công nghệ đến từ Hội Tin học TP.HCM - HCA, HDBank, FPT Software HCM, iNET để dự án của các bạn được hỗ trợ hoàn thiện, gắn liền với nhu cầu xã hội hơn.

Phát triển dự án từ giảng đường, sinh viên Công nghệ thông tin tự tin tranh tài ở các sân chơi lớn và "rinh" về những giải thưởng cao

Trải nghiệm học thật làm thật từ những đấu trường công nghệ như vậy giúp sinh viên sớm định hình rõ ràng chuyên ngành mình theo đuổi, hình thành kinh nghiệm phản xạ đối với công việc, bắt nhịp với bước tiến mới của công nghệ hiện đại - những tố chất quan trọng của một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Gặp gỡ chuyên gia công nghệ hàng đầu, vạch đường đi nước bước đến thành công

Định hướng học tập cùng doanh nghiệp là một phần trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin HUTECH. Cơ hội gặp gỡ và trao đổi cùng các chuyên gia công nghệ hàng đầu là hình thức học tập "vàng mười" giúp các bạn thêm nguồn tham khảo giá trị về những định hướng học tập và rèn luyện.

Từ các hội thảo, workshop, tọa đàm mang chủ đề nóng hổi như: "Công nghệ chuỗi khối - AI và tầm ảnh hưởng xu hướng kinh tế", "The power of AI device to change your life", "Lộ trình trở thành Web3 developer thành công", "Blockchain, Web3 & The Metaverse", các bạn trẻ được lĩnh hội các xu hướng ứng dụng Blockchain - AI hỗ trợ trong thương mại, kiểm toán, bảo mật dữ liệu, phát triển nội dung; vận hành người ảo; các khái niệm AI (Trí tuệ nhân tạo), IoT (Internet vạn vật) và Big Data (Dữ liệu lớn),…

Kết nối với người trong nghề, sinh viên HUTECH tích lũy nhiều kinh nghiệm giá trị

Thông qua việc giao lưu, trình làng các ý tưởng đổi mới sáng tạo trước chuyên gia, nhiều bạn trẻ nắm bắt cơ hội thương mại hóa dự án, "rinh" những suất học bổng, thực tập, việc làm triển vọng. Đồng thời, những kỹ sư tương lai lắng nghe ý kiến đóng góp từ góc độ nhà tuyển dụng để xác định sở trường, chuyên ngành đi cùng xu thế.

Chú trọng cải tiến và áp dụng các phương pháp học tập tích cực, HUTECH tạo điều kiện để sinh viên Công nghệ thông tin phát triển tư duy mở, tăng cường ý thức tự học suốt đời và hình thành thái độ chuyên nghiệp. Đây chính là bệ phóng vững chắc để các bạn sớm thích nghi với môi trường làm việc hiện đại tại doanh nghiệp, bắt kịp với sự chuyển động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.