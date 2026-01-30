Sinh viên Đà Nẵng tham gia cuộc thi đổi mới sáng tạo, giành suất thực tập Grab

Sự bùng nổ của kỷ nguyên số đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực trẻ. Việc trang bị cho sinh viên năng lực tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường làm việc thực tiễn trở thành yếu tố cần thiết.

Với mục tiêu tạo ra một môi trường thực tiễn để bồi dưỡng thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo trong thời đại số, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức cuộc thi "Đột phá ý tưởng sinh viên - Grab the Beyond 2025", với sự tài trợ độc quyền từ Grab Việt Nam.

Bên cạnh các giải thưởng giá trị và quyền lợi trải nghiệm lên đến 100 triệu đồng, cuộc thi còn mở ra cho các sinh viên những cơ hội đặc biệt như tham quan văn phòng Tập đoàn Grab tại Singapore hay trở thành thực tập sinh tại Grab Việt Nam.

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 200 bài dự thi của các nhóm sinh viên các trường ĐH, CĐ TP.Đà Nẵng. Với hai bảng thi Công nghệ và Marketing, các đội thi đã mang đến nhiều giải pháp trong các lĩnh vực kinh tế số, marketing, dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh tế và đời sống cùng nhiều lĩnh vực khác.

Ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội

Ở bảng thi Công nghệ, các đội mang đến nhiều ý tưởng khác nhau, song đều hướng tới việc ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề cụ thể của xã hội. Giành giải Quán quân, đội Kinesis triển khai dự án nền tảng hỗ trợ giao tiếp dành cho người khiếm thính và khiếm ngôn. Ý tưởng được nhen nhóm từ việc quan sát những rào cản giao tiếp mà cộng đồng này đang phải đối mặt trong đời sống hằng ngày. Từ đó, nhóm phát triển ứng dụng cung cấp khả năng dịch hai chiều giữa cử chỉ và giọng nói theo thời gian thực, giúp cộng đồng này có thể thuận tiện tiếp cận dịch vụ công và mở rộng cơ hội việc làm.

Trong khi đó, đội dự thi đạt giải Nhì, 404:Error lại phát triển dự án nền tảng thông minh tích hợp IoT và AI cho phương tiện giao thông, hướng tới chuyển đổi từ mô hình sửa chữa phản ứng sang bảo trì dự đoán. Giải pháp này hướng tới góp phần giảm thiểu hỏng hóc và tối ưu chi phí vận hành cho hơn 120.000 phương tiện giao thông trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tại bảng thi Công nghệ, các dự án đã mang tới những giải pháp công nghệ đột phá, có tính ứng dụng cao.

Sáng tạo phục vụ tiện ích cho người dùng

Ở bảng thi Marketing, các đội thi sẽ cần xây dựng giải pháp marketing nhằm tăng cường độ nhận biết và thúc đẩy người dùng trẻ sử dụng tính năng "Đặt đơn nhóm" trên GrabFood. Từ nghiên cứu thói quen liên hoan của sinh viên, các đội lựa chọn những hướng tiếp cận khác nhau; song đều bắt đầu từ việc nhận diện những vấn đề rất thực tế từ người dùng.

Xuất sắc giành giải Quán quân, đội Grabnificient phát triển ý tưởng "Grab Kèo Keo" dựa trên kết quả khảo sát định lượng kết hợp phỏng vấn sâu. Nhóm nhận thấy văn hóa "sao cũng được" phổ biến của người miền Trung đã vô tình tạo ra rào cản tâm lý lớn cho người đứng ra tổ chức. Từ đó, giải pháp được đề xuất theo hướng trao quyền chủ động cho từng thành viên tự chọn món và thanh toán phần của mình, giúp giảm áp lực và những bất tiện cho người "lên kèo".

Những ý tưởng đột phá đã được các đội thi đưa ra dựa theo quan sát trong những buổi liên hoan của sinh viên Đà Nẵng

Tiếp cận đề bài ở một góc nhìn khác, đội Grabbers - Á quân, tập trung vào một "nỗi đau" chung được rút ra qua khảo sát diện rộng, đó là: khâu chia tiền luôn là rào cản lớn nhất của các cuộc tụ tập. Vì vậy cả nhóm đã quyết định tập trung vào Công cụ chia hóa đơn trong tính năng Đặt đơn nhóm và phát triển ý tưởng "Trùm Rủ Rê" như một giải pháp tháo gỡ "điểm đau" này.

"Bài học lớn nhất với tụi em là: Sáng tạo phải đi đôi với sự thấu cảm. Trước đây tụi em nghĩ Marketing là phải làm viral, phải ồn ào. Nhưng qua cuộc thi, tụi em hiểu rằng chiến thắng chỉ đến khi mình thực sự hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe những 'nỗi đau' nhỏ nhặt nhất của người dùng", bạn Nguyễn Công Triết, sinh viên ngành Tiếp thị Kỹ thuật số, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, đại diện đội Grabnificient chia sẻ.

Thông qua cuộc thi Grab the Beyond 2025, sinh viên đã có cơ hội để trau dồi kỹ năng từ đó đáp ứng với những yêu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số





Không chỉ là một cuộc thi ý tưởng, Grab the Beyond 2025 đã mang đến cơ hội để sinh viên rèn luyện tư duy sáng tạo gắn với thực tiễn và năng lực giải quyết vấn đề. Thông qua việc tiếp cận các bài toán thật, làm việc với dữ liệu và sự hỗ trợ từ các cố vấn, sinh viên có thể từng bước hình thành khả năng thích ứng với yêu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, từ đó ứng dụng công nghệ để tạo ra những giải pháp có giá trị.