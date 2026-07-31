Sinh viên Đại học Trà Vinh ghi dấu ấn trong nước, chinh phục học bổng quốc tế

Chinh phục học bổng quốc tế

Chương trình học bổng SEED là sáng kiến của Chính phủ Canada nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường hợp tác giáo dục giữa Canada và các quốc gia ASEAN. Học bổng hỗ trợ sinh viên thực hiện chương trình trao đổi học thuật ngắn hạn từ 4 đến 8 tháng tại các trường đại học và cao đẳng hàng đầu ở Canada.

Nguyễn Quốc Hiệp chinh phục thành công Chương trình học bổng và trao đổi giáo dục vì phát triển - Giai đoạn 2 ẢNH: ĐHTV

Với hình thức tài trợ toàn phần, SEED bao gồm chi phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm y tế và các khoản phí học tập cần thiết. Sinh viên được lựa chọn ngành học đa dạng như kinh doanh, công nghệ, giáo dục, môi trường… Không chỉ mang đến cơ hội học thuật chất lượng, học bổng SEED còn giúp sinh viên nâng cao kỹ năng, tăng cường hiểu biết văn hóa và mở rộng kết nối quốc tế trong một môi trường giáo dục hiện đại, giàu tính hội nhập.

Nói về hành trình chinh phục học bổng, Quốc Hiệp cho biết từ cuối năm 2, khi biết đến học bổng SEED, em đã tập trung chuẩn bị lộ trình dài hạn gồm trau dồi tiếng Anh, giao lưu quốc tế và nỗ lực nắm vững chuyên môn ngành du lịch qua các kỳ thực tập cũng như kiến thức tại trường. Đến khi đã tích lũy đủ nội lực và có sự định hướng, đồng hành sát sao từ thầy cô, em mới chính thức nộp hồ sơ ứng tuyển và may mắn đạt được kết quả này.

"Đối với em, học bổng này không chỉ là một phần thưởng, mà là một sự tin tưởng, tiếp thêm cho em sự tự tin và ý thức trách nhiệm lớn lao để học tập thật tốt và mang những giá trị bền vững trở về đóng góp cho quê hương", Hiệp nói.

Nguyễn Quốc Hiệp (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn khách quốc tế đến thăm Đại học Trà Vinh ẢNH: ĐHTV

Nguyễn Quốc Hiệp đang học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa 2022. Bạn sẽ tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn, kéo dài trong vòng 1 học kỳ (khoảng 4 tháng) tại Trường cao đẳng cộng đồng Nova Scotia (Nova Scotia Community College - NSCC), thuộc tỉnh bang Nova Scotia, Canada. Đây là ngôi trường có thế mạnh rất lớn về đào tạo thực hành và liên kết doanh nghiệp trong ngành dịch vụ - du lịch.

Tổng giá trị học bổng được trao 10.200 CAD (khoảng 200 triệu đồng), gồm chi phí đi lại, sinh hoạt và các chi phí liên quan trong thời gian học tập tại Canada. Đặc biệt, toàn bộ học phí trong học kỳ trao đổi sẽ được Trường Centennial tài trợ, tạo điều kiện tối đa để sinh viên tập trung phát triển học thuật và trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế năng động.

Giải ba cuộc thi toàn quốc MECA 2026

Ngày 23.7, tin từ Đại học Trà Vinh cho biết, đội AquaTech của trường đã xuất sắc lọt vào top 6 đội thi xuất sắc nhất và vinh dự nhận giải ba tại cuộc thi MECA 2026. Đây là một trong những sân chơi học thuật uy tín và quy mô bậc nhất cả nước dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, công nghệ và tự động hóa.

Đội AquaTech của Đại học Trà Vinh vinh dự giành giải ba chung cuộc tại cuộc thi MECA 2026 ẢNH: ĐHTV

Theo đó, trong 2 ngày 10 và 11.7, vòng bán kết và chung kết cuộc thi MECA 2026 đã diễn ra tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Cuộc thi năm nay đặt ra những tiêu chuẩn rất cao, đòi hỏi các đội thi phải vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết triệt để các bài toán thực tiễn của xã hội thông qua những giải pháp sáng tạo độc đáo.

Đội AquaTech của Đại học Trà Vinh tham gia cuộc thi với đề tài mang tính thời sự và có ý nghĩa kinh tế - môi trường sâu sắc: "Hệ thống xử lý - tái sử dụng nước trong nuôi tôm theo hướng tuần hoàn".

Xuất phát từ những thách thức cốt lõi mà ngành nuôi tôm vùng ĐBSCL đang phải đối mặt như ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh khó lường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và chi phí sản xuất ngày một gia tăng, các thành viên đội AquaTech đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và tích hợp thành công công nghệ tự động hóa hiện đại với hệ thống giám sát chất lượng nước theo thời gian thực (real-time). Thông qua hệ thống cảm biến thông minh, người nuôi tôm có thể theo dõi liên tục và chính xác các thông số môi trường quan trọng như độ pH, nhiệt độ, lượng ô xy hòa tan, TDS và độ mặn.

Đội thi đội AquaTech của đại học cùng sản phẩm của mình ẢNH: ĐHTV

Bên cạnh đó, quy trình xử lý nước sau nuôi được thiết kế khép kín hoàn toàn: nước thải được thu gom, xử lý qua các công đoạn lọc kết hợp công nghệ vi sinh tiên tiến, sau đó tái tuần hoàn trở lại ao nuôi. Quy trình này giúp giảm thiểu tối đa lượng nước cấp mới, hạn chế phát thải ô nhiễm ra môi trường xung quanh, đồng thời duy trì một môi trường nước ổn định, an toàn cho sự phát triển của tôm.

Đặc biệt, việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp điều khiển và tự động hóa tiên tiến của Mitsubishi Electric tích hợp với điện năng từ năng lượng mặt trời đã giúp tối ưu hóa toàn bộ quá trình vận hành hệ thống. Giải pháp không chỉ giúp giảm tiêu thụ điện năng, tiết kiệm hóa chất xử lý mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể cho các trang trại.

Thành tích đạt được trong cuộc thi MECA 2026 một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và tư duy đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao của sinh viên Đại học Trà Vinh.