Sinh viên - đạo diễn trẻ Nguyễn An Sơn đoạt 4 giải Short+Sweet 2024

Chương trình Short+Sweet của Úc do ông Michael Wood làm Giám đốc và tổng đạo diễn, đã thành lập hơn 20 năm, đi qua 15 quốc gia và mỗi năm có đến vài lần tổ chức. Đây là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Ngọc Bích và Thái Học trong vở Đắng ẢNH: H.K

Short+Sweet chuyên tuyển chọn những vở kịch ngắn thời lượng 10 phút để chấm điểm, trao giải. Đã có 20 vở kịch tham gia, chọn được 10 vở vào vòng chung kết, trong đó có 3 vở nói tiếng Việt và 7 vở nói tiếng Anh. Đêm 9.11, tại sân khấu IDECAF, TP.HCM khán giả nước ngoài lẫn Việt Nam ngồi kín cả rạp, chỉ một số khách mời, còn lại đều mua vé với giá 200.000 đồng. Không khí thưởng thức vô cùng phấn khích.

Ban giám khảo đã trao giải cho một số vở nói tiếng Anh. Riêng với vở Việt Nam thì duy nhất Đắng của đạo diễn Nguyễn An Sơn đoạt giải, mà lại đến 4 giải: giải chung toàn vở, giải biên kịch: Nguyễn An Sơn, giải đạo diễn: Nguyễn An Sơn, giải diễn viên: nam dành cho Nguyễn Thái Học/nữ dành cho Ngọc Bích. Không chỉ vậy, số phiếu bình chọn của khán giả dành cho vở Đắng cũng cao nhất.

Đạo diễn trẻ - sinh viên Nguyễn An Sơn đã tự viết kịch bản, tự dàn dựng với sự tham gia diễn xuất của bạn bè mình. Vở kịch nói về người mẹ có hai đứa con, cô chị mắt bị hư, còn cậu em thì bị tâm thần. Bà bệnh nặng, sắp chết, muốn hiến giác mạc cho con nhưng không được. Nỗi lo của bà chính là nếu bà qua đời thì làm sao hai đứa con tồn tại? Cuối cùng, bà tìm cách nào để cô chị có thể sáng mắt mà chăm sóc em? Một cái kết bất ngờ, khiến nhiều khán giả bật khóc.

Quan trọng là cách kể chuyện của đạo diễn Nguyễn An Sơn đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, bất cứ ai không biết tiếng Việt khi xem vở vẫn có thể hiểu được. Khán phòng có mấy trăm khán giả nước ngoài, và họ đã vỗ tay, cảm động. Đây là hình thức kịch không dễ viết và dựng nếu muốn quốc tế hóa. Nhưng lớp trẻ như An Sơn lại rất thích những thử thách như vậy.