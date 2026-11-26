Bằng góc nhìn sâu sắc, giàu tính nhân văn cùng hình thức thể hiện sáng tạo, thông qua bài thuyết trình "Cầu nối tương lai giữa Việt Nam và Kanagawa - Điều tôi muốn thực hiện thông qua con đường du học và làm việc", nhóm sinh viên của ĐH Duy Tân đã phác họa nên một "cây cầu" tuyệt đẹp của thanh xuân để gửi gắm khát vọng kết nối văn hóa, tri thức và vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Sinh viên ĐH Duy Tân nhận giải Nhì tại Kanagawa Festival 2026

Cuộc thi Thuyết trình tiếng Nhật là một trong những hoạt động học thuật nổi bật, góp phần thúc đẩy giao lưu ngôn ngữ và văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản do Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng phối hợp với chính quyền tỉnh Kanagawa và các đối tác Nhật Bản tổ chức. Cuộc thi chia ra làm 2 khối: Khối các trường trung học phổ thông và Khối các trường đại học.

500 thí sinh tham dự đã trải qua các vòng thi với những yêu cầu khắt khe từ Ban Tổ chức. Trong đó, các đội thi phải thực hiện video thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Nhật, kết hợp xây dựng bộ slide song ngữ nhằm thể hiện khả năng ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và truyền tải thông điệp một cách thuyết phục.

Đến từ ĐH Duy Tân là 4 gương mặt ưu tú đang theo học ngành Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch thuộc Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn (LHSS) gồm: Nguyễn Đỗ Quang Trung, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Phạm Trương Quỳnh Như và Nguyễn Lê Thanh Tâm.

Dù chỉ mới bắt đầu học tiếng Nhật từ khi vào đại học, cả 4 sinh viên mới năm hai đại học này đã sớm nuôi dưỡng và phát huy các kỹ năng và kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội thử sức ở những sân chơi học thuật lớn. Với các thành viên, cuộc thi không chỉ là dịp kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Nhật của bản thân mà còn là cơ hội để vận dụng kiến thức, rèn luyện sự tự tin và khám phá các giới hạn của chính mình.

SV DTU ngành Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch tự tin trình bày với khả năng nói tiếng Nhật lưu loát

"Tham gia cuộc thi là cơ hội quý giá để chúng em rèn luyện toàn diện nhiều kỹ năng từ diễn đạt, phát âm và ngữ điệu tiếng Nhật cho đến các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và làm chủ sân khấu trước đông đảo khán giả. Suốt quá trình chuẩn bị, cả đội đã cùng nhau phân tích đề tài, chỉnh sửa từng câu thoại và hỗ trợ nhau rèn bản lĩnh để vượt qua áp lực tâm lý. Khi được xướng tên ở vị trí giải Nhì, cả nhóm đều rất bất ngờ và hạnh phúc. Kết quả này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của tập thể mà còn tiếp thêm tự tin để chúng em tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trên hành trình học tập", SV Nguyễn Thị Quỳnh Như chia sẻ.

Với chủ đề "Cầu nối tương lai giữa Việt Nam và Kanagawa - Điều tôi muốn thực hiện thông qua con đường du học và làm việc", nhóm sinh viên của ĐH Duy Tân đã lựa chọn hình thức nhập vai, xây dựng các đoạn hội thoại ngắn gọn mà xúc tích để đưa người nghe đến gần hơn với những tình huống giao tiếp thực tế.

"Nhóm đã lựa chọn hình thức đối thoại giữa AI và 3 du học sinh về các lĩnh vực Pháp luật, Du lịch và Y tế để làm rõ rằng dù AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, dịch thuật và phân tích dữ liệu nhanh chóng nhưng AI không thể thay thế sự thấu hiểu, đồng cảm và kết nối giữa con người với con người. Qua đó, nhóm mong muốn có thể hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hiểu và thích nghi tốt hơn với các quy định, môi trường sống mới, đồng thời quảng bá văn hóa Đà Nẵng đến người dân Kanagawa và tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ Nhật Bản để có thể đóng góp cho quê hương", SV Nguyễn Đỗ Quang Trung cho biết.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng khả năng sử dụng tiếng Nhật linh hoạt, phát âm và ngữ điệu tự nhiên, nhóm sinh viên ĐH Duy Tân còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về nội dung học thuật, tư duy phản biện và khả năng phân tích vấn đề từ nhiều góc độ. Cách xây dựng tình huống đối thoại sáng tạo, lập luận có chiều sâu, thông điệp giàu tính nhân văn đã tạo nên sức thuyết phục cho bài trình bày. Đặc biệt, phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu và truyền tải ý tưởng bằng tiếng Nhật lưu loát đã giúp các bạn vượt qua áp lực để thể hiện trọn vẹn tinh thần của những người trẻ chủ động hội nhập và sẵn sàng kết nối các nền văn hóa.

"Học chuyên ngành Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch, chúng em không chỉ học cách sử dụng ngôn ngữ chính xác mà còn chú trọng tìm hiểu văn hóa, tư duy và cách thức giao tiếp của người Nhật. Bởi người làm biên - phiên dịch không đơn thuần là chuyển tải ngôn từ mà còn đóng vai trò kết nối những khác biệt về văn hóa, truyền tải thông điệp và giúp con người thấu hiểu nhau hơn. Trong thời đại AI phát triển, chúng em mong muốn phát huy năng lực ngôn ngữ và sự am hiểu văn hóa để tạo nên những kết nối nhân văn mà công nghệ khó có thể thực hiện", SV Nguyễn Lê Thanh Tâm khẳng định.

Ở khối đại học, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội xuất sắc: