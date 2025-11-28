Sinh viên đoạt giải cao Olympic vật lý sinh viên toàn quốc được ưu tiên gì?

Chiều 27.11, cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 27 đã khai mạc tại Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai).

Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 27 có sự tham gia của hơn 200 sinh viên và 100 giảng viên đến từ 43 đoàn trường trong cả nước

Tham gia cuộc thi có hơn 200 sinh viên và 100 giảng viên đến từ 43 đoàn trường trong cả nước. Đồng Nai góp mặt 2 đội tuyển đó là Trường ĐH Công nghệ Miền Đông và Trường ĐH Đồng Nai.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: trắc nghiệm, thực nghiệm (chỉ trình bày ý tưởng giải pháp thí nghiệm trên giấy), tự luận.

Olympic vật lý sinh viên toàn quốc là cuộc thi thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng Hội Vật lý Việt Nam tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào học tập và bồi dưỡng sinh viên giỏi vật lý.

Cuộc thi diễn ra trong 4 ngày (từ 27 đến 30.11) .Theo ban tổ chức, Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5.12.2017 của Chính phủ có chính sách ưu tiên trong xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên đoạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi này.

