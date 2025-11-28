Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên đoạt giải cao Olympic vật lý sinh viên toàn quốc được ưu tiên gì?

Lê Lâm
Lê Lâm
28/11/2025 12:41 GMT+7

Hơn 200 sinh viên và 100 giảng viên đến từ 43 trường trong cả nước tham gia cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 27.

Chiều 27.11, cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 27 đã khai mạc tại Trường ĐH Công nghệ Miền Đông (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai).

43 đội tuyển tham gia Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 27 - Ảnh 1.

Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 27 có sự tham gia của hơn 200 sinh viên và 100 giảng viên đến từ 43 đoàn trường trong cả nước

ẢNH: H.K

Tham gia cuộc thi có hơn 200 sinh viên và 100 giảng viên đến từ 43 đoàn trường trong cả nước. Đồng Nai góp mặt 2 đội tuyển đó là Trường ĐH Công nghệ Miền Đông và Trường ĐH Đồng Nai.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: trắc nghiệm, thực nghiệm (chỉ trình bày ý tưởng giải pháp thí nghiệm trên giấy), tự luận.

Olympic vật lý sinh viên toàn quốc là cuộc thi thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng Hội Vật lý Việt Nam tổ chức, nhằm thúc đẩy phong trào học tập và bồi dưỡng sinh viên giỏi vật lý.

Cuộc thi diễn ra trong 4 ngày (từ 27 đến 30.11) .Theo ban tổ chức, Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5.12.2017 của Chính phủ có chính sách ưu tiên trong xét tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên đoạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi này.

Tin liên quan

Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc: Đội chủ nhà giành giải nhất toàn đoàn

Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc: Đội chủ nhà giành giải nhất toàn đoàn

Vượt qua 36 trường đại học , học viện trong cả nước, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long giành giải nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 23 năm 2021.

Khám phá thêm chủ đề

Cuộc thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc Trường đại học Công nghệ Miền Đông trường đại học Đồng Nai nghị định chính phủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận