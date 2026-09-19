Sinh viên FPT Polytechnic tỏa sáng tại VietFuture Awards 2026

Vượt qua 141 dự án tranh tài tại vòng chung tuyển đến từ 34 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, boardgame "Thôn Quỷ Dạ" của nhóm sinh viên ngành Thiết kế đồ họa (FPT Polytechnic Hà Nội) gồm: Nguyễn Khánh Nhi, Nguyễn Khánh Ly, Trương Ngọc Mỹ Khanh, Ứng Trà My và Thái Khánh Nam... dưới sự hướng dẫn của giảng viên Hoàng Bảo Ngọc, đã xuất sắc đoạt giải nhì hạng mục Văn hóa & nghệ thuật số.

Lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Hàng Trống và tín ngưỡng Việt, "Thôn Quỷ Dạ" gây ấn tượng mạnh khi kết hợp minh họa chibi với phong cách dark fantasy hiện đại. Hệ thống thẻ bài, token và standee mang tính tương tác cao, đưa chất liệu truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

"Được ghi nhận tại một sân chơi uy tín toàn quốc là động lực to lớn để chúng em tiếp tục đưa bản sắc văn hóa Việt vào những sản phẩm sáng tạo có tính ứng dụng thực tế", bạn Nguyễn Khánh Nhi, xúc động chia sẻ.

Với 19 dự án tham gia, nhiều nhất mùa giải 2026, FPT Polytechnic tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong đào tạo ứng dụng theo triết lý "Thực học - Thực nghiệp". Không dừng lại ở đồ án tốt nghiệp, nhà trường luôn tạo bệ phóng đưa sản phẩm sinh viên tiếp cận thị trường và thương mại hóa, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu sức sáng tạo trong kỷ nguyên số.