Sinh viên gieo mầm thuốc quý cho phòng khám từ thiện

Ý tưởng xây dựng vườn thuốc nam hình thành năm 2016, khi nhà trường triển khai dự án nghiên cứu và bảo tồn cây dược liệu. Đến ngày 10.6.2019, CLB Vườn thuốc nam chính thức ra mắt, trực thuộc Hội Sinh viên Trường ĐH An Giang.

CLB hiện có 35 thành viên. Mỗi người một ngành học khác nhau, nhưng cùng chung đam mê bảo tồn và lan tỏa giá trị dược liệu. Trịnh Tường Thanh Uyên, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: "Chúng em mong muốn vừa học hỏi, vừa đóng góp cho cộng đồng. Mỗi cây thuốc không chỉ có giá trị chữa bệnh, mà còn mang câu chuyện văn hóa, tri thức dân gian của ông bà để lại".

Các thành viên CLB tại vườn thuốc nam trong khuôn viên Trường ĐH An Giang ẢNH: DUY TÂN

Để khu vườn ngày càng phong phú giống cây dược liệu, các thành viên không ngại lặn lội đến núi Cấm, núi Sập, núi Dài… tìm mang về trồng. Mỗi chuyến đi đều được chuẩn bị chu đáo từ lịch trình, sức khỏe đến kiến thức bảo vệ bản thân, bởi hành trình thường có những đoạn đường núi dốc đứng, hiểm trở. "Có những loài cây như ngũ trảo hay bùm sụm, bây giờ rất khó tìm trong tự nhiên. Khi thấy được một bụi cây nhỏ, ai cũng vui mừng như bắt gặp kho báu. Chúng em cẩn thận mang về, nhân giống để trồng trong vườn, với mong muốn gìn giữ lâu dài", Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ nhiệm CLB Vườn thuốc nam, kể lại.

Mỗi ngày, sau giờ học, khoảng 16 giờ 30, khu vườn lại rộn rã tiếng cười. Người xới đất, người nhổ cỏ, bắt sâu… Tất cả cùng chăm chút từng mảng cây xanh. Điểm đặc biệt ở đây là mỗi cây thuốc đều có bảng tên và mã QR. Khi quét mã, sinh viên hoặc khách tham quan có thể đọc thêm thông tin về công dụng, đặc điểm, thậm chí là bài thuốc dân gian liên quan. Cách làm này vừa khoa học, vừa hiện đại, giúp tri thức về dược liệu trở nên gần gũi và dễ tiếp cận.

Vườn thuốc nam không chỉ dừng ở việc gieo trồng, bảo tồn. Nhiều dược liệu sau khi thu hoạch, với số lượng 200 - 300 kg sẽ được gửi tặng các nhà thuốc, phòng khám từ thiện trên địa bàn P.Long Xuyên và xã Thoại Sơn (An Giang) để phục vụ khám chữa bệnh. Những chuyến trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nghèo mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, biến vườn thuốc thành nhịp cầu nối tri thức với cộng đồng.

Bên cạnh đó, CLB còn triển khai mô hình "rau sạch gây quỹ", tận dụng diện tích và nguồn lực tại vườn. Sản phẩm thu hoạch được bán ngay trong khuôn viên trường hoặc qua fanpage CLB, vừa tạo nguồn kinh phí, vừa nâng cao ý thức tự lập của sinh viên.

Từ một mảnh đất nhỏ 1.500 m², vườn thuốc nam Trường ĐH An Giang đã trở thành nơi hội tụ của tri thức, đam mê và lòng nhân ái. Ở đó, những chồi non không chỉ mang lại dược tính chữa bệnh, mà còn là biểu tượng cho sức sống của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, dám giữ gìn những giá trị quý báu từ thiên nhiên và truyền thống dân gian.