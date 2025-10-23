Sinh viên Hà Nội hào hứng với 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối'

Ngày 23.10, Báo Tiền Phong và Coca-Cola Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" tại các trường đại học ở Hà Nội. Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hình thành thói quen tái chế trong sinh viên

Ban tổ chức cho biết, đây là năm thứ 3 chương trình ý nghĩa này được triển khai tại Việt Nam. Năm nay, bên cạnh các điểm thu gom tại TP.HCM, chương trình mở rộng triển khai tại 6 trường đại học và các khu dân cư ở Hà Nội. Hoạt động thu gom được thực hiện thông qua hệ thống máy thu gom tự động của đơn vị tư vấn, đào tạo, truyền thông và triển khai các dự án trong lĩnh vực quản lý rác thải nhựa.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ 6 từ phải qua) cùng ban tổ chức ra mắt máy thu gom tự động vỏ chai, lon đồ uống đã qua sử dụng với nhiều cảm biến phân loại hiện đại ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Người dân chỉ cần mang chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng tới các điểm thu gom để gửi đi tái chế, tích điểm trên ứng dụng Zalo và đổi lấy các phần quà. Cách thức tham gia đơn giản và tiện lợi này được kỳ vọng sẽ khuyến khích giới trẻ chủ động phân loại và tái chế rác thải nhựa ngay tại nguồn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết để hoạt động diễn ra hiệu quả, ban tổ chức lắp đặt máy thu gom thông minh tại 6 trường đại học ở Hà Nội. Dự kiến, chỉ trong tháng đầu tiên, hệ thống này có thể thu nhận khoảng 85.000 vỏ chai nhựa và lon nhôm. Chương trình hướng tới nâng cao ý thức và hình thành thói quen tái chế trong sinh viên, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Nhà báo Phùng Công Sưởng phát biểu tại chương trình ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Ý nghĩa rất lớn

Bên cạnh hoạt động thu gom chai nhựa, lon đã qua sử dụng, sinh viên các trường còn tham gia Cuộc thi clip với chủ đề "Bảo vệ môi trường bắt đầu từ việc xây dựng và duy trì thói quen: thu gom - phân loại - gửi đi tái chế rác thải nhựa". Tại Trường đại học Thương mại, nơi diễn ra chương trình, các sinh viên đã hào hứng tham gia.

Nguyễn Quỳnh Chi, sinh viên năm 2, Trường đại học Thương mại, chia sẻ: "Trước đây, mình cũng phân loại rác nhưng chỉ dừng ở việc bỏ riêng chai nhựa ra thôi. Khi biết đến chương trình này, mình thấy hứng thú hơn vì vừa được tích điểm đổi quà, vừa cảm thấy hành động nhỏ của mình thật sự có ích".

Lê Anh Đức, sinh viên Học viện Tài chính, cũng cho biết: "Chúng mình có thể dễ dàng tham gia chương trình chỉ bằng vài thao tác đơn giản nhưng ý nghĩa thì rất lớn. Mình nghĩ nếu trường nào cũng duy trì được mô hình này lâu dài thì chắc chắn lượng rác nhựa giảm đáng kể".

Sinh viên trải nghiệm thu gom chai nhựa tại máy thu gom tự động ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Theo các chuyên gia môi trường, Việt Nam mỗi năm thải ra khoảng 3,9 triệu tấn rác nhựa, trong đó chỉ chưa tới 30% được thu gom tái chế.

Những chương trình như "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" vì vậy mang ý nghĩa quan trọng trong việc tăng tỷ lệ thu gom rác thải nhựa ngay tại nguồn.