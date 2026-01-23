Sinh viên Hàn Quốc ‘tiếp lửa’ trên khán đài, Trường ĐH Đồng Tháp thăng hoa trong giành vé VCK TNSV THACO Cup 2026 Sinh viên Hàn Quốc ‘tiếp lửa’ trên khán đài, Trường ĐH Đồng Tháp thăng hoa giành vé VCK TNSV THACO Cup 2026

Ở trận chung kết vòng loại chung kết vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 trên khán đài, sự cổ vũ hào hứng của các giáo sư và sinh viên Hàn Quốc đang học tập, thực tập tại trường đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, tiếp thêm tinh thần cho đội bóng đất sen hồng.