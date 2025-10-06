Sinh viên HIU bước vào năm học mới với lễ chào đón sôi động, giàu cảm xúc

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Khắc Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc mừng đến thế hệ sinh viên mới, đồng thời nhấn mạnh định hướngiáo dục nhân văn, quốc tế hóa mà HIU đang theo đuổi.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại buổi lễ là nghi thức trao Cờ truyền thống cho 11 tân thủ khoa đại diện các khoa, viện. Lá cờ biểu trưng cho tinh thần "Tự hào – Tiếp nối – Vươn xa" được thế hệ trước trang trọng trao lại cho tân sinh viên, thể hiện sự kế thừa và phát triển liên tục trong cộng đồng sinh viên HIU.

Nghi thức trao Cờ truyền thống cho 11 tân thủ khoa – biểu tượng của tinh thần “Tự hào – Tiếp nối – Vươn xa”

Sau phần lễ là chuỗi hoạt động ngày hội, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm không gian đa văn hóa từ các khoa và câu lạc bộ sinh viên. Khuôn viên trường trở thành một không gian kết nối sôi động với các gian hàng, hoạt động trò chơi và trình diễn tự do.

Sự kiện không chỉ khép lại bằng tiếng nhạc rộn ràng mà còn lan tỏa giá trị nhân văn khi toàn bộ kinh phí đêm nhạc được quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Khởi đầu năm học mới tại HIU không chỉ là một buổi lễ, mà là dịp để các bạn trẻ cảm nhận tinh thần cộng đồng, truyền thống học thuật và môi trường học tập cởi mở – đa dạng – hội nhập mà nhà trường hướng tới.