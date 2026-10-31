Sinh viên HUFLIT hào hứng tham quan, giao lưu tại Báo Thanh Niên

Buổi tham quan và tìm hiểu hoạt động báo chí được tổ chức cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, Khoa Quan hệ Quốc tế và Truyền thông, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Sinh viên được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và các hoạt động nổi bật của tờ báo.

Sinh viên HUFLIT chụp ảnh lưu niệm tại buổi tham quan tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: QUỲNH HƯƠNG

Tại phần giao lưu, trao đổi trực tiếp với nhà báo Ngọc Mai - Phó trưởng Ban Quốc tế Báo Thanh Niên, sinh viên đã thể hiện sự nhiệt tình, chủ động đặt nhiều câu hỏi và được giải đáp cặn kẽ về kỹ năng tác nghiệp, phẩm chất cốt lõi của người làm báo.

Sinh viên cũng đặt những vấn đề thảo luận mang tính thời sự, bám sát với chuyên môn nghiệp vụ làm báo, chẳng hạn việc ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) khi tác nghiệp, kỹ năng nhận biết, kiểm chứng thông tin trong thời đại mạng xã hội phát triển bùng nổ.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn được lắng nghe những chia sẻ về trải nghiệm thực tế trong quá trình tác nghiệp, những khó khăn thử thách mà phóng viên có thể gặp phải khi tác nghiệp ở nước ngoài.

Tham quan tòa soạn Báo Thanh Niên, sinh viên HUFLIT còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không gian trường quay ghi hình, được nghe chia sẻ về phương thức hoạt động, tổ chức sản xuất nội dung của cơ quan trên các nền tảng số. Đồng thời, sinh viên cũng có cơ hội nghe đại diện tòa soạn chia sẻ sâu hơn về quá trình hình thành các sản phẩm báo chí.

Sinh viên tham quan các phòng ban của tòa soạn ẢNH: QUỲNH HƯƠNG

Nhà báo Ngọc Mai giao lưu, trao đổi với sinh viên ẢNH: QUỲNH HƯƠNG

Qua buổi tham quan và giao lưu, nhiều sinh viên đã bày tỏ nguyện vọng được thử sức và có cơ hội thực tập, làm việc tại Báo Thanh Niên trong tương lai.