Sinh viên IT ĐH Duy Tân nhận lương ngàn đô sau tốt nghiệp, Vô địch Robot&AI

Sự kết hợp đầy hiệu quả cùng Samsung, Fore, Alibaba,… và nhiều đối tác IT lớn với mục tiêu chung là đào tạo nhân tài Công nghệ Thông tin ở Đại học (ĐH) Duy Tân đã và đang ghi nhận những thành công mạnh mẽ, đặc biệt là trong năm 2024 vừa qua. Tiền đề này là thước đo uy tín để các bậc phụ huynh và các em học sinh hoàn toàn yên tâm lựa chọn ĐH Duy Tân cho hành trình học đại học ngay trong năm 2025 này.

Samsung, Fore,… đầu tư đa dạng nguồn lực đào tạo nhân tài IT ngay tại ĐH Duy Tân

Sinh viên khối ngành Công nghệ Thông tin ở DTU đang được học tập với các chương trình đào tạo chất lượng nhất, trong đó có có 3 khóa học của Samsung:

Vạn vật Kết nối (Internet of Things - IoT),

Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI),

Dữ liệu Lớn (Big Data)

bên cạnh thêm 1 khóa học Kỹ năng Lập trình Cơ bản (Coding & Programming).

Ký kết với Samsung mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và làm việc chất lượng ngay tại DTU

Hiệu quả từ quá trình hợp tác với ĐH Duy Tân để triển khai dự án Samsung Innovation Campus (SIC) cùng nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn khác đã trở thành điểm tựa để Samsung Việt Nam tài trợ cho DTU một Lab 30 máy tính cấu hình cao, 1 laptop và 1 tivi thông minh để hỗ trợ công tác đào tạo ngay tại Trường Khoa học Máy tính (SCS), ĐH Duy Tân. Ngay khi được lựa chọn thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung ở Hà Nội, 8 sinh viên Duy Tân có thành tích tốt trong khóa học SIC cũng đã được Samsung RD tiếp nhận vào làm việc chính thức.

Cũng trong năm này, Công ty CP Fore (Nhật Bản) đã tài trợ cho ĐH Duy Tân một Lab Cyber Security phục vụ nghiên cứu và học tập về An ninh Mạng. Lab Cyber Security có 20 laptop cấu hình cao kèm theo một số phần mềm chuyên dụng, 1 server chuyên dụng và nhiều thiết bị mạng khác. Chương trình "Vườn ươm Nhân tài An toàn - An ninh Mạng" tại ĐH Duy Tân hay còn được gọi là Dự án "Blue Rock" do Công ty CP Fore và ĐH Duy Tân triển khai đang ghi nhận nhiều hiệu quả ấn tượng khi cung cấp cho xã hội các chuyên gia xuất sắc về An toàn Thông tin.

Lab An toàn Thông tin với Máy tính cấu hình cao được tài trợ bởi Fore đang tạo cơ hội cho sinh viên DTU học tập và nhận lương ngàn đô

Ngay trong Lễ Tốt nghiệp khóa 1 dự án "Blue Rock", 100% sinh viên năm 4 của ĐH Duy Tân đã được Công ty Fore và Công ty Cổ phần LLL (Nhật Bản) tuyển dụng vào làm tại Việt Nam với mức lương từ 1.200 - 2.200 USD/tháng. Dự án này đang thu hút rất nhiều sinh viên theo học bởi bên cạnh việc được huấn luyện về những kiến thức An toàn An ninh Mạng cập nhật nhất, các sinh viên DTU còn được nhận mức lương từ 400-800 USD/tháng ngay khi vẫn còn đang đi học tại DTU. Tùy theo năng lực của từng sinh viên về sau, Công ty Fore sẽ chọn lựa để tiếp tục trả lương như trả cho chuyên gia. Điều này thêm phần khẳng định năng lực của sinh viên Duy Tân thực sự xuất sắc và được ghi nhận ngay khi còn đang học tập trên giảng đường.

Bên cạnh đó, cũng trong năm 2024, công ty Alibaba đã ký kết với ĐH Duy Tân về Chương trình Trao quyền Học thuật trên nền tảng đám mây của Alibaba (AAEP), với giá trị quy đổi tương ứng 3 triệu đôla Mỹ cho các tài nguyên số trên đám mây điện toán của Alibaba cho giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân. Đồng thời, Học viện Alibaba Cloud sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ cần thiết bằng nhiều công nghệ đám mây khác nhau để hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của Trường Đại học Duy Tân về đổi mới, hợp tác xanh số hóa trên toàn quốc với các sáng kiến Giáo dục Thông minh khác nhau.

Thăng hạng năng lực sinh viên Duy Tân trên "đấu trường" Robot & AI, An toàn Thông tin và Thiết kế Game

Với chương trình đào tạo bài bản, cập nhật các kiến thức chuyên ngành mới nhất, đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp tâm huyết tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu thế giới và từ các doanh nghiệp uy tín trong ngành cùng cơ hội được học tập trong các Lab IT chuyên sâu hiện đại, sinh viên Duy Tân vì thế luôn tự tin làm chủ công nghệ để giành những vị trí cao nhất tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Năm 2024, các "chiến binh" Robot của ĐH Duy Tân đã giành 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, và 1 giải Ý tưởng Sáng tạo tại Cuộc thi "ROBOG 2024" toàn quốc diễn ra vào ngày 22.9.2024. Điểm nhấn của cuộc thi này là các đội đều sử dụng chung một thiết kế robot hình người Yanshee và bộ UGOT nhưng với những sáng tạo khác nhau qua lập trình AI sẽ giúp robot có những khả năng khác nhau để vượt qua các chướng ngại vật và về đích. Giành giải cao nhất của cuộc thi đã đưa đội tuyển The Suff của ĐH Duy Tân trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Thế giới dự kiến diễn ra năm nay tại Trung Quốc.

Những giải thưởng cao nhất trên "đấu trường" Robot & AI luôn có dấu ấn của sinh viên DTU

Ở Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ "Innovation Tech Challenge 2024" do Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt triển khai vào ngày 29.8.2024, sinh viên Duy Tân cũng đã giành giải Nhất với sự vượt trội trong thiết kế robot. Đây là lần thứ 2, sinh viên ĐH Duy Tân giành giải cao nhất của cuộc thi, khi năm 2023, sinh viên DTU đã giành cả giải Nhất và Nhì.

Chính không gian đào tạo vô cùng hiện đại được trang bị hệ thống máy tính cấu hình cao, cùng nhiều laptop và tivi thông minh mà Samsung, Fore, Alibaba,… bố trí tại ĐH Duy Tân đã tạo nên các điều kiện học tập, thực hành, và nghiên cứu tốt nhất cũng như khơi gợi nhiều cảm hứng để sinh viên DTU chinh phục những giải thưởng lớn trong nghiên cứu robot thời gian gần đây.

Sinh viên Duy Tân giành giải Nhất khối thi Phần mềm Mã nguồn mở tại Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33 và giải Nhì Cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 ở Jakarta, Indonesia

Cùng với lĩnh vực Robot & AI, sinh viên ngành An ninh Mạng của ĐH Duy Tân luôn tự hào với những giải thưởng lớn, cụ thể:

Giải Nhì tại Cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023 ở Jakarta, Indonesia,

Giải Nhì tại Cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN" 2023,

Giải Nhì tại Cuộc thi "Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2022",

Giải Nhì tại ARAB Security Cyber Wargames ở Ai Cập năm 2022,

Giải Ba tại Cuộc thi "Đấu trường An toàn Thông tin" - Security Bootcamp 2022,

Giải Ba tại Cuộc thi Insomnihack CTF Finals ở Thụy Sĩ 2022,

…

Ngoài ra, nhóm An toàn Thông tin ISITDTU (hacker "mũ trắng") của trường luôn xếp vị trí hàng đầu tại Việt Nam (trong nhiều năm từ 2019 đến nay) trên Bảng Xếp hạng CTF Time.

Mô hình Open Lab hỗ trợ tối đa cho sinh viên học tập ngành An ninh Mạng

Hỗ trợ cho quá trình học tập ngành An ninh Mạng, ĐH Duy Tân đã xây dựng 2 Phòng Thực hành theo mô hình Open Lab chuyên đề gồm:

Phòng Thực hành Chiến tranh Thông tin, và

Phòng Thực hành Kỹ thuật Mạng

với đầy đủ các thiết bị mạng chuyên dụng như: server, router, firewall, IDS/IPS, load balancing device (với nhiều chủng loại đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau: Cisco, Fortinet, Drytech,…) đã và đang tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên Duy Tân học tập và thi đấu ở nhiều cuộc thi An toàn Thông tin trong nước và quốc tế.

Data Center kết nối Internet đa hướng cùng băng thông cao ở ĐH Duy Tân

Ở lĩnh vực Thiết kế Game, sinh viên Duy Tân luôn đứng vị thứ rất cao trong rất nhiều các cuộc thi, cụ thể:

Giải Nhất và Nhì Cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng Thiết kế Đồ hoạ và Lập trình Game toàn quốc năm 2024",

Top 5 xuất sắc tại triển lãm Hướng đến Tương lai 2024, được dự Diễn đàn Thiết kế Quốc tế tại Đài Loan,

Giải thưởng "Áp dụng Công nghệ Đổi mới" tại Hội thảo Khoa học Quốc gia về "Đào tạo Mỹ thuật Ứng dụng trong bối cảnh phát triển Công nghiệp Văn hóa" năm 2024,

…

Mới đây nhất vào cuối năm 2024, sinh viên Duy Tân đã giành giải Nhất khối thi Phần mềm Mã nguồn Mở tại cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33. Giải thưởng lớn tại cuộc thi năm nay đã thêm phần khẳng định năng lực, bản lĩnh của sinh viên Duy Tân trên các sân chơi lớn, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin - vốn là thế mạnh, là khối ngành trọng điểm của trường.

Giữ vững xếp hạng Top 300+ Thế giới với nhiều kiểm định ABET

Lĩnh vực Khoa học Máy tính của ĐH Duy Tân luôn giữ vị trí trong Top 300+ qua nhiều năm ở trên các bảng xếp hạng thế giới uy tín, cụ thể:

Top 301-400 thế giới theo Shanghai Ranking 2024,

Top 351-400 thế giới theo QS World University Rankings by Subject 2024.

ĐH Duy Tân trong Top 301-400 thế giới theo Shanghai Ranking 2024

Đây là cơ sở và uy tín để ĐH Duy Tân tiếp tục triển khai đào tạo và mở rộng thêm các ngành nghề về Công nghệ Thông tin. Hiện nay, có nhiều ngành học IT đang được đào tạo tại trường như:

Kỹ thuật Phần mềm với các chuyên ngành:

Công nghệ Phần mềm,

Công nghệ Phần mềm Tiên tiến & Chất lượng Cao chuẩn CMU (đạt kiểm định ABET 2021),

Thiết kế Games và Multimedia,

Big Data & Machine Learning (HP) Chương trình Tài năng,

Trí tuệ Nhân tạo (HP) Chương trình Tài năng.

An toàn Thông tin và Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu có các chuyên ngành:

Kỹ thuật Mạng (đạt kiểm định ABET 2019),

An ninh Mạng Tiên tiến & Chất lượng Cao chuẩn CMU.

Hệ thống Thông tin Quản lý Tiên tiến & Chất lượng Cao chuẩn CMU (đạt kiểm định ABET 2019).

Khoa học Máy tính

Khoa học Dữ liệu

Đây cũng là khối ngành có nhiều chương trình đào tạo đạt kiểm định ABET - Tiêu chuẩn "vàng" về đào tạo Khoa học-Kỹ thuật của Mỹ, tại ĐH Duy Tân, bao gồm:

Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm: đạt kiểm định ABET năm 2021,

Kỹ thuật Mạng: đạt kiểm định ABET năm 2019, và

Hệ thống Thông tin Quản lý: đạt kiểm định ABET năm 2019.

Các chương trình này đều đạt mức kiểm định cao nhất của ABET là 6 năm. Nhiều học phần trong chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh do chính các giảng viên đến từ các đại học Mỹ hoặc các giảng viên người Việt và người nước ngoài tại Khoa Đào tạo Quốc tế (IS), ĐH Duy Tân giảng dạy.

Sinh viên theo học các ngành thuộc khối Công nghệ Thông tin/Khoa học Máy tính của ĐH Duy Tân luôn được trực tiếp học tập các chương trình cập nhật nhất được "nhập khẩu" từ ĐH Carnegie Mellon - 1 trong 4 trường mạnh nhất về Công nghệ Thông tin của Mỹ (theo U.S. News 2024) để tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu với năng lực vẹn toàn nhất.