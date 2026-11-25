Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao đổi với sinh viên các cơ sở giáo dục ĐH chiều 25.11 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiều 25.11, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên phối hợp cùng khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) lần đầu tổ chức buổi chia sẻ về lĩnh vực báo chí do chính nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập, làm diễn giả. Buổi giao lưu về nghề báo thu hút hơn 100 sinh viên khối ngành truyền thông đến từ các cơ sở giáo dục ĐH trên địa bàn.

Hỏi ngay, đáp liền

Tại sự kiện, không khí liên tục "nóng" lên bởi những băn khoăn và trăn trở thực tế của sinh viên tham dự, vốn theo đuổi đa dạng chuyên ngành như báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện... Trong đó, Lâm Quang Minh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đặt câu hỏi do đâu Thanh Niên vẫn kiên trì phát hành báo in trong bối cảnh nhiều tòa soạn hiện đã chuyển hoàn toàn sang mô hình báo điện tử.

Giải đáp, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, thương hiệu Thanh Niên lần đầu ra mắt bạn đọc dưới hình hài báo in - đó là tờ tuần tin Thanh Niên và sau này là nhật báo như hiện nay. Ông thẳng thắn, chính bạn đọc đã dưỡng thành nên Thanh Niên của ngày hôm nay, thế nên nghĩa vụ của tờ báo là phải phụng sự những "ân nhân" của mình.

Vì thế, dù đối diện với không ít khó khăn để duy trì bản in, đặc biệt là chi phí mực in khi phải nhập hoàn toàn từ nước ngoài, tòa soạn sẽ luôn kiên định với sứ mệnh này. Và để tăng nguồn thu, Báo Thanh Niên lựa chọn đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ - từ báo điện tử, mạng xã hội đến tổ chức sự kiện... "Dẫu chỉ còn một bạn đọc, chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ dù cho có lỗ đi chăng nữa", ông Toàn nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao đổi với các bạn sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lê Thị Thục Anh, sinh viên năm nhất học cùng trường, bày tỏ ngưỡng mộ với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của tòa soạn, vốn cũng do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khởi xướng khi ông còn là Phó tổng biên tập thường trực của báo hồi năm 2021.

"Tôi rất muốn trở thành một phần của tòa soạn để tham gia vào các hoạt động nhân văn như thế. Nhưng, làm sao tôi có thể nổi bật giữa cả ngàn hồ sơ đều là những gương mặt tài giỏi?", cô bộc bạch.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ vui mừng với chia sẻ này, nhận định việc có thể thu hút người tài quý mến tờ báo về làm việc luôn là mơ ước của tòa soạn. Minh chứng, Báo Thanh Niên năm trước đã quyết định ký hợp đồng chính thức với một sinh viên vẫn ngồi trên ghế giảng đường nhờ thành tích thực tập xuất sắc. Mới đây, báo cũng ngỏ lời mời đồng hành với một chuyên gia tu nghiệp tại nước ngoài khi người này mong muốn sát cánh với các chương trình thiện nguyện của tòa soạn.

"Bạn có thể không cần một bộ hồ sơ đẹp, tuy nhiên phải có đam mê và muốn đồng hành cùng chúng tôi. Hãy tới với chúng tôi bằng sự nhiệt thành và thật lòng", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Ông cho biết thêm ngoài việc tham gia viết bài cộng tác cho tòa soạn, sinh viên còn có thể đồng hành bằng nhiều cách khác nhau - như tham gia câu lạc bộ Cùng con đi tiếp cuộc đời hay những cuộc thi, sự kiện, khóa đào tạo... của Báo Thanh Niên. Bên cạnh đó, phóng viên tương lai phải trau dồi cả năng lực sản xuất nội dung đa phương tiện cùng với năng lực viết - chụp hình, quay phim, dựng các bản tin và thậm chí là dẫn hiện trường.

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, nhiều sinh viên chung thắc mắc về việc Thanh Niên đang triển khai cũng như có những quy chế quản lý nào liên quan tới ứng dụng AI. Phản hồi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin từ giữa tháng 9, tòa soạn chính thức ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, áp dụng trong hoạt động báo chí, sản phẩm số và quản trị dữ liệu của báo - từ thu thập, xử lý thông tin, đến các hoạt động quảng cáo và tương tác với độc giả.

Văn bản quy định tổng cộng 47 điều, dài 24 trang, là cơ sở quan trọng để toàn bộ viên chức, người lao động cũng như cộng tác viên, đối tác... của báo tham khảo và thực hiện. Ông còn nhấn mạnh, AI có thể hỗ trợ một số đầu việc trong quá trình làm báo, nhưng nhà báo không được phép lệ thuộc vào AI mà cần duy trì tư duy độc lập cũng như bản sắc cá nhân.

Hành trình từ cậu bé mồ côi đến Tổng biên tập Báo Thanh Niên

Khi được hỏi về hành trình dấn thân vào nghề, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn kể trong 2 năm lớp 5 và lớp 6, bố mẹ lần lượt rời xa ông và các anh chị. Là đứa út trong nhà, ông được mọi người tạo điều kiện cho đi học, ngày nào cũng phải đi bộ khoảng 6 cây số đến trường và nhiều ngày phải ăn khoai thay cơm. Để học tốt, ông còn phải đi xin sách vở từ những người xung quanh. "Đó là những ngày vô cùng khó khăn", ông nhớ lại.

Thế nhưng, thử thách này không đánh gục chàng thanh niên xứ biển Quảng Ngãi, mà ngược lại hun đúc trong ông niềm tin phải đổi đời để giúp đỡ gia đình. Ra trường, để vun vén chi phí, nam sinh Nguyễn Ngọc Toàn chọn theo đuổi ngành sư phạm và thành công trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn mà nay là Trường ĐH Quy Nhơn. "Hành trình này tôi mang ơn rất nhiều người đã giúp đỡ và cưu mang", ông nói.

Những năm tháng sinh viên ấy, ông bắt đầu biết tới Thanh Niên và những tuyến bài báo đã dũng cảm đăng tải để đấu tranh với tiêu cực, từ đó nung nấu ước mơ được làm việc cho tòa soạn. Đến khi tốt nghiệp, dù được sở GD-ĐT địa phương bố trí nơi dạy, ông vẫn quyết định từ chối để theo đuổi đam mê làm báo - dù khi ấy công việc chủ yếu vẫn là học việc với các phóng viên lành nghề chứ không hề có khoản thu nhập cố định nào.

Sau thời gian công tác ở một tờ báo địa phương, ông chính thức bén duyên với Báo Thanh Niên với vai trò cộng tác viên, sau đó là phóng viên thường trú tại địa phương. Từ đây, ông tiếp tục chinh phục những nấc thang mới, từ các cấp lãnh đạo tại văn phòng đại diện của báo, tới các chức vụ trong Ban biên tập và cuối cùng được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Thanh Niên vào 2021.

"Trên hành trình này, tôi luôn tự học và tự mày mò - từ đồng nghiệp, sách báo, truyền hình... Tôi cũng không chê bất cứ công việc nào. Tất cả đều xuất phát từ sự say mê với nghề", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bộc bạch.

Dịp này, sinh viên các trường cũng có cơ hội tham quan Tòa soạn hội tụ, Trung tâm Phát triển nội dung số và các phòng ban của Báo Thanh Niên để hiểu thêm về hoạt động làm báo thực tế, cũng như nhìn lại hành trình mà các thế hệ cùng nhau vun đắp để đưa Thanh Niên trở thành một trong những tờ báo uy tín hàng đầu hiện nay.

Sinh viên Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình II (VOV College) hào hứng tham gia buổi giao lưu nghề nghiệp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), đặt câu hỏi cho diễn giả ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chụp lưu niệm cùng giảng viên và sinh viên các cơ sở giáo dục ĐH ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sinh viên trải nghiệm thực tế tại studio của Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC LONG