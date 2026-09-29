Sinh viên Lâm Đồng được kỳ vọng đóng góp thiết thực cho sự phát triển địa phương

Chị Trần Diệp Mỹ Dung làm Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Lâm Đồng

Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Đa Cát Vinh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng 200 đại biểu đại diện cho hơn 25.000 sinh viên của tỉnh Lâm Đồng.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung (áo dài, đứng giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tại đại hội, chị Trần Diệp Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Khóa I; bầu 3 Phó chủ tịch gồm anh Đào Hùng, anh Nguyễn Đình Nghiệp và anh Trần Hoàng Phúc.

Tạo cơ hội để sinh viên góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, khẳng định đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra khi địa phương bước vào không gian phát triển mới sau sắp xếp ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Sự kết nối giữa Tây nguyên và vùng duyên hải mở ra cơ hội trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đó là không gian rộng lớn hơn để sinh viên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm và đóng góp cho địa phương. Kỷ nguyên mới đồng thời đòi hỏi sinh viên không ngừng nâng cao tri thức, năng lực số, khả năng thích ứng và bản lĩnh văn hóa.

Trong bối cảnh đó, anh Nguyễn Minh Triết lưu ý: "Hội Sinh viên tỉnh phải thực sự là mái nhà chung của sinh viên Lâm Đồng; kết nối các cơ sở Hội, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của sinh viên, huy động sự đồng hành của nhà trường, địa phương và doanh nghiệp. Từ sự kết nối đó, Hội tạo ra những cơ hội cụ thể để sinh viên rèn luyện, sáng tạo, cống hiến và trưởng thành, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh và của đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Chấp hành khóa I tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vững mạnh từ cấp tỉnh đến cơ sở; đổi mới hoạt động Hội, lấy sinh viên làm trung tâm; nâng cao chất lượng phong trào "Sinh viên 5 tốt"; phát huy vai trò sinh viên trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số; xây dựng dấu ấn riêng của sinh viên Lâm Đồng bằng những đóng góp cụ thể cho tỉnh.

Với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của sinh viên Lâm Đồng, anh Nguyễn Minh Triết tin tưởng Hội Sinh viên tỉnh sẽ xây dựng được tổ chức vững mạnh, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương và phong trào sinh viên cả nước.

Hội Sinh viên thực sự là người bạn gần gũi, tin cậy của sinh viên

Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập hội tụ nhiều tiềm năng từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo đến kinh tế biển, logistics, du lịch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu tại đại hội

ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN



