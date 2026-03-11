Sinh viên nào của ĐH Quốc gia TP.HCM được học tập trong nội thành?

Cơ sở Lý Thường Kiệt của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ảnh: HCMUT

Sinh viên có địa điểm học tập khác nhau tùy trường

Các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM có số lượng cơ sở và địa điểm đào tạo khác nhau. Do đó, việc bố trí sinh viên học tập theo các địa điểm cũng không giống nhau.

Trường ĐH Bách khoa hiện có 2 cơ sở đào tạo. Cơ sở 1 (268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM), là địa điểm học tập của các học viên sau ĐH, các sinh viên chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), chương trình định hướng Nhật Bản, chương trình chuyển tiếp quốc tế, chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế. Cơ sở 2 (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM) là địa điểm đào tạo sinh viên bậc ĐH chương trình tiêu chuẩn, với các khu chức năng như nhà làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, thư viện, khu phức hợp thể dục thể thao, dịch vụ…

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn có 2 cơ sở đào tạo. Cơ sở Sài Gòn (TP.HCM) phục vụ đào tạo sau ĐH, đào tạo các chương trình dành cho học viên người nước ngoài, các chương trình liên kết quốc tế và chương trình chuẩn quốc tế. Cơ sở Linh Xuân (TP.HCM) đào tạo sinh viên bậc ĐH chương trình đại trà.

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM ảnh: hcmus

Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng có 2 cơ sở đào tạo gồm: cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM) và cơ sở 2 (phường Đông Hoà, TP.HCM). Kể từ khóa tuyển sinh 2025, sinh viên các chương trình đào tạo chính quy chuẩn học hoàn toàn tại cơ sở 2. Các chương trình đào tạo theo đề án cùng sinh viên đang theo học tại cơ sở 1 tiếp tục được duy trì theo lộ trình hiện hành.

Trường ĐH Công nghệ thông tin chỉ có một cơ sở tại Khu phố 34, phường Linh Xuân, TP.HCM. Sinh viên, học viên sau ĐH đều học tập tại địa điểm này.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật cũng học tập tại cơ sở duy nhất của trường tại 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế học tập tại địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Trường ĐH Khoa học sức khỏe hiện cũng chỉ có cơ sở tại: Tòa nhà hành chính YA1, Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP.HCM).

Trường ĐH An Giang có cơ sở tại số 18 Ung Văn Khiêm (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Cơ sở Linh Xuân của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ảnh: ussh

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM đến từ 20 tỉnh, thành

Số liệu thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM đến hết năm 2025, cho thấy quy mô đào tạo ĐH chính quy của ĐH này là 100.451 sinh viên. Trong số 9 đơn vị thành viên đào tạo ĐH, Trường ĐH Bách khoa có quy mô đào tạo lớn nhất, với gần 25.000 sinh viên.

Tiếp theo đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên có trên 18.000 sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn có gần 15.600, Trường ĐH An Giang và Trường ĐH Kinh tế-Luật có quy mô trên dưới 11.000, Trường ĐH Công nghệ thông tin có trên 8.800, Trường ĐH Quốc tế trên 8.000, Trường ĐH Khoa học sức khỏe có gần 3.000. Riêng Phân hiệu ĐH Quốc gia tại Bến Tre quy mô hạn chế, chỉ 73 sinh viên.

Cũng theo thống kê này, sinh viên học tập ĐH chính quy tại ĐH Quốc gia TP.HCM đến từ 20 tỉnh thành (tính theo đơn vị hành chính sau sáp nhập). Trong đó, TP.HCM có lượng sinh viên áp đảo, chiếm 35% tổng số sinh viên đang theo học trong toàn hệ thống. An Giang giữ vị trí thứ 2 với hơn 11.000 sinh viên. Đáng chú ý, số lượng sinh viên các tỉnh, thành miền Trung khá nhiều. Một số tỉnh Bắc Trung bộ và Bắc bộ cũng có nhiều sinh viên theo học ở đây như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…