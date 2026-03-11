Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên nào của ĐH Quốc gia TP.HCM được học tập trong nội thành?

Hà Ánh
Hà Ánh
11/03/2026 18:54 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM hiện có 9 đơn vị thành viên đào tạo bậc ĐH, nhiều đơn vị có cả cơ sở đào tạo nội thành và ngoại thành. Vậy sinh viên học tập tại địa điểm nào?

Sinh viên nào của ĐH Quốc gia TP.HCM được học tập tại nội thành?- Ảnh 1.

Cơ sở Lý Thường Kiệt của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

ảnh: HCMUT

Sinh viên có địa điểm học tập khác nhau tùy trường

Các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM có số lượng cơ sở và địa điểm đào tạo khác nhau. Do đó, việc bố trí sinh viên học tập theo các địa điểm cũng không giống nhau.

Trường ĐH Bách khoa hiện có 2 cơ sở đào tạo. Cơ sở 1 (268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM), là địa điểm học tập của các học viên sau ĐH, các sinh viên chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), chương trình định hướng Nhật Bản, chương trình chuyển tiếp quốc tế, chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế. Cơ sở 2 (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM) là địa điểm đào tạo sinh viên bậc ĐH chương trình tiêu chuẩn, với các khu chức năng như nhà làm việc, giảng dạy, nghiên cứu, thư viện, khu phức hợp thể dục thể thao, dịch vụ…

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn có 2 cơ sở đào tạo. Cơ sở Sài Gòn (TP.HCM) phục vụ đào tạo sau ĐH, đào tạo các chương trình dành cho học viên người nước ngoài, các chương trình liên kết quốc tế và chương trình chuẩn quốc tế. Cơ sở Linh Xuân (TP.HCM) đào tạo sinh viên bậc ĐH chương trình đại trà.

Sinh viên nào của ĐH Quốc gia TP.HCM được học tập tại nội thành?- Ảnh 2.

Cơ sở Nguyễn Văn Cừ của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

ảnh: hcmus

Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng có 2 cơ sở đào tạo gồm: cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM) và cơ sở 2 (phường Đông Hoà, TP.HCM). Kể từ khóa tuyển sinh 2025, sinh viên các chương trình đào tạo chính quy chuẩn học hoàn toàn tại cơ sở 2. Các chương trình đào tạo theo đề án cùng sinh viên đang theo học tại cơ sở 1 tiếp tục được duy trì theo lộ trình hiện hành.

Trường ĐH Công nghệ thông tin chỉ có một cơ sở tại Khu phố 34, phường Linh Xuân, TP.HCM. Sinh viên, học viên sau ĐH đều học tập tại địa điểm này.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật cũng học tập tại cơ sở duy nhất của trường tại 669 Đỗ Mười, Khu phố 13, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Sinh viên Trường ĐH Quốc tế học tập tại địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Trường ĐH Khoa học sức khỏe hiện cũng chỉ có cơ sở tại: Tòa nhà hành chính YA1, Hải Thượng Lãn Ông, Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP.HCM).

Trường ĐH An Giang có cơ sở tại số 18 Ung Văn Khiêm (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Sinh viên nào của ĐH Quốc gia TP.HCM được học tập tại nội thành?- Ảnh 3.

Cơ sở Linh Xuân của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

ảnh: ussh

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM đến từ 20 tỉnh, thành

Số liệu thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM đến hết năm 2025, cho thấy quy mô đào tạo ĐH chính quy của ĐH này là 100.451 sinh viên. Trong số 9 đơn vị thành viên đào tạo ĐH, Trường ĐH Bách khoa có quy mô đào tạo lớn nhất, với gần 25.000 sinh viên.

Tiếp theo đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên có trên 18.000 sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn có gần 15.600, Trường ĐH An Giang và Trường ĐH Kinh tế-Luật có quy mô trên dưới 11.000, Trường ĐH Công nghệ thông tin có trên 8.800, Trường ĐH Quốc tế trên 8.000, Trường ĐH Khoa học sức khỏe có gần 3.000. Riêng Phân hiệu ĐH Quốc gia tại Bến Tre quy mô hạn chế, chỉ 73 sinh viên.

Cũng theo thống kê này, sinh viên học tập ĐH chính quy tại ĐH Quốc gia TP.HCM đến từ 20 tỉnh thành (tính theo đơn vị hành chính sau sáp nhập). Trong đó, TP.HCM có lượng sinh viên áp đảo, chiếm 35% tổng số sinh viên đang theo học trong toàn hệ thống. An Giang giữ vị trí thứ 2 với hơn 11.000 sinh viên. Đáng chú ý, số lượng sinh viên các tỉnh, thành miền Trung khá nhiều. Một số tỉnh Bắc Trung bộ và Bắc bộ cũng có nhiều sinh viên theo học ở đây như: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Tin liên quan

TP.HCM thông tin về việc di dời Trường ĐH Bách khoa TP.HCM khỏi nội đô

TP.HCM thông tin về việc di dời Trường ĐH Bách khoa TP.HCM khỏi nội đô

Cơ quan chức năng của UBND TP.HCM cung cấp thông tin chính thức và chính thống về việc di dời cơ sở Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt.

Khám phá thêm chủ đề

ĐH Quốc Gia Tp.HCM Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM cơ sở đào tạo Nội đô di dời trường đại học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận