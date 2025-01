Sinh viên ngành Khoa học máy tính SIU 'bội thu' các giải thưởng

Tại cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33 - Procon Vietnam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC Asia Hanoi 2024, đội tuyển của SIU đã vượt qua các thử thách và mang về 3 giải thưởng ở khối Chuyên Tin.

Cụ thể, sinh viên Nguyễn Trương Công Nhị (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) và Thái Hồ Phú Gia (chuyên ngành Mạng máy tính & An ninh thông tin) đạt giải Ba, sinh viên Bùi Lê Hồng Tâm (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) đạt giải Khuyến khích. Với nền tảng kiến thức, kỹ năng được trang bị tại SIU và sự hướng dẫn tận tâm của đội ngũ giảng viên, cố vấn giàu kinh nghiệm đã giúp các bạn ghi dấu ấn tại sân chơi mang tính cạnh tranh cao này.

Cùng đề tài "Xây dựng chatbot hỗ trợ đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần cho sinh viên", nhóm sinh viên SIU đã xuất sắc đạt giải Khuyến khích lĩnh vực Công nghệ thông tin tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 26 năm 2024.

Với tính nhân văn và ứng dụng công nghệ, đề tài của sinh viên SIU mang ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe tinh thần cho sinh viên trong thời đại công nghệ

Hai nhóm sinh viên ngành Khoa học máy tính SIU tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi mang về 2 giải Khuyến khích tại Hội thi Thử thách Trí tuệ nhân tạo (AI Challenge) TPHCM năm 2024. Trong hội thi này, các thí sinh sử dụng phần mềm, công cụ trí tuệ nhân tạo do chính đội mình xây dựng để giải quyết các bài toán truy vấn hình ảnh trong kho dữ liệu được BTC cung cấp.

Sinh viên SIU tỏa sáng tại Hội thi AI Challenge TPHCM 2024 với các giải Khuyến khích trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Sinh viên SIU cũng góp mặt tại Hội nghị quốc tế về Công nghệ Thông tin và Truyền thông (The International Symposium on Information and Communication Technology - SOICT) với 3 bài báo khoa học được đăng trong kỷ yếu hội nghị, trong đó có 2 bài được trình bày trực tiếp tại hội nghị.

Được biết, hội nghị SOICT là sự kiện uy tín, quy tụ các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên toàn cầu, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông diễn ra từ ngày 13 - 15.12.2024 tại TP.Đà Nẵng.

SIU tạo điều kiện để sinh viên học hỏi, nâng cao kiến thức từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ qua các hội thảo quốc tế

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Khoa học máy tính còn tích cực trong các hoạt động cộng đồng khi tham gia hỗ trợ dự án khảo sát, thu thập và cập nhật dữ liệu tọa độ số nhà tại TP.Thủ Đức.

Việc trở thành một phần của dự án Kế hoạch xây dựng mô hình "Khu phố thông minh" đã giúp sinh viên SIU áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tiễn, phù hợp với chương trình hướng nghiệp sớm, khởi nghiệp sáng tạo của SIU.

Những thành tích vừa đạt được là bước đệm để sinh viên tiến xa hơn trong sự nghiệp. Chất lượng đào tạo và môi trường học tập tại SIU đã chắp cánh cho thế hệ trẻ tự tin khẳng định bản thân và góp phần vào sự phát triển của ngành công nghệ trong nước và quốc tế.

Ngành Khoa học máy tính SIU đạt kiểm định ABET - Hoa Kỳ Ngành Khoa học máy tính SIU gồm 4 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo, Hệ thống dữ liệu lớn, Kỹ thuật phần mềm, và Mạng máy tính và An ninh thông tin. Chương trình Cử nhân ngành Khoa học máy tính của đã được Ủy ban kiểm định các chương trình Máy tính (CAC) của ABET – Hoa Kỳ công nhận đạt kiểm định quốc tế. Đây là chứng nhận uy tín, xác nhận chương trình đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cần thiết để đào tạo ra những sinh viên sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực STEM quan trọng trên thị trường lao động toàn cầu.