Sinh viên 'ngoại' của ĐH Bách khoa Hà Nội đang 'hot' trên mạng xã hội là ai?

Từ hai hôm nay, trên mạng xã hội đang lan tỏa với tốc độ chóng mặt hình ảnh một lính lê dương người châu Phi kèm theo những chú thích "hack não" kiểu như "đi du học tại Việt Nam, tôi bất ngờ trở thành… thực dân Pháp", "sang Việt Nam du học, tôi trở thành diễn viên lúc nào không hay", "lẽ ra ngài nên học Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới đúng", "người Mozambique tên Đức đóng Pháp đánh Nhật bị Tưởng Giới Thạch bắt tại Việt Nam"…

Trên một diễn đàn, người đóng vai lính lê dương trên được giới thiệu như sau: "Khi quyết định sang Việt Nam du học, cha mẹ Oraiden đã ngăn cản, cho rằng ở đó vẫn còn… chiến tranh. Quả là vẫn còn chiến tranh thật. Oraiden bị pháp bắt làm lính đánh thuê tại Việt Nam. Nhưng là lính Pháp trong một vai diễn trong phim Đào, phở và piano".

Phần sau đó của bài viết liệt kê những thành tích "sương sương có nhiêu đây" của chàng sinh "ngoại" đang rất hot trên mạng xã hội: đạt điểm tuyệt đối môn kinh tế chính trị Mác - Lênin; giải nhất cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 do Thành ủy Hà Nội tổ chức; giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức, với đề tài "Quan hệ kinh tế Việt Nam - Mozambique từ chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam"; giải cuộc thi hùng biện tiếng Việt dành cho du học sinh nước ngoài do Bộ GD-ĐT tổ chức; thành viên của CLB Lý luận trẻ Bách khoa…

Nhân vật được nói ở trên là Oraiden Manuel Sabonete, sinh năm 2000, một sinh viên "ngoại" của Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh là người Mozambique, hiện học năm 3 ngành kỹ thuật điện. Tên tiếng Việt của Oraiden là Đức, thầy cô và các bạn học vẫn gọi anh bằng tên thân mật là Đức "đen".

Từ nhỏ đã ngưỡng mộ Việt Nam anh dũng, kiên cường

Chia sẻ với báo Thanh Niên về việc mình bỗng nhiên trở thành "diễn viên nổi tiếng", chàng sinh viên "ngoại" cười vui vẻ: "Tôi rất bất ngờ. Trong bộ phim Đào, phở và piano, tôi chỉ xuất hiện thoáng qua và cũng không phải là người châu Phi duy nhất đóng vai lính lê dương. Có lẽ sự lan tỏa có được là nhờ chia sẻ trên Facebook của một thầy giáo ở ĐH Bách khoa Hà Nội, về những thành tích trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội của tôi trong thời gian học tập ở Việt Nam".

Oraiden Manuel Sabonete (đứng giữa) và các diễn viên tham gia đóng phim Đào, phở và piano vốn là sinh viên, học viên "ngoại" đang học tại các trường ĐH ở Hà Nội NVCC

Oraiden cho biết, việc anh trở thành "diễn viên" chẳng phải là sự kiện gì ghê gớm. Bộ phim cần huy động một lượng khá lớn đóng vai lính Pháp, gồm cả người da đen và người da trắng. Các bạn của Oraiden là du học sinh (đang học tại nhiều trường ĐH khác nhau ở Hà Nội) không chỉ đến từ châu Phi mà còn từ các nước Đông Âu (Nga, Ukraina…).

Còn các thành tích về các cuộc thi lịch sử, văn hóa mà chàng sinh viên "ngoại" đạt được là nhờ tình yêu tha thiết với lịch sử Việt Nam. Tình yêu đó đến từ khi Oraiden còn học phổ thông, được học lịch sử nước ngoài, trong đó có lịch sử Việt Nam (nên từ hồi ấy anh đã từng thầm mơ được đặt chân lên đất nước anh dũng, kiên cường đó).

Oraiden (trái) và giảng viên hướng dẫn nhận giải thưởng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Thành ủy Hà Nội năm 2023 NVCC

Tuy nhiên, những sự việc trên cũng đã mang đến cho Oraiden niềm vui lớn, đó là mang lại sự tự hào cho bố mẹ mình, thay vì nỗi lo âu trước đó khi biết con trai mình quyết định sang Việt Nam du học (theo học bổng hiệp định chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Mozambique).



Oraiden cho biết, trong nhận thức của bố mẹ mình, Việt Nam vẫn còn… chiến tranh. Sau khi Oraiden sang Việt Nam, được trải nghiệm cuộc sống thanh bình nơi đây, bố mẹ anh mới yên tâm, nhưng vẫn lo con sẽ khó hòa nhập được ở một nơi có nền văn hóa khác biệt. "Nhưng giờ thì bố mẹ rất tự hào về tôi. Bố mẹ rất bất ngờ thấy tôi mới ra nước ngoài một thời gian ngắn mà đã được lên báo, lên tivi, đóng phim", Oraiden chia sẻ.

Vẫn quyết tâm theo học ngành kỹ thuật

Nhưng theo Oraiden, những hoạt động trên chỉ giúp anh thêm vui trong quá trình trải nghiệm cuộc sống của một du học sinh ở nước ngoài. Còn việc chính mà anh phải chú tâm làm là đạt được các kết quả tốt trong học tập các môn chuyên môn.

"Thú thật là điểm một số môn học đại cương, môn chuyên môn của tôi không được tốt. Thậm chí, có một số môn tôi phải học lại. Một phần là tôi chưa đủ tiếng Việt để học tốt các môn này, một phần là có thể tôi chưa dành đủ nhiều thời gian để học. Các thầy cô đều đang nỗ lực giúp tôi học tốt hơn", Oraiden cho biết.

Nữ sinh Việt Nam Lê Thị Bảo Uyên (phải) là một động lực để Oraiden phấn đấu học tập tốt hơn NVCC

Trước những lời trêu đùa Oraiden "chọn nhầm ngành", anh khẳng định: "Trước sau tôi vẫn chỉ có một ước mơ là trở thành một người làm về kỹ thuật. Tôi quyết tâm tập trung theo học ở ĐH Bách khoa Hà Nội, có được bằng tốt nghiệp để trở về phục vụ quê hương. Các hoạt động ngoại khóa chỉ để giúp cho tôi thấy mình có được một cuộc đời sinh viên thú vị".

Động lực để Oraiden phấn đấu học tốt, ngoài hiện thực hóa giấc mơ của chính mình, là cô bạn gái Việt Nam, Lê Thị Bảo Uyên, sinh viên năm cuối chương trình liên kết của ĐH La Trobe và Trường ĐH Hà Nội.

"Chúng tôi đã yêu nhau được một năm rưỡi. Hai đứa cùng làm thêm tại một trung tâm dạy tiếng Anh nên quen nhau. Ngay từ đầu đã thấy nói chuyện với nhau rất hợp, nên khi yêu cũng không mất công tán tỉnh nhiều lắm", Oraiden cười.

Oraiden cho biết: "Người yêu tôi rất tự hào về tôi. Gia đình người yêu và người yêu lúc nào cũng sẵn sàng để hỗ trợ, giúp đỡ tôi".