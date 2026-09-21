Sinh viên nhiều ngành học ở DTU thực tập doanh nghiệp nước ngoài nhận lương nghìn đô

SV Du lịch thực tập nhận lương 1.500-1.800 SG/tháng (khoảng 31-37 triệu đồng)

Bước ra thế giới, đặt chân đến Singapore, Hong Kong, Thái Lan… hành trình "Go Global" của sinh viên Trường Du lịch (HTi), ĐH Duy Tân đang được hiện thực hóa bằng những kỳ thực tập quốc tế ngay trong thời gian học.

Sinh viên ngành Du lịch của ĐH Duy Tân đến Singapore thực tập

Trong tháng 8 và 9.2026, 13 sinh viên của Trường Du lịch (HTi) đã đến Singapore để tham gia kỳ thực tập kéo dài 6 tháng gồm:

Lê Thị Thu Ny, Lương Thị Minh Thư, Dương Tôn Minh Ngọc (cùng ngành Quản trị nhà hàng quốc tế chuẩn PSU ), và Lê Thanh Chung Anh (ngành Du lịch văn hóa ) thực tập tại Pullman Singapore Hill Street,

), và Lê Thanh Chung Anh (ngành ) thực tập tại Pullman Singapore Hill Street, Nguyễn Xuân Trường (ngành Quản trị nhà hàng quốc tế chuẩn PSU ), Phùng Thị Ngọc Diệp (ngành Quản trị khách sạn ), Nguyễn Lê Huyền Trang (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế - tiếng Anh ), Đỗ Văn Lệnh (chuyên ngành Quản trị du lịch & lữ hành ) thực tập tại Furama RiverFront Singapore

), Phùng Thị Ngọc Diệp (ngành ), Nguyễn Lê Huyền Trang (chuyên ngành ), Đỗ Văn Lệnh (chuyên ngành ) thực tập tại Furama RiverFront Singapore Lăng Thị Vân Anh và Đào Ngọc Khánh Ly (cùng ngành Quản trị du lịch và khách sạn TROY), Ngô Đức Quang Thạch và Lê Nguyễn Mỹ Thu (cùng ngành Quản trị Du lịch Lữ hành), Lê Thị Trà My (ngành Quản trị nhà hàng quốc tế chuẩn PSU) thực tập tại Wyndham Singapore Hotel.

Thực tập tại Pullman Singapore Hill Street, Wyndham Singapore Hotel và Furama RiverFront Singapore, sinh viên DTU được trực tiếp tham gia các nghiệp vụ như F&B, Front Office và Housekeeping, từng bước làm quen với quy trình vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ và môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Singapore. Các bạn sẽ nhận mức lương từ 1.500-1.800 SGD/tháng (tương đương 31-37triệu đồng). Bên cạnh thu nhập, kỳ thực tập còn tạo điều kiện để các bạn sinh viên nâng cao ngoại ngữ, khả năng thích nghi, tác phong nghề nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế.

Đến với Singapore, sinh viên rất có lợi thế khi ĐH Duy Tân nằm trong danh sách 3 đại học được cộng 20 điểm cho tất cả các ngành nghề đang đào tạo tại trường, áp dụng theo khung Đánh giá bổ sung (COMPASS) từ ngày 1.1.2026. Vì vậy, bên cạnh cơ hội thực tập với mức trợ cấp "nghìn đô", sinh viên DTU còn có thêm lợi thế về bằng cấp khi tiếp tục hướng đến các cơ hội việc làm tại Singapore sau khi tốt nghiệp.

ĐH Duy Tân thuộc nhóm A được cộng 20 điểm ưu tiên cho tất cả các ngành đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm B có 4 ngành học được cộng 20 điểm

Cùng với Singapore, Hong Kong là một trong những điểm đến quen thuộc trong hành trình thực tập quốc tế của sinh viên Du lịch Duy Tân. Sau khi ký kết hợp tác với Renaissance Hong Kong Harbour View, khách sạn 5 sao thuộc Tập đoàn Marriott International vào tháng 11.2024, mỗi năm có khoảng gần 30 sinh viên HTi tham gia thực tập tại đây với mức lương lên tới 7.000 HKD/tháng (tương đương khoảng 23 triệu đồng). Đây cũng là mức lương sinh viên Du lịch DTU đang nhận được khi thực tập tại một số khách sạn khác ở Hong Kong như Sheraton hay Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung.

Đa dạng các hoạt động để nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên Du lịch DTU

Ông Patrick Chan - Giám đốc Nhân sự của Four Points by Sheraton Hong Kong, Tung Chung cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều các bạn sinh viên đến từ ĐH Duy Tân và rất vui khi nhận thấy các bạn có nghiệp vụ vô cùng xuất sắc cùng đam mê phát triển sự nghiệp cùng chúng tôi. Trong suốt thời gian thực tập, các bạn đã thể hiện rất tốt năng lực chuyên môn, thái độ làm việc chuyên nghiệp, và luôn tự tin khi xử lý các tình huống. Tôi tin rằng đội ngũ giảng viên của nhà trường đã làm rất tốt việc đào tạo ra những sinh viên giỏi như vậy".

An ninh Mạng: Học thật, Làm thật để tốt nghiệp nhận Mức lương Chuyên gia

Bên cạnh những kỳ thực tập quốc tế, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp học cùng các chuyên gia, tiếp cận với giới doanh nghiệp ngay trên giảng đường DTU.

Thông qua chương trình "Vườn ươm nhân tài an toàn - An ninh Mạng" (Blue Rock) do ĐH Duy Tân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Suganuma và Công ty Cổ phần Fore triển khai từ năm 2023, 40 sinh viên năm 3 và năm 4 thuộc các ngành Kỹ thuật mạng và An ninh mạng đã được lựa chọn cho khóa đầu tiên. Nhiều sinh viên theo học chương trình này hàng năm theo sau đó đã được 2 doanh nghiệp tiếp nhận vào làm việc với mức lương cao.

ĐH Duy Tân, Công ty CP Suganuma và Công ty CP Fore ký kết hợp tác triển khai chương trình Blue Rock

Blue Rock là khóa học kéo dài 1 năm, thực hiện kiểm tra kiến thức đầu vào, nâng cao kiến thức cơ bản, đào tạo chuyên sâu kỹ năng tấn công - phòng thủ các hệ thống mạng, tạo điều kiện tham gia các kỳ thi CTF quốc tế hàng năm và tiếp tục tham gia những dự án thực tế do Fore cung cấp sau đó. Theo học chương trình, sinh viên được nhận 400-800 USD/tháng trong vòng 6 tháng. Sau giai đoạn này, tùy năng lực, Fore sẽ lựa chọn các sinh viên đủ năng lực để tiếp tục trả lương như chuyên gia và có cơ hội làm việc tại Nhật Bản hoặc ở các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Để sinh viên có thể học chuyên sâu và sớm tiếp cận công việc thực tế, Công ty Cổ phần Suganuma và Công ty Cổ phần Fore đã trao tặng Lab Cyber Security đặt ngay tại ĐH Duy Tân. Lab được trang bị 20 laptop cấu hình cao, nhiều phần mềm chuyên dụng, một server hiệu năng cao cùng nhiều thiết bị mạng hiện đại, phục vụ nghiên cứu, thực hành và đào tạo An ninh Mạng.

127 sinh viên thực tập tại Nhật Bản cùng "Chương trình Internship Nhật Bản"

Cơ hội thực tập có lương tại ĐH Duy Tân còn được mở rộng đến nhiều lĩnh vực đào tạo khác khi triển khai "Chương trình Internship Nhật Bản", do Viện Kỹ thuật & Công nghệ Việt-Nhật (VJIET), ĐH Duy Tân và Hiệp hội Hỗ trợ Internship Nhật Bản (JISA) phối hợp tổ chức.

Trần Ngọc Anh Thư đến Nhật Bản để thực tập ngành Dược

"Chương trình Internship Nhật Bản" với 12 tháng thực tập tại Nhật Bản dành cho sinh viên ở rất nhiều ngành nghề như:

Điều dưỡng, Dược,

Thiết kế đồ họa,

Ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Anh,

Cơ khí, Điện-Điện tử,

Công nghệ thực phẩm,

Công nghệ thông tin,

Xây dựng, Kiến trúc...

Sinh viên DTU được công nhận tối đa 16 tín chỉ thực hành khi thực tập đúng chuyên ngành, được học tiếng Nhật miễn phí trước và sau khi xuất cảnh, được hỗ trợ chi phí hồ sơ, visa, vé máy bay khứ hồi, chỗ ở và sinh hoạt phí từ 70.000 yên/tháng (khoảng 14 triệu đồng).

Hiện tại, nhiều bạn sinh viên đang thực tập ở các công ty lớn tại Nhật như:

Trần Ngọc Anh Thư (ngành Dược) thực tập tại Công ty Cổ phần Yaestubaki,

Nguyễn Nhạc Hưng và Ngô Thành Đạt (ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử) thực tập tại Công ty Yokohama Kyoritsu,

Phạm Thế Mạnh, Mai Thị Thu Huyền, Nguyễn Xuân Nam, và Lê Thị Phương Uyên (ngành Ngôn ngữ Nhật) thực tập tại Khách sạn Mikazuki,

Phạm Duy Kiên (ngành Kiến trúc CSU) thực tập tại Công ty Heisei,

Hồ Lê Tuấn Minh (ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt) thực tập tại Nha khoa Arcadia Okurayama,

Phan Thị Trang (ngành Điều dưỡng) thực tập tại Tập đoàn Y tế Otorikai,

Nguyễn Thị Trâm Anh (ngành Điều dưỡng) thực tập tại Tập đoàn Y tế Otorikai,

Văn Đình Tâm Đan (ngành Truyền thông đa phương tiện) thực tập tại Công ty CP IHS (Omoide Romankan)...

"Được đặt chân đến Nhật Bản để thực tập là một trong những ước mơ lớn nhất của em. Thật vui khi ĐH Duy Tân đã trao cho em cơ hội quý giá này. Em đã được các thầy cô của ĐH Duy Tân truyền dạy rất nhiều kiến thức, kỹ năng và thực sự mong muốn chuyến đi đến Nhật Bản này sẽ giúp em học hỏi thêm về cách làm việc chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc", Trần Ngọc Anh Thư (ngành Dược) đang thực tập tại Công ty Cổ phần Yaestubaki chia sẻ.

"Nghìn đô" là con số nhưng năng lực mới là giá trị dài hạn. Phía sau những mức lương thực tập ấn tượng chính là cơ hội để sinh viên ĐH Duy Tân bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, trực tiếp rèn luyện kỹ năng và từng bước hình thành tư duy, tác phong làm việc theo chuẩn quốc tế để có thật nhiều lợi thế khi bước vào thị trường lao động toàn cầu.