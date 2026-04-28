Sinh viên nói gì về Trường đại học Cửu Long

Trường đại học Cửu Long luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của SV ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Môi trường học tập thân thiện

Nhắc đến Trường đại học Cửu Long, nhiều sinh viên (SV) đều ấn tượng với sự thân thiện, gần gũi của giảng viên và cán bộ nhà trường. Đặng Trần Thế Mạnh, SV Y khoa khóa 25, chia sẻ: "Môi trường học tập của trường mang lại cho em nhiều trải nghiệm đáng nhớ, từ việc học lý thuyết đến rèn luyện tính kỷ luật và sự cẩn thận. Thầy cô không chỉ giảng dạy kiến thức chuyên môn mà còn luôn lắng nghe, hỗ trợ và định hướng cho SV trong học tập cũng như cuộc sống. Bạn bè thì hỗ trợ nhau trong học tập và thực hành. Sau những buổi học lý thuyết, chúng em được học thực hành như quan sát tiêu bản, sử dụng mô hình, luyện kỹ năng khám bệnh cơ bản chuẩn bị đi thực tập tại cơ sở y tế... Những trải nghiệm này giúp em hiểu rõ kiến thức hơn và làm quen với môi trường làm việc thực tế của ngành y khoa".

Chính sự quan tâm này đã giúp SV tự tin hơn, mạnh dạn trao đổi, từ đó nâng cao hiệu quả học tập. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất luôn được đầu tư, trang bị, nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của SV.

Đặng Trần Thế Mạnh, SV Y khoa khóa 25, Trường đại học Cửu Long ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Thongsaisone Anna (lưu học sinh Lào), SV ngành Luật kinh tế, cho biết: "Điều ấn tượng nhất khi tìm hiểu ban đầu của em đối với Trường đại học Cửu Long là cơ sở vật chất rất hiện đại. Nhà trường có khuôn viên xanh, sạch với hệ thống phòng học đẹp, có đầy đủ khu thể dục thể thao, phòng thí nghiệm và thư viện… Em cảm thấy đây là môi trường giáo dục rất tốt".

Chính sách hỗ trợ sinh viên thiết thực

Về chế độ chính sách, năm 2026, Trường đại học Cửu Long có nhiều chế độ miễn giảm học phí dành cho tân SV. Thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ có cơ hội được giảm học phí từ 20 đến 100% học phí học kỳ 1 của năm thứ nhất. Đặc biệt, nhà trường giảm 20% học phí toàn phần cho 9 ngành đại học chính quy (Công tác xã hội, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh doanh thương mại, Quản lý kinh tế, Công nghệ tài chính, Quan hệ công chúng, Kỹ thuật y sinh, Hộ sinh, Kỹ thuật hình ảnh y học).

Trường có chính sách khuyến học, các quỹ học bổng dành cho SV có thành tích học tập xuất sắc hoặc SV có hoàn cảnh khó khăn, như học bổng thường niên, học bổng khuyến học khuyến tài, học bổng Lê Đức Hiện, học bổng Hiệu trưởng, học bổng "Moto học bổng"... Đặc biệt, nhà trường dành nhiều phần thưởng có giá trị để khen thưởng tân SV đạt thủ khoa ngành. Hằng năm, trường trích 2% nguồn thu học phí của SV dành cho quỹ học bổng của trường, tương đương hàng chục tỉ đồng.

Một trong những yếu tố tạo nên sự hài lòng của SV chính là các chính sách học bổng, hỗ trợ học phí và điều kiện học tập ngày càng được cải thiện. Nhà trường luôn tạo điều kiện để SV có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể tiếp tục con đường học tập.

Thongsaisone Anna (lưu học sinh Lào) cho biết thêm: "Thời gian qua, nhiều bạn sinh viên quốc tế được nhà trường trao tặng học bổng với mức từ 50% đến 100% học phí toàn khóa. Nhờ đó các bạn có thêm động lực để cố gắng học tập tốt hơn và không phải quá lo lắng về tài chính".

Thongsaisone Anna (lưu học sinh Lào), SV ngành Luật kinh tế, Trường đại học Cửu Long ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Niềm tin và sự lựa chọn đúng đắn

Với những trải nghiệm thực tế, nhiều SV khẳng định việc lựa chọn Trường đại học Cửu Long là một quyết định đúng đắn. Không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, SV còn được rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân và sẵn sàng hội nhập vào thị trường lao động.

Chị Đặng Võ Trúc Khanh, cựu SV ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 20, hiện công tác tại Ngân hàng BIDV Sa Đéc (Phòng giao dịch Nguyễn Sinh Sắc), tỉnh Đồng Tháp. Chị Khanh cho biết, khi còn học tại trường, thông qua các buổi tư vấn hướng nghiệp, hội thảo với doanh nghiệp và chương trình thực tập của Trường đại học Cửu Long, bản thân chị có cơ hội hiểu rõ hơn về ngành học cũng như nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Ngoài ra, thầy cô luôn tận tình chia sẻ kinh nghiệm, giúp chị xác định được mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng hơn. Không chỉ tiếp thu về mặt kiến thức, nhà trường còn tạo điều kiện cho SV không gian phát triển các kỹ năng mềm và sở thích thông qua công tác Đoàn, Hội, tham gia câu lạc bộ văn nghệ... giúp SV phát triển toàn diện.

Chị Trúc Khanh nhắn nhủ với các bạn thí sinh: "Hãy chọn ngành học phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân, đừng chạy theo xu hướng. Nên tìm hiểu kỹ về môi trường học tập để có quyết định đúng đắn. Đại học không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là nơi giúp bạn trưởng thành và định hướng tương lai của mình".

Chị Đặng Võ Trúc Khanh, cựu SV ngành Tài chính - Ngân hàng khóa 20, Trường đại học Cửu Long ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Có thể thấy, từ góc nhìn của SV, Trường đại học Cửu Long không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tiềm năng và chắp cánh tương lai. Đây chính là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và chăm lo toàn diện cho người học.

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Cửu Long, chia sẻ: "Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hội nhập và phát triển bền vững, việc chăm lo toàn diện cho SV không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh cốt lõi của mỗi cơ sở đào tạo. Tại Trường đại học Cửu Long, chúng tôi luôn xác định sinh viên là trung tâm, là chủ thể của quá trình đào tạo và là nhân tố quyết định uy tín, thương hiệu của nhà trường".