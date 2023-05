Sinh viên phản ánh trường thay đổi mức học bổng, và đây là lý do...

Theo đó, trong những ngày qua một số sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM phản ánh nhà trường đã có sự thay đổi về học bổng.

Cụ thể, có ý kiến thắc mắc: "Phòng Công tác sinh viên của trường tính toán học bổng cho sinh viên có vấn đề gì vậy? Trong khi mức học phí của năm học 2022-2023 giống hoàn toàn với mức học phí của năm học 2021-2022 và các năm về trước thì lý do tại sao mức học bổng của sinh viên bị cắt đi một nửa? Mức học bổng cũng đã được quy định rõ ràng trong Sổ tay sinh viên. Rất mong nhận được lời giải thích chính đáng từ phía nhà trường".

Một ý kiến khác: "Nhìn số tiền học bổng được nhận dành cho sinh viên khóa 2021 về trước mà mình bị sốc nặng. Trong Sổ tay sinh viên có quy định rõ ràng đối với mức học bổng loại xuất sắc là 1.960.000 đồng/1 tháng x 5 tháng/1 học kỳ. Tại sao học kỳ này lại giảm xuống còn 1.176.000 đồng/tháng x 5 tháng/1 học kỳ? Loại giỏi là 1.470.000 đồng/1 tháng x 5 tháng/1 học kỳ lại giảm xuống chỉ còn 1.078.000 đồng/tháng x 5 tháng/1 học kỳ vậy ạ? Em cũng không nhận được bất kỳ một thông báo hoặc quy định nào về việc thay đổi mức học bổng. Nếu mức thu học phí của năm 2021 trở về trước vẫn giữ nguyên so với năm học 2021 - 2022 thì lý do tại sao mức học bổng sinh viên nhận được lại giảm gần một nửa so với năm học trước?".

Nhiều ý kiến khác cũng ta thán việc từng kỳ vọng vào tiền học bổng, tuy nhiên nhà trường có sự thay đổi về học bổng đã khiến họ cảm thấy thất vọng. "Bao nhiêu dự tính của mình về tiền học bổng coi như bay màu. Chắc có nhiều bạn cũng bất ngờ như mình", "Mình muốn hỏi vì sao tiền học bổng lại bị giảm xuống hơn 2 triệu đồng? Với lại học bổng xuất sắc và học bổng loại giỏi chỉ cách nhau tầm 500.000 đồng. Có vấn đề gì với tài chính của trường vậy?"…

Nhiều sinh viên phản ánh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thay đổi mức học bổng

Để làm rõ thắc mắc của sinh viên, PV Thanh Niên đã có trao đổi với đại diện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Đại diện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết nhà trường có điều chỉnh mức cấp học bổng cho các sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc. Cụ thể, mức học bổng loại giỏi bằng 1,1 lần mức học bổng loại khá (thay cho tỷ lệ 1,5 lần so với trước đây). Mức học bổng loại xuất sắc bằng 1,2 lần mức học bổng loại khá (thay cho tỷ lệ 2,0 lần so với trước đây).

"Có hai lý do của sự thay đổi này. Một là nhằm tạo cơ hội cho nhiều sinh viên được nhận học bổng, tăng số suất học bổng. Lý do thứ hai là kể từ năm học 2022-2023, nhà trường tự chủ đại học và triển khai mức học phí giữa các khóa học trước tự chủ và khóa học thực hiện cơ chế tự chủ. Học bổng khuyến khích học tập cũng được cấp cho sinh viên căn cứ tình hình thực tế của nhà trường hiện nay", đại diện Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết.

Vị này khẳng định thêm: "Khi trường thực hiện tự chủ, số lượng sinh viên được học bổng nhiều sẽ tạo động lực học tập cho nhiều sinh viên hơn, hình ảnh nhà trường cũng được quan tâm hơn. Nhà trường chủ động quyết định mức học bổng cho sinh viên, miễn đảm bảo đúng nguồn kinh phí dành cho việc cấp học bổng là 8% nguồn thu học phí hệ chính quy",

Cũng theo vị này thì theo chỉ đạo mới nhất của nhà trường, sự thay đổi mức học bổng cấp cho sinh viên áp dụng cho sinh viên khóa 2022 trở về sau. Các khóa trước sẽ không thay đổi.

Thắc mắc: "Nếu lấy lý do của sự thay đổi là nhằm tạo cơ hội cho nhiều sinh viên được nhận học bổng, tăng số suất học bổng thì số lượng sinh viên được nhận học bổng có tăng lên đáng kể?".

Đại diện nhà trường cho biết: "Căn cứ trên tổng số tiền sử dụng cho việc cấp học bổng không thay đổi (bằng 8% nguồn thu học phí theo quy định của chính phủ), khi mức cấp học bổng giảm thì số suất học bổng sẽ tăng lên. Theo dự kiến thì số lượng sinh viên giỏi và xuất sắc nhận học bổng có thể tăng thêm khoảng 30-35% so với số lượng nhận học bổng theo quy định cho các khóa trước".

Về những ý kiến của sinh viên phản ánh việc Phòng công tác sinh viên chậm trễ trong việc phản hồi những thắc mắc, đại diện của đơn vị này nói: "Phòng Công tác sinh viên luôn phản hồi ngay khi nhận được thắc mắc trong khả năng phản hồi của phòng. Nếu có sự chậm trễ đề nghị cung cấp thông tin cụ thể".