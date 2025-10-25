Sinh viên phản đối giờ vào học lúc 6 giờ 30 sáng, trường ĐH nói gì?

Thông báo dự kiến điều chỉnh giờ học mới từ 6 giờ 30 của Trường ĐH Công thuơng TP.HCM thu hút nhiều tương tác của sinh viên ảnh: chụp màn hình

Giờ vào học mới các ca dự kiến được điều chỉnh lệch từ 10-30 phút

Chiều 23.10, Trường ĐH Công thương TP.HCM có thông báo dự kiến điều chỉnh giờ vào học của sinh viên.

Cụ thể, giờ học dự kiến được điều chỉnh bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng (thay vì 7 giờ như hiện tại) và giờ kết thúc buổi tối cũng sớm hơn vào lúc 21 giờ (thay vì 21 giờ 45 như hiện nay). Cụ thể, các ca học dự kiến trong ngày gồm: ca 1 từ 6 giờ 30 đến 9 giờ; ca 2 từ 9 giờ 30 đến 12 giờ; ca 3 từ 12 giờ 30 đến 15 giờ; ca 4 từ 15 giờ 30 đến 18 giờ; buổi tối từ 18 giờ 30 đến 21 giờ. Như vậy, so với hiện tại, giờ vào học mới các ca dự kiến được điều chỉnh lệch từ 10-30 phút.

Thông báo điều chỉnh giờ học mới đăng trên fanpage Facebook của trường thu hút hàng ngàn lượt tương tác, trong đó nhiều sinh viên không đồng tình với giờ bắt đầu tiết 1 buổi sáng lúc 6 giờ 30. Một số ý kiến cho rằng việc bắt đầu giờ học lúc 6 giờ 30 sáng là quá sớm, nếu ở xa trường có thể phải dậy từ 5 giờ mới kịp đến lớp. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng việc kết thúc ca 4 trễ hơn vào lúc 18 giờ so với hiện nay, gây ảnh hưởng đến công việc làm thêm của sinh viên.

T.M. cho rằng việc vào lớp từ 6 giờ 30 không phù hợp về nhịp sinh học lẫn giao thông di chuyển, tình trạng kẹt xe là do lượng sinh viên cùng ra vào trường quá đông ở một số thời điểm, chứ không phải vì giờ học trùng giờ cao điểm chung của thành phố. "Chúng em thường bị kẹt xe ở ngay trong sân trường lúc giao ca hoặc giờ ra vào ca đầu, cuối. Một đầu thì chờ vào bãi gửi xe, số còn lại thì lấy xe ra về. Việc thay đổi thời gian các ca học không giải quyết được vấn đề này", T.M. cho hay.

Trường đang tiếp tục lấy ý kiến trước khi đưa ra quyết định cuối cùng

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên chiều 25.10, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông nhà trường, cho biết việc điều chỉnh giờ học nhằm đảm bảo thời lượng mỗi tiết học đủ 50 phút theo quy định của Bộ GD-ĐT .

Ông Sơn cho biết lâu nay mỗi tiết ở trường gồm 45 phút thực học, sinh viên có 5 phút di chuyển giữa các lớp. Tuy nhiên, đoàn kiểm định chất lượng giáo dục gần đây yêu cầu đảm bảo đúng 50 phút thực học. Việc điều chỉnh giờ các ca học trong ngày nhằm đảm bảo yêu cầu trên.

Ngoài ra, ông Sơn cho biết theo dự kiến điều chỉnh, giờ học bắt đầu sớm hơn và kết thúc sớm hơn so với hiện nay. Việc này góp phần tối ưu thời gian học tập, giảm áp lực giao thông, sinh viên thuận lợi di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

"Tuy nhiên, việc điều chỉnh giờ học này mới chỉ là thông tin dự kiến, trường đang tiếp tục lấy ý kiến người học trước khi đưa ra quyết định cuối cùng", thạc sĩ Sơn cho hay.