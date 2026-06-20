Sinh viên PTIT hợp tác doanh nghiệp tỉ đồng phát triển giải pháp AI ấn tượng

Trong bối cảnh thị trường IT biến động mạnh do tác động của AI, một nhóm sinh viên tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) đã tham gia trực tiếp vào dự án thương mại, giải quyết nhu cầu thực cho Zenify, doanh nghiệp IT có tiếng trong lĩnh vực CRM.

Thị trường IT trước làn sóng AI

Ngành IT không còn là lựa chọn an toàn tuyệt đối khi hơn 700.000 việc làm toàn cầu bị cắt giảm trong 3 năm qua; hơn 20% trong số đó liên quan đến AI. Theo khảo sát tại Việt Nam (2024), tỷ lệ sa thải tại TP.HCM là 22,2% và 14,7% nhân sự tại Hà Nội bị giảm phúc lợi.

Tuy nhiên, thị trường không thiếu việc làm mà chỉ đang thanh lọc những "thợ code" lặp đi lặp lại. Ngược lại, các vị trí chuyên trách AI toàn cầu tăng 81% và 46% doanh nghiệp Việt coi việc tuyển dụng chuyên gia AI, nhân tài số có tư duy làm chủ là ưu tiên hàng đầu.

Cơ hội cho các nhân tài số đang rộng mở cho sinh viên ngành IT ẢNH: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Đề bài thật, sản phẩm thật: chìa khóa để sinh viên IT không bị "lỗi thời"

Việt Nam đã xác định AI là công nghệ chiến lược quốc gia, chấm dứt thời của "thợ code" giá rẻ. Ngành IT vẫn nhiều cơ hội nhưng chỉ dành cho người biết thích ứng, với yếu tố then chốt là trải nghiệm thực tế.

Hiện tại, chỉ 35% trong số 57.000 sinh viên CNTT ra trường đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp, 65% còn lại phải đào tạo lại. Để xóa bỏ khoảng cách này, các đại học lớn như NJIT (Mỹ) đã bắt tay với Amazon Web Services, đẩy thẳng sinh viên vào làm việc trực tiếp trên hạ tầng AI thực tế của doanh nghiệp thay vì bài tập mô phỏng.

Xu hướng đẩy thẳng sinh viên vào dự án thực tế kết hợp cùng doanh nghiệp ẢNH: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Sinh viên Việt Nam xây dựng sản phẩm cho doanh nghiệp IT triệu đô

Tại Việt Nam, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) đang triển khai mô hình "học đi đôi với hành" chuẩn quốc tế. Sinh viên không làm đồ án mô phỏng mà trực tiếp tham gia vào các dự án thương mại từ doanh nghiệp: tự lập team, phân vai và vận hành như một công ty thu nhỏ.

Tiêu biểu là dự án AI Zenify do nhóm sinh viên Chương trình CNTT định hướng ứng dụng (UDU) thuộc PTIT thực hiện. Đề bài đến từ đối tác Zenify - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp AI, CRM với doanh thu năm 2025 đạt 106 tỉ đồng.

Sinh viên CNTT định hướng ứng dụng với dự án AI Zenify là đại diện Việt Nam vinh dự tới Hàn Quốc tham dự 2026 E*5 KAIST Global Program ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Thực tế tại Việt Nam, dữ liệu doanh nghiệp phân tán qua nhiều kênh, dễ mất mát và sai sót, làm giảm 20 - 30% năng suất. Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn đắn đo vì giải pháp quốc tế chi phí cao, chưa tối ưu cho tiếng Việt và văn hóa kinh doanh nội địa.

Đây chính xác là khoảng trống mà Zenify và nhóm sinh viên PTIT đã tận dụng và tạo nên điểm khác biệt.

"Từ năm nhất, em đã được học nền tảng tư duy khá kỹ. Nhưng nhìn xung quanh thấy bạn bè có giải thưởng lớn nhỏ, đi thực tập ở các tập đoàn IT, em cũng muốn được 'chạm' vào thứ gì đó thật, không chỉ học trên lớp rồi thôi".

Nhóm đã bắt tay vào xây dựng hệ sinh thái AI Zenify, bao gồm Chatbot chăm sóc khách hàng và Dashboard quản lý dữ liệu dành riêng cho doanh nghiệp Việt. Giải pháp được thiết kế để phù hợp với văn hóa kinh doanh và mức chi phí trong nước, thứ mà các nền tảng AI quốc tế khó có được.

Em Lưu Đức Tuấn (giữa), sinh viên Chương trình Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng tại PTIT đóng vai trò là AI Engineer của dự án

"Khi tham gia dự án Zenify, em mới thực sự hiểu "làm thật" là gì. Khối lượng công việc, áp lực, những vấn đề không có trong sách phức tạp hơn em tưởng. Càng thử thách em và các bạn trong nhóm càng quyết tâm phải tạo ra được một giải pháp hiệu quả.

Em may mắn có thầy cô hướng dẫn tận tình, anh chị doanh nghiệp tạo điều kiện, và một đội toàn người 'cháy' hết mình. Chúng em hiểu người dùng cần gì, hiểu startup đau đầu ở đâu khi xây hệ thống và vì vậy em tự tin với sản phẩm mình làm ra.

Dự án này không chỉ giúp chúng em thực chiến hơn. Nó giúp em biết mình thực sự cần gì để đi được tới mục tiêu của bản thân".

Hiện giải pháp đã triển khai tại một số doanh nghiệp, đồng thời nhóm thực hiện cũng đang hoàn tất quá trình bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Thầy Phan Lý Huỳnh, giảng viên, tiến sĩ Công nghệ thông tin ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"AI không làm giảm đi cơ hội việc làm, mà ngược lại - nó tái cấu trúc thị trường lao động theo chiều hướng tích cực hơn: tạo ra nhiều vị trí việc làm mới với giá trị cao hơn, đồng thời là động lực buộc mỗi cá nhân phải tự thích ứng, không ngừng học hỏi và nâng cấp bản thân. Trong kỷ nguyên AI, con người không bị thay thế bởi máy móc, nhưng sẽ bị đào thải bởi chính những con người có tư duy làm chủ AI để thay thế những mắt xích đã yếu", thầy Phan Lý Huỳnh, giảng viên, tiến sĩ Công nghệ thông tin, chia sẻ.