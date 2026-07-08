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Giáo dục Nhà trường

Sinh viên quốc tế kể chuyện doanh nghiệp bền vững

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Khoa Thương mại Trường đại học Văn Lang, Visit APAC cùng Tales by Chapter tổ chức cuộc thi Sustainable Labels 2026: Discover Vietnam Through Storytelling, sân chơi học thuật cho sinh viên trong và ngoài nước lan tỏa câu chuyện về các doanh nghiệp Việt Nam theo đuổi phát triển bền vững.

Các đội thi phân tích và thuyết trình kết hợp chuyện kể về những doanh nghiệp địa phương tạo ra giá trị tích cực cho kinh tế, xã hội, môi trường. Qua đó, sinh viên có cơ hội phát triển kiến thức, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm đa văn hóa.

Visit APAC mang đến góc nhìn thực tiễn về truyền thông thương mại, quảng bá đa ngôn ngữ (xây dựng nội dung bản địa hóa) giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận du khách quốc tế. Tales by Chapter Restaurant (Sao Michelin Xanh) chia sẻ kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp ẩm thực theo hướng bền vững.

Sinh viên quốc tế kể chuyện doanh nghiệp bền vững- Ảnh 1.

Các đội thi và nhà tài trợ chính

Chị San Lương, Giám đốc Marketing Visit APAC: "Phát triển bền vững đang là định hướng quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao trách nhiệm xã hội, tính minh bạch và dài hạn. Chúng tôi kết nối các thương hiệu doanh nghiệp dịch vụ và điểm đến với khách hàng quốc tế thông qua hệ sinh thái truyền thông số đa ngôn ngữ khu vực châu Á -  Thái Bình Dương".

Khoa Thương mại khẳng định thế mạnh tổ chức các hoạt động học thuật gắn đào tạo với thực tiễn. Thời gian tới, Khoa mở rộng hợp tác cùng Visit APAC, kết nối sinh viên - doanh nghiệp, thúc đẩy sáng kiến truyền thông với phát triển bền vững.

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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VLU Khoa Thương mại Trường đại học Văn Lang Sustainable Labels 2026: Discover Vietnam Through Storytelling Visit APAC Tales by Chapter

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