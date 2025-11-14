Sinh viên sư phạm sẽ được học về giới và bình đẳng giới

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), phát biểu trong tọa đàm ảnh: H.AN

Thông tin được chia sẻ trong tọa đàm "Đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và đại học-Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030", do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hôm nay (14.11).

"Định kiến giới vẫn tồn tại, từ lựa chọn ngành nghề…"

Tọa đàm triển khai trên tinh thần thực hiện Kế hoạch số 1586/KH-BGDĐT ngày 18.9.2025 của Bộ GD-ĐT về việc triển khai thực hiện đề án "Đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non và trình độ ĐH giai đoạn 2024-2030". Mục tiêu của đề án là đến năm học 2025-2026, toàn bộ các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo chính thức, đảm bảo đội ngũ giảng viên, tài liệu, phương pháp và cơ chế giảng dạy được chuẩn hóa, hiện đại và gắn với yêu cầu phát triển xã hội.

Tại tọa đàm, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT), cho rằng bình đẳng giới là một trong những giá trị cốt lõi của xã hội văn minh và cũng là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs). Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, các định kiến giới vẫn tồn tại trong nhiều mặt đời sống: từ lựa chọn ngành nghề, cơ hội học tập, việc làm, đến sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên trong các hoạt động xã hội - đặc biệt là trong trường học.

"Chúng ta đều hiểu rằng trường học không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn là nơi hình thành nhận thức-thái độ-hành vi của trẻ. Do đó, giáo dục về giới và bình đẳng giới cần được triển khai khoa học-hệ thống-phù hợp với từng cấp học, nhất là cấp phổ thông, nhằm tạo nền tảng cho một xã hội công bằng, tiến bộ và nhân văn", tiến sĩ Thu Thủy chia sẻ.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ tại tọa đàm ảnh: H.AN

Đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định

Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) cho rằng, để thực hiện điều này, đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định. Giáo viên không chỉ là người truyền cảm hứng mà còn là tấm gương định hướng giá trị cho học sinh. Vì vậy, việc nâng cao năng lực cho giáo viên nhằm tích hợp hiệu quả nội dung giáo dục giới và bình đẳng giới vào chương trình giảng dạy là nhiệm vụ tất yếu.

Từ đó, tiến sĩ Thu Thủy cho rằng các cơ sở đào tạo giáo viên trở thành lực lượng then chốt. Việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, cùng với phát triển học liệu và tài liệu hướng dẫn phù hợp với đặc thù môn học là những việc làm vô cùng quan trọng. Những nỗ lực này sẽ giúp giáo viên tự tin triển khai giáo dục giới và bình đẳng giới một cách hiệu quả, thiết thực và bền vững.

Phát biểu tại tọa đàm, GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, giáo viên là lực lượng nòng cốt trong việc định hình các giá trị xã hội. Do đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới cho sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên hôm nay cũng như các ngành ngoài sư phạm của trường chính là tạo ra một thế hệ công dân tương lai biết tôn trọng, bao dung và công bằng".

GS Sơn cũng cho biết trường ĐH đã có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng ma trận yêu cầu cần đạt cũng như nội dung về giới và bình đẳng giới, tích hợp vào chương trình đào tạo giáo viên và sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện thêm mô hình hiệu quả nhất để triển khai đề án này trong trường.

Các ý kiến tại tọa đàm của Bộ GD-ĐT tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong nước và quốc tế về việc tích hợp bình đẳng giới trong chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và ĐH; Thảo luận lộ trình, phương thức thực hiện đề án tại các cơ sở đào tạo giáo viên; Gợi mở những giải pháp cụ thể để thúc đẩy năng lực giảng viên, đổi mới chương trình và lan tỏa các giá trị bình đẳng, tôn trọng và bao dung trong môi trường học đường.