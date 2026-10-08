Sinh viên thế hệ mới mùa 4 tăng thời lượng vòng 'Thực địa'

Lễ công bố phát sóng mùa 4 chương trình Sinh viên thế hệ mới 2026 được tổ chức hôm nay 8.10, tại Hà Nội. Tham gia chương trình, sinh viên Lê Hoài Nam đến từ Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) mong muốn dự án sẽ thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng, theo tinh thần "Khi quê mình có việc, Gen Z Việt có cách" của chương trình.

Theo đó, chương trình đòi hỏi người trẻ không chỉ thi ý tưởng mà phải trực tiếp mang giải pháp vào thực tế đời sống.

Mang theo dự án "Nối Vị" với khát vọng bảo tồn di sản văn hóa ẩm thực, Lê Hoài Nam cho biết, ý tưởng bắt nguồn từ tâm sự của một thành viên về những món ăn tuổi thơ đang dần bị lãng quên.

Lê Hoài Nam, sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), tại lễ công bố phát sóng mùa 4 chương trình Sinh viên thế hệ mới ẢNH: TUẤN MINH

"Đội thi mong muốn dự án sẽ không chỉ trên giấy tờ, mà thực sự giúp ích cho cộng đồng, tạo ra nguồn kinh tế hỗ trợ bà con địa phương", Nam bày tỏ.

Cùng chung khát vọng vì xã hội, nhóm sinh viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam mang đến dự án "Spei Community". Đại diện nhóm, nữ sinh viên Trần Thu Trang cho biết, dự án ứng dụng công nghệ AI để kiểm kê, cảnh báo phát thải khí nhà kính tại các cảng biển Hải Phòng nhằm bảo vệ môi trường sống của người dân.

Nữ sinh viên Trần Thu Trang chia sẻ về dự án Spei Community ẢNH: TUẤN MINH

"Spei Community đang phát triển thành một ứng dụng (app) gần gũi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức và cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng", Trần Thu Trang chia sẻ thêm.

Nhấn mạnh về định hướng đồng hành cùng người trẻ biến ý tưởng thành hiện thực, nhà báo Phan Lạc Long, Phó trưởng ban Văn hóa - Giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam) chia sẻ: "Qua 4 mùa, chương trình luôn tìm cách đưa dự án của sinh viên vào thực tế. Từ đó, chương trình hỗ trợ các đội thi đưa dự án vào đời sống, trực tiếp gặp gỡ và kêu gọi các nguồn lực xã hội để phát triển sáng kiến đi xa nhất có thể, làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng".

Mùa 4 tiếp tục mở rộng hành trình từ những ý tưởng trên sân khấu đến thử nghiệm tại địa phương; từ các đội thi trên truyền hình đến sinh viên trên toàn quốc; từ câu hỏi “Gen Z nghĩ gì?” đến câu hỏi khó hơn: “Gen Z sẽ làm gì và tạo ra thay đổi như thế nào?” ẢNH: TUẤN MINH

Sự cọ xát với thực tế cũng là điểm mới lớn nhất của chương trình Sinh viên thế hệ mới mùa 4 khi vòng "Thực địa" được tăng thời lượng, yêu cầu các đội thi phải lấy ý kiến từ người thụ hưởng và kiểm chứng dự án tại địa phương.

Chương trình Sinh viên thế hệ mới mùa 4 chính thức phát sóng trên VTV3 vào lúc 21 giờ 30 thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 17.10.2026.