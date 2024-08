Sinh viên tình nguyện giúp vùng quê giải quyết những khó khăn

Các công trình, phần việc

Tại xã Mỹ An Hưng A, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp: Công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn 2000 m tại đường Tư Để, ấp An Thái; công trình số phục dựng di ảnh tại địa phương nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7; trao tặng 30 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; xây dựng đường cờ Tổ quốc 2000 m với 200 lá cờ; thực hiện tuyến đường giao thông nông thôn xanh - sạch – đẹp, hỗ trợ trồng 500 cây tại các tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp"; cải tạo 1 sân chơi thiếu nhi tại Trường tiểu học Mỹ An Hưng A; trao tặng 10 bộ máy vi tính cho UBND xã hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại các ấp trên địa bàn; trao tặng 100 phần quà (tập, dụng cụ học tập) và 20 bộ sách giáo khoa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Chuyến xe yêu thương"; hỗ trợ thực hiện công trình bức tranh "Tự hào một dải non sông" tại nhà bia liệt sĩ của xã…

Tại xã An Bình Tây, H.Ba Tri, tỉnh Bến Tre: Bê tông hóa 1 tuyến đường giao thông nông thôn; thực hiện 1 tuyến đường cờ Tổ quốc; trao 1.000 cuốn tập trắng, 20 bộ sách giáo khoa, 10 chiếc xe đạp và hơn 20 gian hàng khoa học, trò chơi sinh hoạt cho 350 học sinh trong chương trình "Chuyến xe yêu thương"; trao tặng 20 phần quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách; trao tặng và trồng mới 100 cây xanh trên một tuyến đường; tổ chức 5 buổi ôn tập hè cho học sinh địa phương và rèn các kỹ năng sống, khoa học vui; tổ chức 3 đợt phát suất ăn yêu thương với hơn 450 phần ăn cho người lao động khó khăn ở địa phương…