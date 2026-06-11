Sinh viên Trường ĐH Đông Á làm chủ công nghệ, quản trị thực chiến, pháp lý DN

Tư duy số - Quản trị - Pháp lý: "Kiềng ba chân" giữa thị trường biến động

Trong kỷ nguyên AI, khi các tác vụ đơn lẻ dễ dàng được tự động hóa, năng lực liên ngành trở thành tiêu chuẩn hàng đầu của nhà tuyển dụng. Lợi thế cạnh tranh của sinh viên không còn nằm ở kiến thức chuyên môn thuần túy, mà ở sự nhạy bén trong tư duy số, năng lực quản trị và nền tảng pháp lý vững chắc.

Các dự án khởi nghiệp ở các lĩnh vực ứng dụng cao tại UDA Startup Innovation 2026

Tại Trường đại học Đông Á, sinh viên được "trao quyền" ở những sân chơi thực chiến như cuộc thi Khởi nghiệp để vận dụng bộ kỹ năng liên ngành vào dự án thực tiễn: Từ tư duy quản trị, marketing, xây dựng quy trình, tối ưu nhân sự đến quản trị rủi ro và pháp lý. Qua 7 mùa tổ chức, hơn 320 đội thi với hàng nghìn sinh viên đã sớm hiểu cách doanh nghiệp vận hành và thích ứng với áp lực thị trường. Nhiều dự án vươn xa đến Danang Innovation Startup Festival 2025, Vietfuture Awards 2025 hay chương trình Tiền ươm tạo FINC+ 2025 tại Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES),...

Với sinh viên nhóm ngành Marketing, Digital Marketing và Truyền thông đa phương tiện, trải nghiệm học tập được thiết kế theo mô hình "agency thu nhỏ": trực tiếp nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược truyền thông, sản xuất nội dung số tại studio, phòng multimedia - sớm hình thành portfolio nghề nghiệp, tư duy sáng tạo gắn với mục tiêu kinh doanh và năng lực đo lường hiệu quả truyền thông - những năng lực then chốt trong lĩnh vực marketing, truyền thông số và quan hệ công chúng.

Đặc biệt, sinh viên được trải nghiệm góc nhìn của nhà quản trị trong môi trường kinh doanh thực tế thông qua các phiên tòa giả định về tranh chấp kinh tế do Trung tâm Thực hành Pháp luật Trường ĐH Đông Á tổ chức. Khi "vào vai" đại diện doanh nghiệp, sinh viên trực tiếp phân tích tình huống, đưa ra phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời cân nhắc các hệ quả pháp lý từ những quyết định quản trị. Đây là cơ hội để người học rèn luyện tư duy phản biện, tư duy quản trị rủi ro và khả năng ra quyết định trong bối cảnh kinh doanh ngày càng gắn liền với các yêu cầu tuân thủ pháp luật.

Sinh viên Trường ĐH Đông Á tham gia phiên tòa giả định "Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải"

Thực chiến sớm tại doanh nghiệp hàng đầu và cơ quan tư pháp uy tín: Lợi thế trong mắt nhà tuyển dụng

Điểm khác biệt giúp sinh viên Trường đại học Đông Á tự tin "có việc và làm được việc" ngay sau khi ra trường nằm ở cách nhà trường đưa doanh nghiệp vào lớp học và đưa sinh viên ra môi trường thực tiễn từ rất sớm.

Ngay từ năm hai, sinh viên Quản trị kinh doanh và Marketing đã tiếp cận môi trường doanh nghiệp qua kỳ thực tập tại MobiFone - KV3 Đà Nẵng. Sinh viên Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng cọ xát tại Viettel Post, Nhất Tín Logistics, Futa Express… và thực tập hưởng lương tại Singapore, Nhật Bản, Đài Loan. Ngành Quản trị nhân lực mở ra cơ hội tại Vingroup, Sun Group, Viettel và các cơ quan nhà nước ngay từ những năm đầu.

MobiFone - KV3 đón SV khoa Quản trị kinh doanh và Marketing Trường ĐH Đông Á thực tập nghề nghiệp mỗi năm

Với sinh viên Luật, Trung tâm Thực hành Pháp luật chính là "sàn tập" nghề nghiệp ngay trong lòng đại học. LS-TS Lưu Bình Dương - Giám đốc Trung tâm - chia sẻ: "Sinh viên học cách tư duy của một thẩm phán, sự sắc sảo của một luật sư và đạo đức của người làm nghề tư pháp".

Định hướng này được bà Nguyễn Thị Nhung - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng - đánh giá cao: "Đào tạo gắn liền thực tiễn của Trường đại học Đông Á giúp sinh viên rèn kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, khả năng thích ứng và thái độ chuyên nghiệp - đó chính là điều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm".

Kết quả đào tạo được minh chứng qua thành công của nhiều sinh viên khối ngành Kinh doanh - Quản lý - Pháp luật. Sinh viên ngành Luật, Luật kinh tế được tuyển dụng làm việc tại Văn phòng Luật sư trước khi tốt nghiệp, hay các dự án Thương mại điện tử gây ấn tượng tại DEMO DAY - FINC+ 2025,… đã khẳng định năng lực nghề nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sinh viên.

Mạng lưới hơn 700 doanh nghiệp đối tác: Mở rộng cơ hội việc làm

Tại Ngày hội Việc làm 2026 do Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng phối hợp cùng Trường đại học Đông Á tổ chức, mạng lưới hơn 700 doanh nghiệp đối tác đã mang đến hơn 41.106 vị trí tuyển dụng - những con số kỷ lục khẳng định trách nhiệm của nhà trường trong việc tháo gỡ "nút thắt" việc làm cho sinh viên.

Trường ĐH Đông Á ký kết với các doanh nghiệp lớn tại Ngày hội Việc làm 2026 và Ngày hội việc làm Nhật Bản lần thứ 11

Với chiến lược quốc tế hóa, nhà trường tiếp tục mở rộng chương trình thực tập, làm việc tại Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ… Tính đến tháng 6.2026, hơn 1.280 lượt sinh viên đã xuất cảnh thực tập và làm việc quốc tế; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận hơn 200 lượt. Môi trường quốc tế không chỉ mang lại trải nghiệm thực tế mà còn nâng cao năng lực ngoại ngữ, tác phong chuyên nghiệp và tư duy vận hành trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Sinh viên Trường ĐH Đông Á thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp, Tập đoàn Nhật Bản

Chọn khối ngành Kinh doanh - Quản lý - Pháp luật tại Trường đại học Đông Á, học sinh không chỉ chọn một ngành học, mà chọn một lộ trình gắn với nghề nghiệp. Bằng tư duy số, năng lực quản trị và nền tảng pháp lý được rèn trong môi trường đào tạo thực chiến, kết nối doanh nghiệp và quốc tế hóa mạnh mẽ, các em có nền tảng vững vàng để làm việc, thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên AI.