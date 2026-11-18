Sinh viên Trường ĐH Văn Lang nhận giấy chứng nhận sau khi hoàn thành học phần tại Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chiều 18.11, Báo Thanh Niên và Trường ĐH Văn Lang (VLU) phối hợp tổ chức lễ bế giảng học phần môn Thẩm định tin tức được đào tạo tại tòa soạn 2 tháng qua. Tham dự có nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số kiêm phụ trách ban Giáo dục; tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông; và thạc sĩ Nguyễn Xuân Linh, phụ trách chương trình đào tạo đặc biệt khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông.

Nhận diện tin giả qua lập trình

Chia sẻ tại lễ bế giảng, bạn Nguyễn Vĩnh Hưng, sinh viên năm 2 ngành quan hệ công chúng VLU, bộc bạch trước khi bước vào khóa học tại tòa soạn, bạn chỉ kỳ vọng sẽ được giảng dạy các lý thuyết để nhận diện đâu là tin giả, tin thật trên không gian mạng - đặc biệt là mạng xã hội - từ đó xây dựng năng lực thẩm định dựa trên khoa học chứ không bằng cảm tính đơn thuần. "Nhưng bất ngờ khi bên cạnh lý thuyết, chúng tôi còn có thể học cách tạo ra những nền tảng để có thể áp dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời lan tỏa những nội dung hữu ích tới mọi người xung quanh. Điều này giúp chúng tôi ghi nhớ kiến thức một cách bền vững hơn", Hưng nói.

Sinh viên tham gia chia sẻ tại sự kiện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bạn Nguyễn Mai Ánh Ngọc thì bày tỏ ấn tượng khi được hướng dẫn cách lập trình nên một trang web trong quá trình học một bộ môn thiên về lý thuyết như Thẩm định tin tức. "Giảng viên từng bước hướng dẫn chúng tôi cách kể chuyện, lên ý tưởng từng nhân vật và làm sao nhập câu lệnh để trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ thiết kế nên trang web hoàn thiện", Ánh nói.

"Nhiều sản phẩm sau khi thành hình, tôi không nghĩ đó chỉ là do sinh viên ngành quan hệ công chúng thực hiện được. Trước đó, tôi cũng không hề nghĩ người học ngành quan hệ công chúng như mình có thể hiểu cách làm một trang web sáng tạo như thế", nữ sinh viên kể thêm.

Là một trong những giảng viên đứng lớp học phần, nhà báo Nguyễn Trần Duy, Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, cho biết anh ấn tượng khi sinh viên thử nhiều cách kể chuyện và đặt nhiều câu hỏi khó cho chính sản phẩm thi cuối kỳ của các bạn - vốn là những trò chơi được lập trình nhờ sự hỗ trợ của AI.

Trong đó, nổi bật có trò chơi Truy tìm dấu vết yêu cầu người chơi phân tích ảnh, tìm tư liệu báo chí, rồi đặt các bằng chứng lên dòng thời gian trước khi đến phần đính chính; hay Thám tử tin giả buộc người chơi tách tin đồn thành từng phát biểu, dùng mã IMO và dữ liệu hành trình để đối chiếu thông tin, rồi xem các bài đăng dựa vào nguồn nào...

Video giới thiệu trò chơi Truy tìm dấu vết của nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang

"Tôi hy vọng sau môn học, khi gặp một tin khiến mình muốn chia sẻ ngay, các bạn sẽ dừng lại và hỏi vài câu - đó là ‘Người đăng đang khẳng định chính xác điều gì? Họ dựa vào đâu? Nếu mở nguồn ra đọc, mình có đi đến cùng kết luận với họ không?’. Có khi chỉ cần hỏi kỹ câu đầu, các bạn đã thấy một tiêu đề đi xa hơn rất nhiều so với bản chất vụ việc", nhà báo Nguyễn Trần Duy nhắn nhủ.

Nhiều cơ hội khi hoàn thành khóa học

Phát biểu ở buổi lễ, nhà báo Nguyễn Trọng Phước cho biết với mỗi lớp, cũng là học phần Thẩm định tin tức nhưng đều được đổi mới phương pháp giảng dạy và tiếp cận vấn đề. Đơn cử, khóa sinh viên VLU trước được giảng viên hướng dẫn sản xuất bản tin truyền hình, video AI để giúp người xem phân biệt tin giả, đủ chuẩn xuất bản trên các nền tảng Báo Thanh Niên.

Còn với khóa sinh viên hiện tại, điểm nhấn là các bạn đã học được cách ứng dụng công cụ AI để lập trình những sản phẩm đa phương tiện như web, trò chơi. Điều này giúp các bạn thêm thuần thục ứng dụng AI, trong bối cảnh 83% nhà tuyển dụng cho biết sự trỗi dậy của AI đã thay đổi - hoặc bắt đầu thay đổi - những gì họ kỳ vọng từ sinh viên mới tốt nghiệp, theo khảo sát 375 doanh nghiệp tại Việt Nam do Decision Lab công bố mới đây.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn phát biểu tại lễ bế giảng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng thường trực, kiêm Trưởng khoa Quan hệ công chúng - truyền thông VLU, bày tỏ hài lòng khi sinh viên được học cách làm từ những giờ đào tạo thực chiến tại Báo Thanh Niên, sau quá trình trau dồi kiến thức chuyên môn từ giảng đường. Sự phối hợp này không chỉ tạo điều kiện để sinh viên hiểu nghề, mà cũng tác động tích cực tới hành trình nghề nghiệp của các bạn.

Qua học phần Thẩm định tin tức, tiến sĩ Tuấn đồng thời kỳ vọng sinh viên nắm vững 6 chữ "T" - gồm "tỉnh táo" khi tiếp cận các thông tin trên không gian mạng, "trung thực" khi làm nghề truyền thông và "tử tế" trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Các sinh viên nhận chứng nhận hoàn thành khóa học ẢNH: NGỌC DƯƠNG