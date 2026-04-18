Giáo dục

Sinh viên UEF gặp chính khách, nghệ sĩ khi học thực tế tại tòa soạn báo

Ngọc Long
18/04/2026 14:24 GMT+7

Chiều 17.4, 133 sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa thực hành về Kiểm định tin giả và thông tin sai lệch; Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn tại lễ bế giảng tổ chức tại Báo Thanh Niên.

Sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM khoe giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tại lễ bế giảng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đây cũng là năm thứ 2 sinh viên khối ngành truyền thông của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đến học và thực hành tại tòa soạn Báo Thanh Niên, sau khóa đào tạo môn Phương pháp biên tập diễn ra vào tháng 3 năm ngoái. 

Tham dự lễ bế giảng, về phía Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM có tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó hiệu trưởng; thạc sĩ Lê Dũng, Trưởng phòng Đào tạo; thạc sĩ Trần Lê Thúy Quỳnh, Phó trưởng phòng Đào tạo; thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Vân và thạc sĩ Hoàng Mi, cùng là Phó trưởng khoa Quan hệ công chúng và truyền thông.

Bên cạnh đó, buổi lễ còn có sự tham dự của thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin - truyền thông và thạc sĩ Lâm Mỹ Trinh, Phó giám đốc Trung tâm Marketing và phát triển thương hiệu của UEF.

Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó hiệu trưởng UEF, phát biểu tại lễ bế giảng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm nhấn của lớp học năm nay là sinh viên ngành quan hệ công chúng tại UEF không chỉ được "chạm tay" vào thực tế nghề báo ở tòa soạn mà còn có cơ hội gặp gỡ và đối thoại với các nhân vật nổi tiếng vốn chỉ quen thuộc trên những bản tin. Đó là buổi cùng tham gia đón đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc; buổi trò chuyện về chủ đề tin giả cùng các diễn viên Đức Thịnh, Thanh Thúy, Ngọc Trai ngay tại lớp.

Sinh viên UEF đặt câu hỏi bằng tiếng Anh với các chính khách Úc tại sự kiện tổ chức hôm 16.4 tại tòa soạn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sinh viên chụp kỷ niệm cùng các đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc và lãnh đạo Báo Thanh Niên

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Điều khiến tôi ấn tượng là nhiều sinh viên đã mạnh dạn, tự tin bày tỏ chính kiến một cách rõ ràng, có chiều sâu khi được trao cơ hội tham gia trực tiếp vào các chương trình của báo", nhà báo Ngọc Mai, phó trưởng ban Quốc tế Báo Thanh Niên, cũng là giáo viên đứng lớp, chia sẻ.

Nhà báo Ngọc Mai đồng thời đánh giá sinh viên cả hai lớp đều có ý thức và tinh thần học tập rất tốt, cầu tiến và mong muốn học hỏi - thể hiện rõ nét qua việc luôn đặt rất nhiều câu hỏi cho các giảng viên. "Dù mỗi buổi học kéo dài 5 tiết, các bạn vẫn duy trì sự tập trung, chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng và tham gia rất tích cực, tạo nên không khí lớp học sôi nổi", nhà báo Ngọc Mai chia sẻ.

"Mục tiêu của chương trình đào tạo thực chiến là giúp nhà trường tự hào, nhà tuyển dụng hài lòng và sinh viên tự tin. Và những người làm báo như chúng tôi rất vui vì được góp sức cho mục tiêu ấy", nhà báo Ngọc Mai nhấn mạnh.

Nhà báo Ngọc Mai, thay mặt các giảng viên chia sẻ tại lễ bế giảng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Thị Bảo Trang, sinh viên năm ba, vừa hoàn thành khóa học, cho biết mình không chỉ được đào tạo các kỹ năng cứng như kỹ thuật quay chụp và dẫn dắt một chương trình talkshow chuyên nghiệp, mà còn học được tư duy tìm chọn khách mời, sản xuất chương trình hay từ cả những điều nhỏ nhặt như làm sao giúp khách mời bắt nhịp với người dẫn chương trình, làm sao thống nhất các ý kiến trong nhóm...

"Sau khi thực hành ngay tại Báo Thanh Niên, chúng tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều sai sót và chính những va vấp này sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn khi bước chân vào thị trường lao động sắp tới", nữ sinh viên có dự định theo đuổi các vị trí công việc ở phía sau cánh gà, đặc biệt là vai trò đạo diễn, chia sẻ.

Sau đây là một số hình ảnh khác về hai lớp học vừa được tổ chức tại tòa soạn:

Từ trái qua: diễn viên Đức Thịnh, Thanh Thúy và Ngọc Trai giao lưu cùng sinh viên UEF lớp Kiểm định tin giả và thông tin sai lệch

ẢNH: DUY ANH

Các diễn viên chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên

ẢNH: DUY ANH

Sinh viên trong buổi học thực tế tại Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên

ẢNH: MINH LUÂN

Sinh viên lớp Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn cùng các giảng viên

ẢNH: N.M

Sinh viên UEF trong trang phục của bài thực hành chụp ảnh lưu niệm cùng tiến sĩ Phan Bảo Giang, nhà báo Ngọc Mai và nhà báo Cẩm Tú (bìa phải)

ẢNH: NHẬT THỊNH

