Sinh viên và dân văn phòng là nhóm khách thích vẽ henna

Trên mạng xã hội, từ khóa "vẽ henna" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với những video khoe thành phẩm. Hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa, khiến henna phổ biến trong giới sinh viên và nhân viên văn phòng. Các studio nhỏ hoặc dịch vụ vẽ tại nhà cũng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Thái Điền Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ P. An Phú Đông, TP.HCM; trước đây là P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) cùng Trần Thị Gia Hân (22 tuổi, ngụ X. Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh; trước đây là xã Phước Vĩnh Tây, H. Cần Giuộc, tỉnh Long An) đều là nhân viên văn phòng, cả hai cùng chọn trải nghiệm vẽ henna cho dịp sinh nhật.

Nhiều bạn trẻ đã phải đặt lịch trước 1 tuần để được vẽ Ảnh: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Khách chờ sấy khô hình vẽ henna để tránh lem trước khi bóc lớp mực Ảnh: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Gia Hân cho biết: "Henna chỉ tồn tại một đến hai tuần, vừa đủ để thay đổi mà không ảnh hưởng công việc. Mình xem trên mạng thích quá nên chạy từ quê lên thử cùng bạn, coi như một trải nghiệm chung. Phải đặt trước 1 tuần mới có lịch".

Thay vì những hoa văn cầu kỳ truyền thống, giới trẻ hiện chuộng các hình doodle (hình vẽ ngẫu hứng) nhỏ như con sứa, chiếc nơ, ngôi sao hay bông hoa. Những hình này dễ kết hợp với trang phục và thường được chọn để làm điểm nhấn khi chụp ảnh.

Xu hướng "Vẽ henna" của người trẻ có điểm khác biệt nằm ở những hình ảnh xinh xắn, đa dạng màu sắc Ảnh: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Thanh Tuyền hào hứng check-in ngay hình vẽ sau lần đầu trải nghiệm Ảnh: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Phạm Thanh Tuyền (24 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, TP.HCM; trước đây là xã Bình Mỹ, H.Củ Chi, TP. HCM) là du học sinh Úc, vừa về nước đã tìm đến henna để thử trải nghiệm. "Trước đó, mình biết vẽ henna dạng truyền thống, sau khi về Việt Nam thì được bạn bè giới thiệu dạng vẽ này nên đi thử ngay để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch Phú Quốc", Tuyền nói.

Không chỉ có người thử lần đầu, nhiều bạn trẻ còn chọn vẽ henna như một thói quen làm đẹp thường xuyên. Họ coi mỗi hình vẽ là một cách làm mới bản thân, thay đổi theo sự kiện hoặc tâm trạng, từ đó biến henna thành một phần trong phong cách sống. Lương Thị Lệ (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Ngân Hàng), cho biết: "Vẽ henna giống như một bộ sưu tập phụ kiện. Tuần này thích hoa thì vẽ hoa, tuần sau đi biển thì chọn hình con sứa. Giá cả phải chăng nên mình coi đây như một hình thức xả stress".

Vẽ henna trở thành 1 hình thức để các bạn trẻ cùng nhau trải nghiệm cùng bạn bè Ảnh: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Quá trình vẽ henna không phức tạp nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Người thợ dùng tuýp mực vẽ trực tiếp lên da. Tùy vào hình mẫu mà thời gian vẽ thay đổi, tối thiểu là 15 phút. Sau đó khách cần chờ khô để tránh lem. Khi lớp mực bong ra, hoa văn để lại sẽ đậm dần trong 24 giờ. Chính đặc điểm này khiến nhiều bạn chọn đến studio hoặc đặt lịch riêng để có không gian thoải mái trong lúc chờ khô.

Di Nguyễn (32 tuổi, ngụ P.Phú Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), người gắn bó với vẽ henna hơn 8 năm, cho biết trung bình mỗi ngày cô nhận 10 - 15 khách. "Sinh viên và dân văn phòng là nhóm khách chính. Gen Z thích mẫu nhỏ, màu sáng. Có khách vẽ để đi chụp hình, có người muốn lưu giữ kỷ niệm cá nhân", Di nói. Di cũng cho biết thêm trước đây vẽ henna thường gắn với hội chợ, sự kiện ngoài trời, nhưng hiện nay khách lại chuộng đặt lịch ở studio hoặc không gian riêng để thuận tiện và giữ hình vẽ được hoàn chỉnh hơn.

Với giới trẻ, vẽ henna được xem như một hình thức làm đẹp linh hoạt: vừa thể hiện cá tính, vừa không để lại dấu vĩnh viễn. Không kim, không đau, dễ thay đổi và phù hợp thị hiếu cá nhân hóa, vẽ henna trở thành lựa chọn được ưa chuộng trong đời sống giới trẻ ngày nay.



