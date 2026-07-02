Sinh viên Văn Lang với hành trang làm chủ AI trong nghề nghiệp

Ngay năm nhất, 100% chương trình đào tạo của 64 ngành, 8 lĩnh vực tại Trường đại học Văn Lang đều được tích hợp AI. Sinh viên toàn trường được học hai học phần Kỹ năng số và Khám phá AI, trước khi AI được thiết kế theo từng chuyên ngành. Khung năng lực này được Văn Lang xây dựng cùng đơn vị tư vấn quốc tế Alvarez & Marsal, đối sánh với các đại học như ASU, NUS và chuẩn năng lực AI của UNESCO.

Đây là cách mà Trường đại học Văn Lang đang đặt công nghệ đúng chỗ: AI làm phần lặp lại, con người giữ phần sáng tạo, phán đoán và trách nhiệm. Đó cũng là tinh thần "đại học hướng tác động" mà Văn Lang theo đuổi trên hành trình hướng tới một trong những đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất châu Á vào năm 2030.

Khối công nghệ thông tin: Lập trình cùng Copilot, 100% đồ án tốt nghiệp tích hợp AI

Tại một giảng đường của khối Công nghệ - Kỹ thuật, nhóm sinh viên năm hai không mở đầu buổi học bằng những dòng code khô khan. Các bạn mở GitHub Copilot - trợ lý lập trình bằng AI để cùng AI rà soát lỗi và gợi ý cấu trúc cho đồ án. Ở khoa Công nghệ thông tin, 100% đồ án tốt nghiệp bắt buộc tích hợp AI, nên việc cộng tác với mô hình đã thành phản xạ nghề nghiệp từ sớm.

Môi trường học tập hiện đại cùng hệ thống phòng Lab chuyên sâu giúp sinh viên Trường đại học Văn Lang tiếp cận, ứng dụng AI vào quá trình học tập

Kinh tế - Tài chính: Dự báo dòng tiền, Fintech, mô phỏng tại HUB

Trong khi đó, sinh viên khối Luật - Kinh doanh, Quản lý được học tập thực tế tại HUB - trung tâm mô phỏng ngân hàng và chứng khoán của trường. Trên màn hình là dữ liệu thị trường chạy theo thời gian thực. Người học dùng những công cụ như Power BI và các trợ lý AI tài chính để dự báo dòng tiền, thử nghiệm kịch bản đầu tư. Giảng viên nhấn mạnh một nguyên tắc xuyên suốt: Human-in-the-Loop AI xử lý dữ liệu và mô phỏng, còn quyết định cuối cùng và trách nhiệm đạo đức luôn thuộc về con người.

Không gian HUB - Thực hành tài chính ngân hàng được trang bị đầy đủ các thiết bị và phần mềm chuyên dụng, tạo ra môi trường học tập mô phỏng các tình huống công việc thực tế

Luật: Legal Tech tra cứu án lệ, hợp đồng điện tử

Ở khối Luật - Kinh doanh & Quản lý, AI được ứng dụng theo một cách khác. Sinh viên dùng công cụ Legal Tech để tra cứu án lệ và tổng hợp văn bản công việc trước đây ngốn hàng giờ tra cứu thủ công. Giảng viên, đồng thời là một luật sư đang hành nghề, đặt câu hỏi phản biện: AI gợi ý vậy, nhưng căn cứ pháp lý có vững không? "AI giúp các em đi nhanh hơn ở phần tra cứu, để dành sức cho phần con người không thể thay: lập luận và phán đoán", giảng viên nói.

AI và Legal Tech hỗ trợ sinh viên ngành Luật nâng cao hiệu quả nghiên cứu, tra cứu và xử lý thông tin pháp lý trước khi thực hành tại phòng xử án mô phỏng giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng hành nghề.

Truyền thông: Lab sáng tạo

Ở khối Truyền thông là một thế giới khác: sinh viên Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ điện ảnh truyền hình dùng AI tạo sinh để dựng storyboard, thiết kế nhân vật hoạt hình, lên ý tưởng chiến dịch. Văn Lang gọi AI là "đồng sáng tạo": tăng tốc khâu sản xuất và mở rộng ý tưởng, nhưng bản sắc, cảm xúc và khả năng kể chuyện vẫn là phần của người làm nghề. Giảng viên lưu ý sinh viên về bản quyền và tính nguyên bản - bài học đạo đức đi kèm công nghệ.

Hệ thống phòng Lab, tòa soạn hội tụ hiện đại tạo điều kiện để sinh viên Truyền thông ứng dụng AI trong học tập và thực hành sáng tạo

Tại khối Công nghệ - Kỹ thuật, sinh viên mô phỏng hệ thống pin xe điện trên phần mềm chuyên ngành, ước lượng trạng thái sạc và sức khỏe pin bằng thuật toán. Còn ở khoa Công nghệ ứng dụng, Khoa Môi trường, sinh viên dùng mô hình học máy để dự báo chất lượng nước và lập kịch bản giảm phát thải. Ở Khoa Xây dựng, sinh viên "lắp ráp" công trình trên mô hình BIM 3D, nơi AI giúp bóc tách khối lượng và phát hiện xung đột thiết kế trước khi thi công.

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô kết hợp thực hành trên hệ thống xe hiện đại với ứng dụng AI trong chẩn đoán, phân tích dữ liệu và tối ưu hiệu suất vận hành

Với học sinh lớp 12 đang chọn ngành, thông điệp từ Trường đại học Văn Lang là: dù em chọn luật, tài chính, kỹ thuật hay truyền thông trong hơn 60 ngành thuộc 8 lĩnh vực, em sẽ tốt nghiệp với cùng một hành trang biết làm chủ AI trong nghề nghiệp của mình.