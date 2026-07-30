Sinh viên Việt Nam giành huy chương vàng thế giới Cuộc thi tin học văn phòng tại Mỹ

Tối 29.7, rạng sáng 30.7 (theo giờ Việt Nam), đã diễn ra lễ trao giải vòng chung kết thế giới Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới (ACP World Championship 2026) và Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship 2026) ở Anaheim (bang California, Mỹ).

Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích nổi bật gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng cùng 3 vị trí trong top 10 thế giới.

Điểm sáng lớn nhất của đoàn Việt Nam là Nguyễn Mai Chi, sinh viên Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung Microsoft Excel 365 Apps. Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tại mùa giải năm nay.

Nguyễn Mai Chi, sinh viên Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, xuất sắc giành huy chương vàng ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, đội tuyển MOS Việt Nam còn giành thêm 2 huy chương đồng. Trong đó, Nguyễn Đình Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), đoạt huy chương đồng nội dung Microsoft PowerPoint 365 Apps; Đỗ Lê Tuấn Kiệt, học sinh Trường TH -THCS - THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai), giành huy chương đồng nội dung Microsoft Excel Office 2019.

Đỗ Tuấn Kiệt, học sinh Trường TH -THCS - THPT Thái Bình Dương (Đồng Nai), giành huy chương đồng

ẢNH: BTC

Nguyễn Đình Bảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) giành huy chương đồng

ẢNH: BTC

Hai đại diện khác của Việt Nam cũng lọt top 10 thế giới là Phạm Lê Minh Tâm, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), xếp hạng 9 nội dung Microsoft Word Office 2019 và Phùng Ngọc Uyển My, Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), xếp hạng 10 nội dung Microsoft PowerPoint Office 2019.

Ở cuộc thi ACP World Championship 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi Hồ Nhật Ánh, học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội), lọt top 5 thế giới.

Khẳng định năng lực hội nhập của học sinh, sinh viên Việt Nam

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh mỗi nội dung thi chỉ trao một bộ huy chương cho các thí sinh xuất sắc nhất, kết quả của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc đào tạo kỹ năng tin học và thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế, đồng thời cho thấy năng lực hội nhập của học sinh, sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đội học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia chung kết thế giới Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới và Cuộc thi Vô địch thiết kế đồ họa thế giới tại Mỹ ẢNH: BTC

Bà Đoàn Nguyễn Vân Khanh, Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức quốc gia cuộc thi, cho biết việc góp mặt tại vòng chung kết thế giới không chỉ là cơ hội để các thí sinh khẳng định năng lực chuyên môn mà còn giúp rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng trước yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số và thị trường lao động toàn cầu.

Theo bà Khanh, những thành tích đạt được sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam tự tin chinh phục các sân chơi quốc tế, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.