Sinh viên Việt Nam hưởng lợi từ học bổng và chính sách cởi mở của New Zealand

Một loạt thay đổi ưu ái du học sinh Việt

Hiện có khá nhiều lộ trình mà học sinh có thể lựa chọn để theo học bậc cử nhân tại New Zealand. Học sinh Việt Nam được xét tuyển vào thẳng các đại học New Zealand với điểm GPA lớp 12 có 4 môn từ 8.0 trở lên, không phân biệt trường chuyên hay không chuyên. Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu GPA kể trên, học sinh có thể chọn học chương trình dự bị đại học (từ 4.5 tháng – 12 tháng tùy năng lực học sinh), hoặc chứng chỉ tương đương năm nhất đại học để chuyển tiếp vào các đại học New Zealand sau khi hoàn thành các chứng chỉ này.

Chương trình dự bị đại học cũng phù hợp cho các học sinh muốn bắt đầu chương trình đại học sớm hơn, ngay sau khi hoàn thành lớp 11, và mang đến hai cơ hội học bổng: một là học bổng đầu vào chương trình dự bị và hai là khi chuyển tiếp vào chương trình đại học.

Lộ trình học tập linh hoạt cho phép cho học sinh Việt tối ưu thời gian bắt đầu chương trình đại học New Zealand

Để tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam xét tuyển sớm cho kỳ nhập học tháng 7 hàng năm, hầu hết các đại học New Zealand cho phép ứng tuyển xin thư mời nhập học bằng điểm lớp 12 để được cấp thư mời nhập học đủ điều kiện để xin thị thực du học, và có thể nộp bổ sung chứng nhận tốt nghiệp THPT quốc gia sau.

Ngoài ra, tất cả các đại học New Zealand cho phép học sinh Việt Nam theo học các chương trình tú tài quốc tế IB hoặc chương trình A-level có thể dùng điểm dự đoán để xin xét tuyển sớm. Cục Di Trú New Zealand cũng cho phép người học xin cấp thị thực du học bằng thư mời nhập học có điều kiện (Conditional Offer of Place) để thuận tiện chuẩn bị nhập học tại các đại học New Zealand.

Song song với điều kiện đầu vào thông thoáng và lộ trình linh hoạt, các đại học New Zealand tăng cường học bổng cho học sinh Việt Nam. Mức học bổng dao động từ 5.000 NZD – 35.000 NZD cho năm đầu tiên. Nhiều trường cho phép cộng gộp các suất học bổng, trong đó có Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA), đưa tổng giá trị hỗ trợ lên đến 65.000 NZD (tương đương hơn 1 tỉ đồng). Cùng với chi phí sinh hoạt theo quy định của chính phủ New Zealand hiện là 30.000 NZD/năm (khoảng 310 triệu đồng), tổng chi phí khi du học tại New Zealand cực kỳ tối ưu trong khối các nước nói tiếng Anh.

Chính phủ New Zealand có nhiều thay đổi trong lộ trình định cư, giúp các sinh viên sau tốt nghiệp có thể dễ dàng chuyển tiếp sang làm việc và cư trú

Theo học tại các đại học New Zealand, học sinh Việt Nam được gia nhập vào môi trường học thuật đẳng cấp thế giới bởi New Zealand có đứng đầu trong khối các nước nói tiếng Anh về chất lượng giáo dục và tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao[1] (theo QS Ranking 2026). Bên cạnh quyền lợi làm thêm trong khi học và ở lại làm việc sau tốt nghiệp, chính phủ New Zealand có nhiều thay đổi trong lộ trình định cư đa dạng để giúp các sinh viên sau tốt nghiệp có thể dễ dàng chuyển tiếp sang làm việc và cư trú tại nước này.

Thông tin du học chính thống từ chính phủ New Zealand tại Ngày hội Giáo dục 2025

Nhằm giúp phụ huynh và học sinh có thông tin toàn diện, chính thống về học bổng, được tư vấn cụ thể về ngành học, lộ trình học, chính phủ New Zealand sẽ tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025 vào sáng ngày 11.10 tại TP.HCM và sáng ngày 12.10 tại Hà Nội.

Cơ hội trao đổi 1:1 với đại diện tuyển sinh của gần 50 trường uy tín ở mọi cấp học để được tư vấn lộ trình học tập “cá nhân hóa” cho PH-HS

Phụ huynh và học sinh, sinh viên khi tham dự sẽ được trao đổi trực tiếp với đại diện chính phủ về các học bổng chính phủ ở cả 3 bậc học: trung học, đại học, sau đại học và cán bộ tuyển sinh của gần 50 trường hàng đầu New Zealand. Các cựu du học sinh và các phụ huynh có con du học New Zealand cũng sẽ có mặt tại Ngày hội để chia sẻ trải nghiệm của họ với nền giáo dục New Zealand, và tư vấn cho phụ huynh, người học các kinh nghiệm chuẩn bị du học ở xứ sở Kiwi.

Nhiều hoạt động thú vị khác như thưởng thức đặc sản New Zealand, các mini-game khám phá đất nước New Zealand, và cơ hội kiểm tra năng lực tiếng Anh miễn phí với các chuyên gia 4 bài thi IELTS, TOEFL, PTE và Duolingo… cũng được lồng ghép xuyên suốt chương trình, mang đến một ngày hội tưng bừng nhiều trải nghiệm dành riêng cho người học Việt Nam.

Thông tin về Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025