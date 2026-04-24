Sinh viên Western Sydney Việt Nam được doanh nghiệp Việt Nam đánh giá cao sau thực nghiệm

Đại diện các doanh nghiệp tham gia tọa đàm thực nghiệm với doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator) được Trường Tài năng UEH.ISB tổ chức vào tháng 4.2026

Sinh viên Western Sydney bắt nhịp nhanh

Bà Lưu Thanh Huyền - Founder & CEO VOCO Center, đơn vị cùng triển khai chương trình Thực nghiệm với doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator) - cho biết tổng hợp từ phản hồi doanh nghiệp sau kỳ thực nghiệm đầu tiên cho thấy sinh viên có nhiều điểm mạnh ngay từ giai đoạn đầu.

Các bạn thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc, chủ động và có khả năng thích nghi nhanh với môi trường có nhịp độ cao. Nhiều sinh viên có thể tiếp cận công việc và triển khai nhiệm vụ sau thời gian ngắn làm quen.

Bên cạnh đó, kỹ năng trình bày và cách triển khai ý tưởng cũng được doanh nghiệp ghi nhận. Nhiều bạn biết cách vận dụng kiến thức đã học để đưa ra đề xuất trong công việc.

Ngoài những sinh viên thể hiện tốt, một số doanh nghiệp cũng ghi nhận vẫn còn những trường hợp chưa thực sự sẵn sàng và thiếu chủ động trong công việc, khiến quá trình phối hợp và phản hồi kéo dài hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các bạn sớm điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Nhiều sinh viên Western Sydney đã có những trải nghiệm quý báu trong chương trình Thực nghiệm tại doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator)

Bà Trần Thị Quế Hương, Quản lý chương trình Brandstorm & Tuyển dụng nhân tài tại L'Oréal Việt Nam, cho biết sinh viên tham gia chương trình thực nghiệm với doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator) được đưa trực tiếp vào các dự án đang triển khai. Ở L'Oréal Việt Nam, các bạn tham gia vào những công việc cụ thể tại các bộ phận có nhu cầu thật, đặc biệt trong các mảng gắn với hành vi người tiêu dùng như marketing, thương mại và vận hành kênh phân phối.

Tương tự, bà Lê Thị Hồng Thắm, Giám đốc Nhân sự tại Colgate-Palmolive Việt Nam, chia sẻ thêm trong đợt tiếp nhận sinh viên Western Sydney đến thực nghiệm sắp tới, doanh nghiệp sẽ sắp xếp để các bạn tham gia một số dự án thực tế, yêu cầu tiếp tiếp xúc với khách hàng và xử lý những tình huống cụ thể của hoạt động kinh doanh. "Các bạn không làm việc trong văn phòng mà ra ngoài thị trường, từ đó hiểu rõ hơn cách doanh nghiệp vận hành", bà Thắm chia sẻ.

Từ trải nghiệm thực tế đến mô hình đào tạo gắn với thị trường

Với bạn Lê Hoàng Quân - sinh viên năm hai ngành Tài chính ứng dụng (Applied Finance) - tham gia chương trình thực nghiệm với doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator) tại La Vie và có những trải nghiệm khá bất ngờ. Khi bắt đầu, bạn nhanh chóng nhận ra môi trường làm việc có những yêu cầu rõ ràng về tiến độ và trách nhiệm với các deadline cụ thể.

Nhờ chủ động trong từng bước công việc, Huy từng bước thay đổi cách tiếp cận công việc, từ làm theo yêu cầu sang tự tổ chức và kiểm soát tiến độ. Quân cũng nhận ra những kỹ năng học được trong lĩnh vực tài chính vẫn có thể áp dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau, từ việc xử lý số liệu, nhận diện xu hướng khách hàng để phục vụ tốt hơn.

Trong khi đó, bạn Trần Thụy Anh Thư - sinh viên ngành Tài chính ứng dụng (Applied Finance) tham gia thực nghiệm tại Central Retail - cho rằng những bài học đến từ chính hoạt động vận hành tại quầy hàng. Làm việc trong giờ cao điểm, bạn quan sát thấy sự chồng chéo trong quy trình phục vụ khách hàng và đưa ra đề xuất thay đổi nhằm cải thiện trải nghiệm.

Đề xuất của Thư hướng đến việc tách rõ các bước đặt món, chờ và nhận hàng. Tuy nhiên khi đặt vào điều kiện thực tế, phương án này đã được các đồng nghiệp góp ý là khó khả thi do gặp hạn chế do nguồn lực nhân sự. Từ đó, bạn hiểu rằng việc cải tiến cần gắn với khả năng vận hành, không dừng ở ý tưởng.

Ký kết giữa Trường Tài năng UEH.ISB và Colgate-Palmolive Việt Nam triển khai chương trình thực nghiệm với doanh nghiệp (Externship Talent Accelerator)

Với bạn Lý Ngọc Hương Giang, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (International Business) tại L'Oréal Việt Nam, bài học lớn đến từ cách làm việc với quản lý. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến influencer và nội dung truyền thông, bạn nhận ra việc chưa hỏi kỹ từ đầu khiến tiến độ bị ảnh hưởng.

"Sau đó mình rút ra là phải tận dụng mọi cơ hội để hỏi và làm rõ công việc ngay từ đầu trước khi bắt tay triển khai", Giang chia sẻ và hiểu hơn cách vận hành trong doanh nghiệp và tầm quan trọng của sự chủ động.

Đồng thời, Giang cũng nhận ra trong một doanh nghiệp luôn có sự liên kết giữa các lĩnh vực, các phòng ban. Dù tham gia vào các nhiệm vụ thuộc marketing và sales, bạn vẫn có thể vận dụng kiến thức kinh doanh để phân tích hành vi khách hàng và thị trường. Những va chạm này giúp bạn tự tin hơn và hiểu rõ định hướng của mình.

Ngay tại buổi tọa đàm, chương trình đã ký kết hợp tác với Colgate-Palmolive Việt Nam. Theo kế hoạch, từ tháng 5 đến tháng 7.2026, Colgate-Palmolive Việt Nam dự kiến tiếp nhận hơn 160 sinh viên tham gia thực nghiệm, trực tiếp tham gia các hoạt động thị trường như khảo sát, phân phối và bán hàng.