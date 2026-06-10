SIU AI Lab - Nơi sinh viên biến ý tưởng AI thành sản phẩm thực tế

Môi trường học thuật cho người trẻ đam mê công nghệ

Trung tâm Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo SIU (SIU AI Lab) tạo cơ hội để người học tiếp cận AI, khoa học dữ liệu, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và robotics thông qua các dự án thực tế gắn với quá trình học tập và nghiên cứu.

SIU AI Lab tạo môi trường để sinh viên học, nghiên cứu và sáng tạo công nghệ

Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm, sinh viên được tham gia vào nhiều công đoạn từ hình thành ý tưởng, thử nghiệm đến hoàn thiện sản phẩm. Từ đó, sinh viên từng bước rèn luyện tư duy nghiên cứu, khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây cũng là hướng đào tạo đang được nhiều trường đại học trên thế giới chú trọng trong lĩnh vực công nghệ.

SIU AI Lab là bệ phóng để sinh viên nuôi dưỡng tư duy nghiên cứu và tự tin bước vào các sân chơi học thuật

Sự kết nối giữa sinh viên, giảng viên, chuyên gia và doanh nghiệp giúp hoạt động tại SIU AI Lab có thêm tính thực tiễn. Khi tham gia giải quyết các bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tế, sinh viên hiểu rõ hơn cách công nghệ tạo ra giá trị cho cộng đồng và doanh nghiệp. Từ đó, định hướng nghề nghiệp, xây dựng hồ sơ năng lực và sẵn sàng cho môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

SIUBOT và những dự án đưa nghiên cứu đến gần đời sống

Một trong những dự án nổi bật tại SIU AI Lab là SIUBOT - robot tương tác xã hội tích hợp công nghệ AI và robotics. Không chỉ là sản phẩm nghiên cứu, SIUBOT còn là "phòng thí nghiệm sống" để sinh viên trải nghiệm cách một hệ thống AI được thiết kế, vận hành và liên tục cải tiến trong thực tế.

Bên cạnh đó, sinh viên còn tham gia nhiều dự án về chatbot, nhận diện hình ảnh, phân tích dữ liệu và các giải pháp hỗ trợ học tập. Mỗi dự án là cơ hội để các bạn trải nghiệm toàn bộ quy trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, từ hình thành ý tưởng đến triển khai thực tế.

Việc tương tác, làm việc trực tiếp với SIUBOT giúp nhiều khái niệm công nghệ vốn chỉ xuất hiện trong giáo trình trở nên trực quan và gần gũi hơn với sinh viên

Thông qua SIU AI Lab, SIU đang từng bước xây dựng môi trường để người học phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với những chuyển động của công nghệ. Đây cũng là nền tảng để người học tự tin bước vào thị trường lao động trong kỷ nguyên AI với kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn.