Siu Black trở lại bùng nổ, 'tung hứng' cùng Mỹ Tâm trong liveshow 'Vietnam Idol 2023'

Tối 9.9, vòng liveshow 1 Vietnam Idol 2023 với chủ đề Colorful - Khởi đầu mới đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc thông qua màn trình diễn của top 10 thí sinh gồm Xuân Định, Hà Minh, Hà An Huy, Lâm Phúc, PiaLinh, Diễm Hằng, Hellen, Annie, Lê Khoa, Thanh Thảo.

Xuân Định bùng nổ với màn rap giọng Huế, Thanh Thảo được so sánh với Taylor Swift

Là thí sinh được đánh giá cao trong những tập trước, Xuân Định tiếp tục gây ấn tượng với ca khúc Clap Clap tự sáng tác. Giọng ca 23 tuổi khoe kỹ năng vũ đạo, làm chủ sân khấu và tự tin tương tác với khán giả. Đặc biệt, trong ca khúc lần này, nam thí sinh còn thể hiện đoạn rap bằng tiếng Huế độc đáo và gửi lời cảm ơn đến ba mẹ đang theo dõi phía dưới sân khấu.

Màn rap tiếng Huế ấn tượng trong ca khúc tự sáng tác giúp Xuân Định K.Y ghi điểm mạnh mẽ BTC

Chứng kiến phần thi của con trai, ba Xuân Định chia sẻ: "Ba xin lỗi vì không có điều kiện lo cho con như các bạn khác. Nhưng con đi đến được vòng hôm nay đã là một điều rất đáng quý và khiến ba mẹ tự hào". Lời nhắn nhủ của ba làm nam thí sinh bật khóc và khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động,

Phần thi của Xuân Định nhận được "mưa lời khen" từ phía ban giám khảo, nhất là đoạn rap bằng tiếng Huế. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: "Đây là phần trình diễn khá đậm đà, tôi rất thích. Hình như đây là lần đầu tiên thí sinh sử dụng hiệu ứng âm thanh khiến tiếng có phần 'méo' đi. đó là con dao hai lưỡi, nhưng rất hợp lý vì bạn làm khéo léo không gây nhàm chán".

Xuân Định duy trì được phong độ ổn định và phong cách đa dạng qua từng vòng thi. Trước đó anh tạo ấn tượng với ca khúc đầy cảm xúc Nếu một mai tôi bay lên trời FANPAGE VIETNAM IDOL

Đồng ý kiến với nhạc sĩ Huy Tuấn, Mỹ Tâm chia sẻ cô rất thích Xuân Định hôm nay, đúng với tiêu chí Vietnam Idol thế hệ mới. "Bạn có thể sáng tác, biểu diễn hay, mức độ giao lưu vừa phải, không bị quá mà vẫn thấy được sự tự tin, rất tốt", Mỹ Tâm nói.

Nguyễn Quang Dũng bày tỏ: "Từ đầu đến giờ, tôi thích nhất tiết mục của Xuân Định. Em luôn có một cái tôi của mình trong các phần trình diễn, rất nghệ sĩ". Nam đạo diễn cũng "nhắc" nhẹ khán giả hãy nhớ bình chọn cho thí sinh mình yêu thích vì không hẳn ai được giám khảo khen ngợi nhiều cũng "an toàn" vào vòng trong.



Là thí sinh bứt phá trong tập trước, Thanh Thảo mang đến một sáng tác của chính mình mang tên Say It First. Nữ thí sinh vẫn trung thành với hình ảnh vừa hát vừa chơi nhạc cụ trên sân khấu, Mỹ Tâm lại một lần nữa thốt lên: "Chị thích em nữa rồi" vì cô đang đi đúng hướng, phát huy được thế mạnh của mình một cách rõ ràng qua từng đêm thi. Nhạc sĩ Huy Tuấn thậm chí còn cho rằng hình ảnh của Thanh Thảo gây liên tưởng đến Taylor Swift khi vừa có khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ lẫn biểu diễn.

Thanh Thảo được nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi BTC

PiaLinh, Hà Minh 'giậm chân tại chỗ'

PiaLinh mang đến phần dự thi với ca khúc Nấu ăn cho em - bản hit kết hợp cùng Đen từng đạt vị trí top 1 trending YouTube. Giọng hát trong trẻo của PiaLinh cùng sự hỗ trợ của nhóm trẻ em đến từ trường chuyên biệt khiến người xem xúc động.



Song, phần thể hiện của nữ thí sinh không được đánh giá cao. Ban giám khảo vẫn khen ngợi giọng hát của cô nhưng vẫn "lấn cấn" trong việc định hướng phong cách và cho rằng tiết mục này đã quá quen thuộc, thiếu sự mới lạ, phù hợp để biểu diễn hơn là đi thi. Mỹ Tâm khuyên PiaLinh nên cân nhắc chọn bài để có thể cho khán giả nhìn thấy sự trưởng thành của mình qua từng vòng thi.

PiaLinh khiến người xem xúc động với ca khúc trong sáng và đầy tình cảm Nấu ăn cho em BTC

Trong khi đó, Hà Minh khiến khán giả thích thú khi lựa chọn bản hit Mưa tháng sáu của Văn Mai Hương để dự thi. Đây là lần thứ 3 nữ thí sinh hát nhạc Hứa Kim Tuyền tại chương trình Vietnam Idol. Dù vậy, giọng ca 19 tuổi khiến giám khảo lo lắng vì cách lựa chọn bài "na ná" từ đầu chương trình đến giờ. Khán giả có thể thích giọng hát Hà Minh nhưng sẽ rất khó để nhớ cá tính âm nhạc riêng của cô.

Trái lại, Diễm Hằng Lamoon gây ấn tượng với tiết mục Noọng ơi mang đậm màu sắc Tây Bắc. Nữ thí sinh thể hiện thế mạnh "baby voice" (cách hát yểu điệu, đáng yêu) cùng lối trình diễn đầy tự tin và năng lượng. Diễm Hằng Lamoon nhận được lời khen ngợi vì tiết mục rất đúng với chủ đề của đêm liveshow. Tuy nhiên, vì ca khúc này có nhiều nốt treo nên ít nhiều đã gây khó khăn khi hát live.

Siu Black tái xuất Vietnam Idol: Không hổ danh 'họa mi núi rừng'

Trong vòng liveshow 1, sự trở lại của ca sĩ Siu Black là điểm sáng thu hút sự quan tâm của khán giả. Là nữ giám khảo kỳ cựu của Vietnam Idol nhiều mùa trước, màn tái xuất của Siu Black với ca khúc Ngọn lửa cao nguyên vẫn bùng cháy như ngày nào, đậm chất máu lửa của một "họa mi núi rừng".

Siu Black khép lại đêm diễn với phần thể hiện bùng nổ BTC

Trước đó, tại hàng ghế khán giả, Siu Black cũng đã gửi lời chào đến sự trở lại của Vietnam Idol sau 7 năm. Đặc biệt, nữ giám khảo còn tương tác cực hài hước với Mỹ Tâm ngay trên sóng truyền hình khiến fan thích thú.