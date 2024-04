SIU Piano Competition chính thức khởi động mùa 2

Năm 2024, SIU Piano Competition chính thức khởi động từ cuối tháng 3 để tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho các giải thưởng giá trị.

Với mong muốn lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật, tình yêu với bộ môn Piano trong cộng đồng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) phối hợp tổ chức sân chơi nghệ thuật mang tên SIU Piano Competition. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, SIU Piano Competition không chỉ tìm kiếm những nghệ sĩ piano trẻ tài hoa nhất mà còn ươm mầm, bồi dưỡng tài năng.

Đây cũng là cơ hội để các thí sinh trình diễn trước những nhà tìm kiếm tài năng và giới truyền thông, cộng đồng chuyên và không chuyên yêu thích piano, mở rộng cánh cửa sự nghiệp của các bạn thí sinh.

Cuộc thi SIU Piano Competition 2022 đã thu hút đông đảo các thí sinh đến từ các tỉnh thành cùng nhiều đơn vị đào tạo nghệ thuật uy tín trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp…

So với mùa 1, đối tượng dự thi SIU Piano Competition mùa 2 mở rộng hơn, được chia làm hai nhóm: Nhóm Chuyên nghiệp (Professional Group) dành cho tất cả các thí sinh thuộc mọi quốc tịch, gồm 3 bảng: Bảng A (9 - 13 tuổi), Bảng B (14 - 17 tuổi), Bảng C (từ 18 tuổi trở lên). Nhóm Không chuyên (Non-Professional Group) dành cho thí sinh thuộc mọi quốc tịch, không học chuyên ngành Piano chính quy ở các Nhạc viện, Học viện âm nhạc, trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp có đào tạo chuyên ngành Piano, gồm 3 bảng: Bảng A (8 tuổi trở xuống), Bảng B (9 - 14 tuổi), Bảng C (từ 15 tuổi trở lên).

SIU Piano Competition 2024 được tổ chức với 3 vòng thi:

- Vòng Sơ loại: Từ 10.6 - 19.6.2024, thí sinh tự quay video clip độc tấu piano và đăng tải theo tài khoản do Ban tổ chức cung cấp.

- Vòng Bán kết và Chung kết: 22.7 - 27.7.2024

- Gala trao giải: 28.7.2024.

Các thí sinh vòng Bán kết và Chung kết sẽ dự thi trực tiếp tại Nhà hát Diên Hồng - Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) với đàn Fazioli F278, một trong những thương hiệu piano đẳng cấp hàng đầu thế giới. Đặc biệt, tại vòng Chung kết, thí sinh Bảng B và Bảng C nhóm Chuyên nghiệp sẽ trình diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP.HCM.

SIU Piano Competition - nơi chắp cánh ước mơ theo đuổi sự nghiệp biểu diễn piano chuyên nghiệp của các thí sinh

Hội đồng giám khảo của cuộc thi gồm các giảng viên, nghệ sĩ piano uy tín của Việt Nam và quốc tế có chuyên môn, học vị cao, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, tham gia ban giám khảo nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế như: TS Lê Hồ Hải - Trưởng khoa Piano Nhạc viện TP.HCM; ThS Nguyễn Thùy Yên - Phó trưởng khoa Piano Nhạc viện TP.HCM; Nghệ sĩ Piano, GS Boris Kraljevic (Cộng hòa Serbia) - Giám đốc Nghệ thuật Festival quốc tế Những ngày Âm nhạc ở Herceg Novi, Montenegro; TS Đào Trọng Tuyên - Trưởng khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; ThS Ian Goh Bin Wei (Malaysia) - Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Piano Thế giới (WPTA) tại Malaysia kiêm Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Piano Malaysia (MPTA); TS Liao Hsin-Chiao (Đài Loan) - Thành viên Dự án Âm nhạc cổ điển Schubert in a Mug (SiaM); ThS Phạm Nguyễn Anh Vũ - Giảng viên khoa Piano Nhạc viện TP.HCM. Đồng thời, Ban cố vấn cuộc thi là các nhà quản lý, nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển nền âm nhạc nói chung và bộ môn piano nói riêng: NSƯT-TS Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM; NSƯT Trần Vương Thạch - Nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP.HCM và ThS Lê Trí Toàn - Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Nhạc cụ phương Tây - Nhạc viện TP.HCM.

Cuộc thi có 20 giải thưởng với tổng trị giá lên đến gần 1.200.000.000 VNĐ (Một tỉ hai trăm triệu đồng). Cụ thể:

Nhóm Chuyên Nghiệp: (Tổng cộng: 980.000.000 VNĐ)

Bảng A :

Giải Vàng Quốc tế Á Châu: 150.000.000 VNĐ

Giải Bạc Quốc tế Á Châu: 100.000.000 VNĐ

Giải Đồng Quốc tế Á Châu: 70.000.000 VNĐ .

Bảng B :

Giải Vàng Quốc tế Á Châu: 150.000.000 VNĐ

Giải Bạc Quốc tế Á Châu: 100.000.000 VNĐ

Giải Đồng Quốc tế Á Châu: 70.000.000 VNĐ .

Bảng C :

Giải Vàng Đại học Quốc tế Sài Gòn: 150.000.000 VNĐ

Giải Bạc Đại học Quốc tế Sài Gòn: 100.000.000 VNĐ

Giải Đồng Đại học Quốc tế Sài Gòn: 70.000.000 VNĐ

G iải Public Prize toàn cuộc thi: 20.000.000 VN Đ.

Nhóm Không Chuyên: (Tổng cộng: 190.000.000 VNĐ)

Bảng A :

Giải Vàng Quốc tế Á Châu: 30.000.000 VNĐ

Giải Bạc Quốc tế Á Châu: 20.000.000 VNĐ

Giải Đồng Quốc tế Á Châu: 10.000.000 VNĐ .

Bảng B :

Giải Vàng Quốc tế Á Châu: 30.000.000 VNĐ

Giải Bạc Quốc tế Á Châu: 20.000.000 VNĐ

Giải Đồng Quốc tế Á Châu: 10.000.000 VNĐ .

Bảng C :

Giải Vàng Đại học Quốc tế Sài Gòn: 30.000.000 VNĐ

Giải Bạc Đại học Quốc tế Sài Gòn: 20.000.000 VNĐ

Giải Đồng Đại học Quốc tế Sài Gòn: 10.000.000 VNĐ

G iải Public Prize toàn cuộc thi: 10.000.000 VN Đ .

Thí sinh đăng ký tham gia SIU Piano Competition 2024 theo một trong 2 cách sau:

Đăng ký trực tuyến tại: https://siupianocompetition.siu.edu.vn/

Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng BTC: 8C Tống Hữu Định, p hường Thảo Điền, T P .Thủ Đức, TP . HCM.

Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi diễn ra từ ngày 27.5.2024 - 9.6.2024.

Tất cả thông tin, lịch trình, thể lệ cuộc thi, và những thay đổi nếu có, thí sinh theo dõi trực tiếp tại:

Website: https://siupianocompetition.siueedu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/GAIE.SIUPianoCompetition

Email: siupianocompetition@siu.edu.vn

ĐT: (+84 28) 3620.3932 hoặc Hotline: 0386.809.521.