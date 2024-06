SIU Piano Competition - ‘Điểm hẹn’ tài năng âm nhạc quốc tế

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, SIU Piano Competition do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) phối hợp tổ chức.

Mở rộng hơn so với mùa 1, đối tượng tham gia SIU Piano Competition mùa 2 được chia làm hai nhóm: Nhóm Chuyên nghiệp (Professional Group) dành cho tất cả thí sinh thuộc mọi quốc tịch, gồm 3 bảng: Bảng A (9 - 13 tuổi), Bảng B (14 - 17 tuổi), Bảng C (từ 18 tuổi trở lên). Nhóm Không chuyên (Non-Professional Group) dành cho thí sinh thuộc mọi quốc tịch, không học chuyên ngành Piano chính quy tại các Nhạc viện, Học viện âm nhạc, trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp có đào tạo chuyên ngành Piano, gồm 3 bảng: Bảng A (8 tuổi trở xuống), Bảng B (9 - 14 tuổi), Bảng C (từ 15 tuổi trở lên).

SIU Piano Competition 2024 có 20 giải thưởng với tổng trị giá lên đến 1.170.000.000 VND.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tham gia SIU Piano Competition 2024 và nộp tác phẩm dự thi vòng Sơ loại đến hết ngày 19.6.2024 tại: https://siupianocompetition.siu.edu.vn/

Hoặc được hướng dẫn trực tiếp tại Văn phòng BTC: 8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM.