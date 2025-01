SIU Prize Mùa 1: Hội tụ tinh hoa trí tuệ Việt Nam toàn cầu

Đón chờ những đột phá được công bố

Trong mùa đầu tiên, SIU Prize Computer Science đã thu hút hơn 100 đề cử từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các công trình luận án tiến sĩ xuất sắc thuộc đa dạng các lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, Mạng và An ninh thông tin, Kỹ thuật viễn thông, IoT, Tin sinh học… với tiềm năng ứng dụng và sức ảnh hưởng vượt bậc.

GS-TSKH Hoàng Văn Kiếm - Cố vấn cấp cao, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo SIU, Chủ tịch Ủy ban Chuyên môn, Thành viên Hội đồng chuyên môn SIU Prize Computer Science chia sẻ: "Những luận án đạt giải chứa đựng hàm lượng tri thức tiên tiến, cập nhật các xu hướng mới nhất, được thực hiện bởi những tài năng Việt, đồng thời cũng là tiêu biểu cho tinh hoa của lĩnh vực công nghệ thông tin trên thế giới. Nhiều gương mặt sở hữu các bằng sáng chế, giải thưởng được ứng dụng tại một số quốc gia và tập đoàn công nghệ cao. Điều này thể hiện tiềm năng tạo ra những giải pháp đột phá mang lại đổi mới sáng tạo trên toàn cầu".



Tuần lễ Hội thảo quốc tế và Lễ trao giải SIU Prize Computer Science Mùa 1 đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo, học giả, doanh nghiệp cùng những nhân vật tiêu biểu như: GS Alondra Nelson - Thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Cố vấn cấp cao về Trí tuệ nhân tạo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giáo sư Viện Nghiên cứu Cao cấp - Princeton, nguyên Phó trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Giám đốc Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (OSTP, Hoa Kỳ); Ông Ramu Damodaran - Quan sát viên thường trực của ĐH Hòa Bình (UPEACE) tại Liên Hợp Quốc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Liên Hợp Quốc, nguyên Giám đốc Ảnh hưởng học thuật Liên Hợp Quốc và Thư ký Ủy ban Thông tin của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc; Ông Sharad Sharma - Cố vấn cấp cao về Trí tuệ nhân tạo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thành viên Hội đồng cố vấn Khởi nghiệp Quốc gia (Ấn Độ), Đồng sáng lập iSPIRT Foundation; Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đồng sáng lập, Đồng Chủ tịch, Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston, Giám đốc Viện Lãnh đạo và Đổi mới sáng tạo Michael Dukakis (MDI, Hoa Kỳ); GS Vương Thanh Sơn - nguyên Giám đốc NICLab (Laboratory for Networks and Internet Computing) - University of British Columbia (UBC, Canada); GS Thomas Kehler - Giám đốc Nghiên cứu, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành CrowdSmart (San Francisco, CA, Hoa Kỳ)...

SIU Prize Health Sciences công bố nhận đề cử

Tháng 3.2025, SIU Prize Health Sciences Mùa 1 sẽ chính thức mở cổng nhận đề cử, bước vào hành trình tìm kiếm những công trình luận án tiến sĩ xuất sắc được bảo vệ thành công không quá 5 năm (căn cứ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp tiến sĩ của ứng viên tính đến ngày hết hạn nhận hồ sơ đề cử) liên quan đến lĩnh vực Khoa học sức khỏe gồm các công trình nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế, có tính sáng tạo đột phá góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung.

SIU Prize Health Sciences Mùa 1 sẽ trao 5 giải thưởng danh giá: giải nhất tổng trị giá 2 tỉ đồng tiền mặt và kỷ niệm chương SIU Prize bằng vàng 18K; giải nhì tổng trị giá 1 tỉ đồng tiền mặt và kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc; giải ba tổng trị giá 400 triệu đồng tiền mặt và kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc; 2 giải khuyến khích, mỗi giải gồm 200 triệu đồng tiền mặt và kỷ niệm chương SIU Prize bằng bạc.

Đặc biệt, mỗi cá nhân xuất sắc đạt giải còn nhận được một chuyến du lịch kết hợp tham dự lễ trao giải và hội thảo quốc tế tại Việt Nam, với giá trị lên đến 200 triệu đồng. Đây là cơ hội quý báu để những người con Việt Nam trên toàn thế giới gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tri thức và khám phá vẻ đẹp quê hương Việt Nam.

SIU Prize được thành lập năm 2023 bởi Hội đồng sáng lập Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE), do Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn quản lý và Trường Quốc tế Á Châu tài trợ, được trao định kỳ 2 năm một lần cho khám phá nổi bật trong lĩnh vực Khoa học sức khỏe và Khoa học máy tính, tổng giá trị lên đến 10 tỉ đồng/mùa giải.