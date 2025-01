SIU Prize Week chào đón các diễn giả tầm cỡ thế giới

SIU Prize Week 2025 quy tụ những khách mời đặc biệt

Tuần lễ Hội thảo quốc tế và Lễ trao giải SIU Prize Computer Science Mùa 1 đón tiếp nhiều nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo, học giả cùng những nhân vật tầm cỡ thế giới như: GS Alondra Nelson - Thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Cố vấn cấp cao về Trí tuệ nhân tạo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giáo sư Viện Nghiên cứu Cao cấp - Princeton, Nguyên Phó trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Giám đốc Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (OSTP, Hoa Kỳ); ông Ramu Damodaran - Quan sát viên thường trực của Đại học Hòa bình (UPEACE) tại Liên Hợp Quốc, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Liên Hợp Quốc, Nguyên Giám đốc Ảnh hưởng học thuật Liên Hợp Quốc và Thư ký Ủy ban Thông tin của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc; ông Sharad Sharma - Cố vấn cấp cao về Trí tuệ nhân tạo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Thành viên Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Quốc gia (Ấn Độ), Đồng sáng lập iSPIRT Foundation; ông Nguyễn Anh Tuấn - Đồng sáng lập, Đồng Chủ tịch, Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston, Giám đốc Viện Lãnh đạo và Đổi mới sáng tạo Michael Dukakis (MDI, Hoa Kỳ); GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin, GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm - Cố vấn cấp cao, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; GS Vương Thanh Sơn - Giáo sư, Nguyên Giám đốc NICLab (Laboratory for Networks and Internet Computing) - University of British Columbia (UBC, Canada); GS Thomas Kehler - Giám đốc Nghiên cứu, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành CrowdSmart (San Francisco, CA, Hoa Kỳ); GS. Thái Trà My - Phó Giám đốc của Nelms Institute for the Connected World, Đại học Florida (Hoa Kỳ); GS. Nguyễn Thị Mai Trang - Giáo sư Đại học Sorbonne Paris Nord (Pháp); TS. Sean Randolph - Giám đốc cấp cao Viện Nghiên cứu Kinh tế vùng Vịnh thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại vùng Vịnh San Francisco; Nguyên Cố vấn đặc biệt và Phó Giám đốc về chính sách tại Cục Đông Á & Thái Bình Dương, Nguyên Phó Đại sứ & Đại sứ Lưu động về các vấn đề khu vực Thái Bình Dương - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; Nguyên Phó Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ phụ trách về các vấn đề quốc tế;...

Thông tin chi tiết về lịch trình SIU Prize Week 2025 tham khảo tại: https://ai.siu.edu.vn/