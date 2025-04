SIU tổ chức IAPP Vietnam Partnership Roundtable in HCMC

Chọn SIU - Bước ra thế giới

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) hiện là thành viên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ: Hội đồng kiểm định quốc tế các trường ĐH đào tạo ngành Kinh doanh (International Accreditation Council for Business Education - IACBE), Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (Association to Advance Collegiate Schools of Business - AACSB).

SIU là trường đại học của Việt Nam và là một trong số ít trường đại học ở khu vực châu Á đạt kiểm định quốc tế khối ngành Kinh doanh của IACBE; đạt kiểm định quốc tế chương trình Cử nhân Khoa học máy tính bởi Ủy ban Kiểm định các Chương trình Máy tính (CAC) của ABET, Hoa Kỳ.

SIU cung cấp chương trình đào tạo đa dạng với 29 chương trình bậc đại học, 3 chương trình bậc thạc sĩ theo xu hướng giáo dục toàn cầu. Khi học tập tại SIU, sinh viên có nhiều cơ hội lựa chọn bước ra thế giới cùng chương trình trao đổi theo mô hình 2+2, 3+1 và các khóa học ngắn hạn với những trường đại học danh tiếng tại Anh Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc,... Những chương trình này giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, mở rộng hiểu biết về văn hóa, xã hội và môi trường làm việc trên toàn cầu.

