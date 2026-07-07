Skechers Friendship Walk & Run 2026 thêm hạng mục Kids Run, thu hút 6.000 người tham gia

Skechers Friendship Walk & Run 2026 đã trở lại với quy mô lớn hơn, sôi động hơn ẢNH: SKECHERS

6.000 người tham gia Skechers Friendship Walk & Run 2026 trong dịp ngày Gia đình Việt Nam

Sau thành công vang dội của mùa giải 2025, Skechers Friendship Walk & Run 2026 đã trở lại với quy mô lớn hơn, sôi động hơn và tiếp tục trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những người yêu thể thao, từ vận động viên chuyên nghiệp đến những ai đam mê chạy bộ và đi bộ thư giãn mỗi ngày.

Skechers Friendship Walk & Run 2026 chính thức khởi động ẢNH: SKECHERS

Ra đời từ năm 2010, sự kiện thường niên này được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người duy trì thói quen vận động, đồng thời tạo nên không gian để cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ và cùng xây dựng những giá trị tích cực. Năm nay, sự kiện đánh dấu cột mốc mới khi được cập nhật tên gọi thành Skechers Friendship Walk & Run 2026, mở rộng quy mô lên đến 6.000 người tham gia.

6.000 người tham gia Skechers Friendship Walk & Run 2026 ẢNH: SKECHERS

Diễn ra tại TP.HCM từ ngày 26 đến 28.6, sự kiện quy tụ các hoạt động gồm cự ly 700 m (Kids Run), 5 km (đi bộ) và 10 km (chạy bộ) dọc khu vực phường An Khánh. Không chỉ dành cho người yêu thể thao hay các vận động viên chuyên nghiệp, chương trình còn hướng tới những người duy trì thói quen vận động hàng ngày và mong muốn tìm kiếm một hoạt động ngoài trời cùng bạn bè, người thân.

Skechers Friendship Walk & Run 2026 có nhiều cự ly phù hợp cho mọi mức thể lực ẢNH: SKECHERS

Được tổ chức đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), sự kiện đã trở thành dịp để nhiều gia đình cùng vận động, tận hưởng thời gian bên nhau và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.



Kids Run lần đầu ra mắt, mở rộng trải nghiệm vận động cho cả gia đình

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay là sự xuất hiện lần đầu của Kids Run - hạng mục dành riêng cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi.

Theo ban tổ chức, hạng mục này được xây dựng như một sân chơi vận động phù hợp với trẻ nhỏ, đồng thời góp phần hình thành thói quen rèn luyện thể chất từ sớm. Việc bổ sung đường chạy dành cho trẻ em cũng mở rộng trải nghiệm của sự kiện theo hướng đa thế hệ, tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình có thể cùng tham gia trong một không gian chung.

Skechers Friendship Walk & Run 2026 tạo sân chơi gắn kết cho các gia đình ẢNH: SKECHERS

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức đã trở nên sôi động với sự xuất hiện của đông đảo người tham gia trong trang phục thể thao đồng bộ, cùng nhau khởi động và chuẩn bị cho các cự ly phù hợp với thể lực của mình. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, mỗi cự ly được thiết kế để người tham gia có thể lựa chọn hình thức vận động tương ứng với thể lực của mình, từ đi bộ thư giãn đến thử thách với đường chạy dài hơn.



Không khí hào hứng kéo dài xuyên suốt chương trình với những màn cổ vũ dọc đường chạy, các hoạt động tương tác bên lề và sự tham gia của nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình và cộng đồng yêu vận động tại TP.HCM.

Kết nối thể thao với các hoạt động vì cộng đồng

Bên cạnh hoạt động thể thao, chương trình tiếp tục đồng hành cùng các sáng kiến cộng đồng.

Năm nay, Skechers công bố khoản đóng góp 100 triệu đồng cho Operation Smile Vietnam nhằm hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này tiếp nối định hướng kết hợp giữa vận động và đóng góp xã hội của chương trình trong nhiều mùa tổ chức.

Ngoài ra, thương hiệu cũng dành 100 triệu đồng từ doanh thu vé sự kiện để đồng hành cùng Quỹ học bổng học sinh phường An Khánh, góp phần hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập.

Đồng hành cùng sự kiện, Công ty Cổ phần Quảng cáo SJK (SJK Group) đảm nhận vai trò nhà tài trợ truyền thông, góp phần lan tỏa thông điệp của chương trình đến cộng đồng.

Về Skechers:

Skechers là thương hiệu thời trang thể thao toàn cầu đến từ Mỹ, được vinh danh trong Fortune 500 và là thương hiệu giày thể thao hàng đầu trên thế giới. Skechers chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2019 và hiện sở hữu hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc.