Skintalk by ACNE Studio kỳ V: Kiến thức da liễu ‘chạm’ đến cộng đồng sinh viên Y

Hơn cả một buổi talkshow, Skintalk by ACNE Studio kỳ V đã trở thành một không gian đầy cảm hứng, nơi kiến thức chuyên môn từ bác sĩ giao thoa với sự nhiệt huyết của sinh viên, cùng nhau xây dựng nên một cộng đồng da khỏe mạnh.

Skintalk là chuỗi sự kiện hướng đến chăm sóc da đúng cách do ACNE Studio by PMT sáng lập và tổ chức. Được xây dựng không chỉ là một chương trình chia sẻ kiến thức, mà còn là một cộng đồng dành cho những người trẻ quan tâm đến việc chăm sóc làn da một cách chủ động và khoa học.

Với sứ mệnh giúp các bạn có một cái nhìn đúng đắn và sâu sắc hơn về làn da của mình, Skintalk hướng đến việc nuôi dưỡng một thế hệ tự tin, biết cách lắng nghe và đáp ứng đúng nhu cầu của làn da.

Trong suốt hành trình của mình, Skintalk đã tổ chức thành công 4 kỳ sự kiện với các chủ đề thiết thực, được các bạn đón nhận rộng rãi:

Và Skintalk kỳ V cũng nằm trong hành trình đầy ý nghĩa này. Tiếp nối mục tiêu ban đầu, sự kiện đã thành công trong việc mang những kiến thức chuyên môn đến gần hơn với các bạn, khẳng định rằng vẻ đẹp của làn da khỏe mạnh không chỉ là xu hướng mà là kết quả của sự hiểu biết và chăm sóc đúng cách.

Skintalk kỳ V - Chăm da tối giản cho ngày bận rộn

Giữa nhịp sống bận rộn, làn da thường bị bỏ quên. Skintalk kỳ V đã mang đến một triết lý mới: ‘chăm da tối giản’ - không phải là sự lười biếng, mà là cách tập trung vào những bước thực sự cần thiết, hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nhưng vẫn đảm bảo làn da luôn được nuôi dưỡng một cách khoa học. Đây là nền tảng để mỗi bạn trẻ không chỉ có một làn da khỏe đẹp mà còn tự tin tỏa sáng.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Skintalk by ACNE Studio kỳ V

Skintalk kỳ V đã diễn ra đầy sôi nổi, nơi mỗi hoạt động đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm toàn diện và đầy ý nghĩa.

Từ những bước chân đầu tiên, các bạn sinh viên đã cảm nhận được không khí chào đón nồng nhiệt khi check-in, nhận những món quà khởi đầu đầy bất ngờ từ ban tổ chức và các đơn vị đồng hành. Đây không chỉ là món quà tri ân, mà còn là lời động viên, khích lệ cho hành trình chăm sóc bản thân đầy hứng khởi.

Checkin và nhận quà từ Skintalk

Sau màn chào đón đầy hấp dẫn với các phần quà, các bạn sinh viên đã bước vào phần khám phá làn da đầy thú vị. Bằng cách soi da miễn phí với công nghệ hiện đại, mỗi bạn đều có thể ‘giải mã’ làn da của mình, thấu hiểu những vấn đề ẩn sâu dưới từng lớp biểu bì. Dưới sự tư vấn tận tình của các bác sĩ chuyên môn tại ACNE Studio, mọi thắc mắc đều được giải đáp cặn kẽ, giúp các bạn có cái nhìn đúng đắn và khoa học nhất về làn da, từ đó tìm ra lộ trình chăm sóc phù hợp cho riêng mình.

Soi da và đánh giá tình trạng da

Phần đặc biệt và đáng mong chờ nhất trong chuỗi hoạt động của Skintalk kỳ V đó chính là phần talkshow diễn ra ở hội trường. Đây không chỉ là một buổi chia sẻ kiến thức, mà còn là một không khí đối thoại cởi mở, nơi những bác sĩ hàng đầu trong ngành da liễu đã trực tiếp phá vỡ những lầm tưởng sai lầm về chăm sóc da.

Sân khấu Skintalk đã trở thành nơi bác sĩ chuyên môn của ACNE Studio truyền lửa và kiến thức. Bác sĩ Da liễu Phạm Minh Trường - Founder ACNE STUDIO By PMT đã có một buổi chia sẻ đầy tâm huyết về mụn, phân tích sâu các phương pháp chăm da mụn từ truyền thống đến khoa học, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc kiểm soát mụn không dùng thuốc một cách an toàn và bền vững.

Tiếp nối, Chuyên gia Nguyễn Linh Thùy - Co-Founder & Manager ACNE Studio By PMT đã chia sẻ về phương pháp kiểm soát mụn đúng cách, giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình chuẩn y khoa. Chuyên gia Linh Thùy chia sẻ: ‘Xuất phát từ thực trạng nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương pháp kiểm soát mụn hiệu quả, ACNE Studio by PMT đã ra đời với sứ mệnh tiên phong trong việc đưa ra những giải pháp đúng hướng, kết hợp công nghệ hiện đại để đạt được mục tiêu nhanh chóng’.

Chuyên gia Huỳnh Như Đợi - Chuyên gia chuyên môn ACNE Studio by PMT đã mang đến phần đúc kết vô cùng giá trị. Chuyên gia Đợi không chỉ cung cấp những bí quyết chăm da tối giản, mà còn truyền tải một triết lý sống: đơn giản hóa quy trình để tối ưu hiệu quả. Những lời khuyên của chuyên gia Đợi đã giúp các bạn trẻ nhận ra rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, việc chăm sóc bản thân vẫn có thể trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng, biến skincare thành một thói quen tích cực và bền vững.

Chia sẻ từ chuyên gia Huỳnh Như Đợi - Chuyên gia chuyên môn ACNE Studio by PMT

Phần cao trào của sự kiện chính là màn trình diễn đầy nhiệt huyết của ca sĩ Trương Thảo Nhi. Giọng ca đầy năng lượng của cô đã khuấy động cả khán phòng, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và nghệ thuật.

Ca sĩ khách mời Trương Thảo Nhi góp mặt trong Skintalk kỳ V

Các bạn sinh viên đã được đặt câu hỏi và nhận lời giải đáp trực tiếp trong phần Q&A, biến kiến thức khô khan thành những bí quyết dễ hiểu, dễ áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Và để khép lại, Skintalk kỳ V đã vinh danh và tìm ra chủ nhân xứng đáng của giải thưởng ‘GPA Glow 10.0’ - một phần thưởng ý nghĩa, cổ vũ cho sự tỏa sáng toàn diện, cả trong học tập lẫn trong việc chăm sóc vẻ ngoài.

Công bố giải thưởng GPA Glow 10.0

Lời cảm ơn chân thành

Sự thành công của Skintalk kỳ V không thể thiếu sự hợp tác của các đơn vị đồng hành. ACNE Studio by PMT xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc:

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hội sinh viên: Cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường đã tin tưởng, tạo điều kiện để Skintalk có cơ hội tổ chức tại một môi trường y khoa uy tín. Đặc biệt, cảm ơn Hội Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã cùng đồng hành và hỗ trợ tận tình, giúp ACNE Studio mang kiến thức chuẩn y khoa đến gần hơn với các bạn sinh viên.

Ca sĩ Trương Thảo Nhi: Cảm ơn Trương Thảo Nhi đã mang âm nhạc và nguồn năng lượng tươi trẻ đến với Skintalk, giúp sự kiện trở nên sôi động và đầy cảm hứng.

Trioderma: Cảm ơn Trioderma đã đồng hành mang đến những sản phẩm chất lượng cao như Gel rửa mặt Trioderma Ance Deep Cleanser và Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne, giúp các bạn sinh viên có hành trang chăm sóc da mụn an toàn và hiệu quả.

Cảm ơn Trioderma đã đồng hành với Skintalk kỳ V

A&T Medical: Cảm ơn A&T Medical đã hỗ trợ bằng những sản phẩm phục hồi và mặt nạ giúp các bạn sinh viên tự tin với đôi môi luôn căng mọng và làn da mềm mại.

Vinapharma: Cảm ơn Vinapharma đã mang đến những sản phẩm mặt nạ nhân sâm cao cấp, góp phần vào hành trình chăm sóc da chuyên sâu cho các bạn trẻ.

Anodin: Cảm ơn Anodin đã mang đến dòng kem dưỡng độc đáo, góp phần nuôi dưỡng và phục hồi làn da, tạo nên thành công chung của sự kiện.

Lời kết

Skintalk kỳ V đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ là một kỷ niệm đáng nhớ mà còn là nơi khơi nguồn cho một thế hệ trẻ hiểu đúng - làm đúng trong chăm sóc da. ACNE Studio tin rằng, vẻ đẹp bền vững bắt nguồn từ sự hiểu biết và thói quen lành mạnh. Hẹn gặp lại các bạn ở các kỳ Skintalk by ACNE Studio tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá, học hỏi và tỏa sáng trên hành trình yêu thương bản thân.

