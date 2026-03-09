Skoda khai trương đại lý tại trung tâm ĐBSCL

Vừa qua tại địa chỉ 39 Võ Nguyên Giáp (P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ), Đại lý Skoda Cần Thơ đã chính thức khai trương. Đại lý này do ông Mai Thế Hiền làm giám đốc.

Các đại biểu tại lễ khai trương Đại lý Skoda Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo ông Đàm Đình Thông, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam, Cần Thơ là trung tâm phân phối, dịch vụ ô tô của toàn vùng ĐBSCL. Ông Mai Thế Hiền với hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành xe hơi tại miền Tây, đặc biệt chuyên sâu về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng. Ông Mai Thế Hiền am hiểu nhu cầu sử dụng xe của người dân Tây Nam bộ. Đại lý Skoda Cần Thơ (tọa lạc ngay mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, rộng rãi, thuận tiện giao thông) trang thiết bị hiện đại, hứa hẹn mang đến chất lượng xe và dịch vụ hoàn hảo.

Khách hàng tham quan xe Skoda ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Mai Thế Hiền cho rằng Skoda là mẫu xe châu Âu chất lượng cao, an toàn, bền bỉ và nhất là giá cả hợp lý. Xe Skoda rất phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi khách hàng. Đại lý Skoda Cần Thơ ra đời không phải là một quyết định mang tính thử nghiệm mà là chiến lược dài hạn, bài bản và bền vững.

Cũng theo ông Mai Thế Hiền, tại lễ khai trương, các khách hàng Nguyễn Hiếu Học, Lê Hoàng Tâm đã ký hợp đồng đặt mua xe Skoda.