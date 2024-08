Skoda: Khi an toàn là ngôn ngữ của sự tin cậy

Euro NCAP 5 sao: Dấu ấn của chất lượng vượt chuẩn

Người Việt ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn xe hơi, và an toàn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Hiểu được điều đó, Skoda không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm đạt chứng nhận an toàn cao nhất từ Euro NCAP - tổ chức đánh giá xe uy tín hàng đầu châu Âu.

Qua các bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt, Euro NCAP cung cấp cho người tiêu dùng thông tin minh bạch về khả năng bảo vệ hành khách và người đi bộ của mỗi mẫu xe thông qua các bài kiểm tra của Euro NCAP bao gồm: Va chạm trực diện; Va chạm hông xe; Va chạm chính diện; Bảo vệ người đi bộ; Hỗ trợ an toàn.

Để đạt được đánh giá 5 sao an toàn tối đa từ Euro NCAP, một chiếc xe không chỉ cần vượt qua các bài kiểm tra va chạm với kết quả tốt mà còn phải được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến. Trong đó, hệ thống hỗ trợ an toàn đóng vai trò quan trọng nhất, giúp ngăn ngừa tai nạn xảy ra và giảm thiểu tối đa thương tích cho người ngồi trong xe cũng như người đi bộ.

Việc tất cả các dòng xe của Skoda từ năm 2008 đều đạt tiêu chuẩn Euro NCAP 5 sao đã khẳng định một cách mạnh mẽ cam kết của hãng về sự an toàn cho người sử dụng.

Hành trình kiến tạo nên những chiếc xe an toàn

Để đạt được đánh giá 5 sao danh giá từ Euro NCAP, Skoda đã xây dựng một quy trình kiểm tra an toàn nghiêm ngặt và bài bản. Hành trình này bắt đầu từ thế giới ảo, nơi các kỹ sư sử dụng phần mềm mô phỏng va chạm hiện đại để phân tích và tối ưu hóa thiết kế xe ngay từ những bước đầu tiên. Mọi chi tiết, từ khung gầm, hệ thống túi khí đến dây đai an toàn, đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tối đa cho người ngồi trong xe.

Không chỉ dừng lại ở mô phỏng, Skoda còn đưa những nguyên mẫu xe và các bộ phận quan trọng vào thử nghiệm va chạm thực tế. Các bài kiểm tra được thiết kế chi tiết, mô phỏng nhiều tình huống tai nạn khác nhau với độ chính xác cao. Skoda cũng đặc biệt chú trọng đến an toàn cho người đi bộ với các bài kiểm tra chuyên biệt, sử dụng thiết bị mô phỏng cơ thể người để đánh giá khả năng giảm thiểu chấn thương.

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu, Skoda còn tiên phong ứng dụng những công nghệ an toàn tiên tiến nhất như hệ thống túi khí toàn diện, hệ thống cảnh báo va chạm, phanh tự động khẩn cấp... Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết đã giúp Skoda khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu xe hơi an toàn hàng đầu thế giới, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng trên mọi hành trình.