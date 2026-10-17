SkyWorld Vietnam cùng dự án SkySOLIS tạo dấu ấn kép tại PropertyGuru Vietnam 2026

SkyWorld Vietnam được vinh danh "Best Transnational Developer" và "Best Mid End Condo Development (Greater HCMC)" tại Lễ trao giải PropertyGuru Vietnam 2026

SkyWorld Vietnam: Từ kinh nghiệm quốc tế đến dấu ấn tại Việt Nam

SkyWorld là nhà phát triển bất động sản đến từ Malaysia, với kinh nghiệm phát triển các dự án nhà ở và đô thị tại thị trường quốc tế. Việc mở rộng sang Việt Nam không đơn thuần là câu chuyện đưa một thương hiệu quốc tế vào thị trường mới, mà còn đặt ra bài toán chuyển hóa kinh nghiệm phát triển thành những sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương. Đây cũng là thách thức chung của các nhà phát triển quốc tế khi bước vào một thị trường mới.

Sở hữu bề dày kinh nghiệm cùng năng lực phát triển đã được khẳng định qua nhiều dự án thành công tại Malaysia, SkyWorld từng bước tạo dấu ấn tại thị trường trong nước bằng cách dung hòa kinh nghiệm quốc tế với nhu cầu thực. Thay vì chỉ dựa vào yếu tố thương hiệu, SkyWorld hướng đến việc tạo ra những sản phẩm có tính thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người mua nhà, đặc biệt là giới trẻ.

Vì vậy, giải thưởng "Best Transnational Developer" là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực của SkyWorld tại Việt Nam, đồng thời cho thấy thương hiệu đang từng bước tạo dựng vị thế trong bối cảnh thị trường ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Brian Ng - Tổng giám đốc SkyWorld Việt Nam - chia sẻ: "Giải thưởng cho thấy kinh nghiệm và nền tảng phát triển của SkyWorld đang ứng dụng vào quá trình phát triển sản phẩm tại Việt Nam là đúng đắn. Và hơn hết, đây là sự ghi nhận ở cấp độ thương hiệu giúp SkyWorld từng bước xây dựng uy tín và vị thế của một nhà phát triển quốc tế tại Việt Nam".

SkySOLIS: Lời giải cho bài toán cân bằng giữa "chất lượng sống và tài chính"

Nếu giải thưởng "Best Transnational Developer" ghi nhận năng lực và dấu ấn của SkyWorld Vietnam ở cấp độ nhà phát triển, thì giải thưởng dành cho SkySOLIS là sự ghi nhận ở cấp độ dự án, cho thấy định hướng phát triển của thương hiệu được thể hiện qua một sản phẩm cụ thể tại thị trường Việt Nam.

Với nhóm khách hàng trẻ, bài toán lựa chọn nơi an cư không chỉ nằm ở khả năng tài chính mà còn ở sự cân bằng giữa vị trí, thiết kế, tiện ích, môi trường sống và chất lượng không gian sinh hoạt. Điều này cũng khiến cuộc cạnh tranh trong phân khúc căn hộ ngày càng chuyển từ câu chuyện về giá sang giá trị tổng thể. Một dự án có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo ra môi trường sống thuận tiện và phù hợp với nhịp sống hiện đại sẽ tạo nên sự khác biệt.

Dự án SkySOLIS được vinh danh giải thưởng "Best Mid End Condo Development (Greater HCMC) khu vực TP.HCM mở rộng" ghi dấu ấn với những giá trị nổi bật

Thực tế, SkySOLIS được định hướng phát triển theo mô hình căn hộ "Healthy Home - ngôi nhà biết thở" mở ra không gian sống hài hòa khi kết hợp giữa căn hộ, cảnh quan và hệ tiện ích nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối của cư dân. Bên cạnh đó, căn hộ "Healthy Home" không chỉ được tạo nên từ những mảng xanh mà còn là những tính toán kỹ lưỡng trong thiết kế để đón gió, tận dụng ánh sáng tự nhiên và mang đến sự dễ chịu trong từng khoảnh khắc sống. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào trải nghiệm sống tổng thể thay vì chỉ ưu tiên cho không gian bên trong căn hộ như những dự án trước đây.

Trong bối cảnh đó, việc SkySOLIS được vinh danh giải thưởng "Best Mid End Condo Development (dành cho Khu vực TP.HCM mở rộng)" trở thành một dấu mốc đáng chú ý đối với dự án. Giải thưởng không chỉ ghi nhận một sản phẩm trong phân khúc căn hộ "vừa túi tiền", mà còn cho thấy định hướng phát triển của SkyWorld đang được cụ thể hóa qua từng dự án tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu SkyWorld cùng dự án đầu tiên SkySOLIS đã tạo dấu ấn uy tín tại thị trường bất động sản Việt Nam

"Dự án SkySOLIS - công trình nhà ở đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã chứng minh rằng các giá trị cốt lõi đã được ghi nhận khi có sự giao thoa phù hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế với văn hóa địa phương. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho việc quy hoạch bài bản, thiết kế hợp lý và kiến tạo giá trị sống xứng tầm đã tạo nên dấu ấn bền vững để được vinh danh tại giải thưởng này", ông Brian Ng chia sẻ thêm.

Với "cú đúp" giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam 2026, dự án SkySOLIS do SkyWorld phát triển đã khẳng định vị thế dòng căn hộ "vừa túi tiền" nhưng vẫn đáp ứng đủ đầy về chất lượng sống. Không chỉ là sự ghi nhận từ giới chuyên môn, đây còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững khi đặt con người làm trung tâm cho mọi quyết định.