SLNA và HAGL yên tâm trụ hạng, CLB TP.HCM lâm nguy

Sau khi gây thất vọng vì thất bại ở Cúp quốc gia trước đội hạng nhất PVF-CAND, đội bóng do HLV Kiatisak dẫn dắt đã có chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước đối thủ Khánh Hòa. Trận đấu diễn ra ở thế giằng co nên không có nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra. Tuy nhiên, HAGL đã may mắn hơn khi có bàn thắng ở phút 90+6 do ngoại binh Paollo ghi. Chiến thắng này giúp đội bóng phố núi được 17 điểm, hơn 2 đội cuối bảng là Bình Dương và TP.HCM đến 9 điểm. Dù giai đoạn 2 của nhóm B còn đến 4 vòng đấu, nhưng với điểm số cách biệt quá xa, HAGL gần như đã chắc chắn trụ hạng.



Châu Ngọc Quang (phải) và HAGL có chiến thắng nghẹt thở

HLV Kiatisak tạm thở phào

CLB HAGL có được chiến thắng quan trọng Minh Trần

Trên sân Vinh, SLNA cũng có chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM. HLV Phan Như Thuật của SLNA được người hâm mộ tung hô khi anh giúp SLNA có 3 trận thắng, 1 trận hòa kể từ khi ngồi ghế nóng. Đánh bại CLB TP.HCM, đội bóng của HLV Phan Như Thuật có 19 điểm, chắc chắn trụ hạng ở mùa giải năm nay. Ngược lại, trận thua này đã khiến đội quân của HLV Vũ Tiến Thành rớt xuống xếp cuối nhóm B.

Trọng Hoàng (phải) vẫn sung mãn trong màu áo SLNA

CLB SLNA (áo xanh) lâm nguy

Không may mắn như SLNA và HAGL, trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Bình Dương có kết quả hòa 0-0. Đội quân của HLV Phạm Minh Đức chơi chắc chắn để đạt mục tiêu không thất bại ở trận đấu này. 1 điểm trước đối thủ trực tiếp giúp CLB Đà Nẵng có được 11 điểm, hơn các đối thủ trực tiếp là TP.HCM và Bình Dương 3 điểm.

Sau lượt đấu đầu tiên, cuộc đua trụ hạng tiếp tục là cuộc chiến của Đà Nẵng, TP.HCM và Bình Dương. Tuy nhiên, CLB Đà Nẵng có đôi chút lợi thế khi hơn điểm so với các đối thủ xếp sau.

Nhâm Mạnh Dũng (giữa) ghi bàn

Ở nhóm A, CLB Viettel chơi một trận khá hay để đánh bại Hải Phòng 2-0. Chiến thắng này giúp đội quân của HLV Thạch Bảo Khanh có được 24 điểm, san bằng điểm số với đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Hôm nay, nhóm A giai đoạn 2 tiếp tục cuộc đua giành chức vô địch với 2 trận đấu: CLB Thanh Hóa gặp CLB Nam Định và CAHN gặp Hà Tĩnh.

CLB CAHN đang đứng đầu bảng nhưng họ không có kết quả tốt sau khi chiêu mộ Quang Hải và Filip Nguyễn. Đội bóng ngành công an được đầu tư tốt nhưng bị loại ở Cúp quốc gia và thua CLB Đà Nẵng ở V-League, buộc họ phải xốc dậy tinh thần, thay đổi cách tiếp cận trận đấu để giành chiến thắng trước Hà Tĩnh. Với lực lượng nhỉnh hơn hẳn, nhiều khả năng CAHN sẽ lấy trọn 3 điểm để duy trì ngôi đầu của mình.

CLB Thanh Hóa vẫn sáng cơ hội đua vô địch nên hạ quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà trước Nam Định. Đội quân của HLV Popov có tinh thần và thể lực tốt nên được đánh giá cao hơn. Nhiều khả năng CLB Thanh Hóa sẽ có được 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch.