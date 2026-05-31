Smart A: Giải pháp vệ sinh bề mặt lành tính từ ứng dụng công nghệ điện hóa

Giải pháp vệ sinh bề mặt HOCl: Hướng tiếp cận lành tính trong chăm sóc cá nhân

Có những điều rất lành từ thiên nhiên tạo hóa không hề đắt đỏ, nhưng hiệu quả kỳ diệu, như cơ thể con người có hệ thống thích hợp. Giống như vitamin D luôn hiện diện miễn phí trong ánh nắng mặt trời, hay nước muối được ông bà dùng súc miệng mỗi khi đau họng từ nhiều thế hệ trước, đôi khi những nguyên lý chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất lại bắt đầu từ những điều rất mộc mạc.

Ông Hà Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế phát biểu tại hội thảo, khẳng định Smart A là đơn vị thực tiễn ứng dụng công nghệ y sinh được đánh giá cao tại Hội thảo khoa học của Bộ Công an

Smart A - dung dịch điện hóa từ nước muối thành nước muối ion, được phát triển nhằm hỗ trợ vệ sinh và phòng ngừa nhiễm khuẩn trong đời sống hằng ngày. Chia sẻ về điều này, ông Hà Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế cho biết, hướng nghiên cứu mà công ty và các nhà khoa học theo đuổi xuất phát từ một tư duy cốt lõi: Các giải pháp chăm sóc sức khỏe tối ưu đôi khi lại đến từ những nguyên liệu quen thuộc nhất, nếu được khai phá đúng cách bằng khoa học và công nghệ.

Không phải một hợp chất xa lạ hay quy trình quá phức tạp, Smart A được tạo ra từ nước, muối tinh khiết và điện thông qua công nghệ điện hóa. Sự sáng tạo của các nhà nghiên cứu không nằm ở việc phát minh ra một chất hoàn toàn mới, mà ở chỗ tối ưu hóa những thành phần quen thuộc để tạo ra môi trường sinh học thân thiện với cơ thể.

Theo các nghiên cứu được công bố, Smart A tồn tại chủ yếu dưới dạng HOCl không ion hóa, giúp hỗ trợ làm sạch vi sinh vật trên bề mặt tổn thương nhưng ít gây ảnh hưởng đến mô lành xung quanh. Giải pháp này hướng tới việc giảm tải vi sinh vật tại chỗ, hỗ trợ vệ sinh mô sống và tạo điều kiện cho cơ chế miễn dịch tự nhiên hoạt động hiệu quả hơn.

Smart A được Bộ Công an đánh giá cao về ứng dụng công nghệ y sinh, góp phần thúc đẩy các giải pháp kỹ thuật số và y sinh vào thực tiễn đời sống

Không thay cơ thể chữa lành, mà tạo điều kiện để cơ thể tự chữa lành

Một trong những điểm được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu về Smart A là khả năng hỗ trợ làm sạch bề mặt da và chăm sóc các tổn thương ngoài da như vết thương hở, vết bỏng, viêm da nhẹ, hoặc hỗ trợ vệ sinh tai - mũi - họng hằng ngày.

Theo cơ chế hoạt động, khi sử dụng trên bề mặt tổn thương, dung dịch giúp giảm tải vi khuẩn, làm sạch môi trường vi sinh và hỗ trợ hạn chế tình trạng viêm kéo dài. Nhờ đó, mô tổn thương có được điều kiện thuận lợi nhất để tái tạo. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng môi trường sạch và giàu oxy hoạt tính có thể hỗ trợ tích cực cho hoạt động của nguyên bào sợi và tế bào biểu mô - những thành phần then chốt trong quá trình tái tạo mô.

Smart A là dung dịch điện hóa lành tính từ nước muối tinh khiết, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp hỗ trợ làm sạch bề mặt da, vệ sinh tai - mũi - họng và tạo môi trường tối ưu để cơ thể tự chữa lành

Đặc biệt, trong chăm sóc bỏng hoặc các vết thương lâu lành, Smart A được ứng dụng theo hướng làm sạch tối đa bề mặt mà vẫn hạn chế tối thiểu tổn thương lên các tế bào sống xung quanh.

Ông Hà Văn Nam phát biểu tại Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận về an ninh công nghệ và bảo đảm an ninh công nghệ trong tình hình hiện nay" do Bộ Công an tổ chức ngày 14.5 vừa qua

Hiện nay, Smart A được phát triển theo nhiều dòng ứng dụng chuyên biệt như: vệ sinh tai - mũi - họng, hỗ trợ chăm sóc ngoài da, vệ sinh cá nhân và làm sạch tổn thương bề mặt. Theo công bố từ đơn vị nghiên cứu, sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ điện phân muối tinh khiết, không sử dụng chất bảo quản và định hướng hoàn toàn theo tiêu chí an toàn sinh học.

Thông tin công bố sản phẩm Smart A Tên sản phẩm: Nước muối ION Smart A

Phân loại: Thiết bị y tế loại A

Số công bố: 260000837/PCBA-HN

Ngày công bố: 12.5.2026

Đơn vị công bố: Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế

Chủng loại: Natri Clorid 0,5%

Công nghệ sản xuất: Điện hóa từ nước tinh khiết và muối đạt chuẩn

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở số 04:2026/KHCN

Tiêu chuẩn cơ sở số 04:2026/KHCN Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 Mục đích sử dụng theo hồ sơ công bố: hỗ trợ làm sạch răng miệng; hỗ trợ phòng ngừa sâu răng; hỗ trợ giảm triệu chứng viêm lợi, nhiệt miệng; hỗ trợ vệ sinh mũi họng trong các trường hợp viêm mũi dị ứng, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm họng; hỗ trợ làm sạch vết thương hở. Định hướng nghiên cứu và ứng dụng: phát triển giải pháp vệ sinh bề mặt theo hướng an toàn sinh học, hỗ trợ làm sạch môi trường vi sinh tại chỗ, góp phần hỗ trợ chăm sóc cá nhân và giảm nguy cơ lạm dụng kháng sinh trong đời sống hằng ngày.



