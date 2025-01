Smartphone chạy Android thuần mượt mà, thiết kế đẹp mở bán chính hãng chỉ từ 8 triệu

Nothing Phone là thương hiệu điện thoại thành lập bởi Carl Pei - cựu sáng lập OnePlus. CellphoneS là hệ thống mở bán Nothing Phone 2A và 2A Plus, với mức giá ưu đãi lần lượt 7,29 triệu đồng và 9,39 triệu đồng. Cùng nhiều ưu đãi khi thanh toán đến 2 triệu đồng, trợ giá khi thu cũ lên đời, trả góp dễ dàng công ty tài chính, thẻ tín dụng hoặc trả góp MoMo,…

Nothing Phone gây ấn tượng với thiết kế lưng trong suốt, hiển thị linh kiện bên trong. Cụm đèn LED Glyph nhấp nháy theo thông báo. Trang bị chip Dimensity 7200 Pro và 7350 Pro lần lượt cho 2A và 2A Plus. Viên pin dung lượng 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 ~ 50W. Hai thiết bị đi kèm cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, và góc siêu rộng 50MP.

Điểm nhấn của Nothing Phone đến từ Android thuần gốc tương tự thiết bị Google Pixel, hiện đã cập nhật lên Android 15 mới nhất. Nothing OS chỉ bổ sung một số tính năng tùy biến về icon, điều chỉnh đèn LED Glyph để đảm bảo mượt mà.

Khách hàng quan tâm điện thoại Nothing Phone với giá ưu đãi có thể đến mua trực tiếp tại gần 140 cửa hàng CellphoneS khắp 35 tỉnh thành toàn quốc, mua online trên website hoặc liên hệ Hotline 18002097 để được tư vấn. CellphoneS hỗ trợ miễn phí giao hàng tận nơi, thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán online dễ dàng.